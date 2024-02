Kinepolis boekte recordresultaten in 2023

22 februari 2024, 7u00

2023 was een recordjaar voor Kinepolis. De omzet steeg met 21,1% versus 2022 tot € 605,5 miljoen en de EBITDAL steeg met 32,8%, tot € 151,4 miljoen. De netto winst verdubbelde zelfs, tot € 56,1 miljoen.

Met een nooit hogere omzet, EBITDAL en netto winst laat Kinepolis de Covid-episode volledig achter zich. De sterke omzetgeneratie werd gedreven door 20,6% meer bezoekers ten opzichte van 2022 in combinatie met een gestegen verkoop per bezoeker, een rechtstreeks gevolg van de forse investeringen van Kinepolis in premium concepten en filmervaringen.

Na een uitzonderlijk goede zomer volgde een – qua bezoekcijfers - zwakker vierde kwartaal, mede door de staking van de acteurs en scenaristen en het hiermee gepaard gaande uitstel van dé topfilm van het najaar, ‘Dune: Part Two’, naar het voorjaar van 2024. In deze achtergrond is de verwachte uitbreiding van het aantal Hollywood releases als bijzonder beloftevol te aanzien.

Het sterke operationele resultaat resulteerde in een balans die sterker is dan voor de pandemie, met een hogere solvabiliteit, lagere gearing en een substantieel lagere netto schuld en leverage. De vrije kasstroom bedroeg € 85,5 miljoen over het volledige jaar, versus € 70,1 miljoen in 2022.

Met recordcijfers en een sterk vertrouwen in de toekomst, zal aan de Algemene Vergadering een bruto dividend worden voorgesteld van € 0,55 per aandeel.

Belangrijke realisaties

Opening van 6 nieuwe IMAX-zalen in Canada, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje





Overeenkomst voor 21 nieuwe ScreenX-zalen, waarvan de eerste 5 deze maand worden geopend (Braine-l’Alleud, Brussel, Brétigny, Nancy, Enschede)





Uitrol Premiere/VIP Seats en Laser ULTRA in Noord-Amerika (US, Canada)





Voortgang transitie laserprojectie: 59% van alle zalen uitgerust met duurzame laserprojectie (77% in Europa); 75 installaties voorzien in 2024





Succesvolle integratie van de overgenomen bioscopen in Amnéville, Belfort en Béziers





Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de resultaten van 2023:

“Ik ben bijzonder trots op wat we als Groep hebben gerealiseerd. Onze focus op innovatie en de premiumisatie van ons aanbod – ondersteund door de expertise en creativiteit van onze teams - is de juiste keuze geweest. We verkochten meer premium producten dan ooit en de klantentevredenheid leert dat de klant de geboden beleving waardeert. We blijven hier verder op inzetten.

De huidige resultaten van de Groep bieden tevens een uitstekende basis om extra waarde te creëren bij een verdere uitbreiding van het filmaanbod enerzijds en geven Kinepolis anderzijds de draagkracht voor toekomstige expansie.”

Rapport jaarresultaten 2023 in bijlage.

