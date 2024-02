Muudatused AS-i LHV Pank juhatuses

AS-i LHV Group tütarettevõtte AS-i LHV Pank nõukogu otsustas alates 1. märtsist 2024 kutsuda ettevõtte juhatusest tagasi Andres Kitteri ning samast päevast valida juhatusse uueks liikmeks LHV Panga jaepanganduse juhi Annika Goroško. LHV Panga juhatuse liikme kohale asumise eelduseks on sobivuse kinnitus Euroopa Keskpangalt.



Andres Kitter jääb endiselt LHV Bank Limitedi juhtkonna liikmeks ja keskendub panga arendamisele Ühendkuningriigis asudes LHV Banki tehnoloogiajuhi positsioonile.



Annika Goroško on juhtinud LHV Panga jaepanganduse valdkonda alates 2022. aasta oktoobrist. Enne LHV-sse tööle asumist töötas Goroško Swedbankis Baltikumi ärikaartide portfelli juhina. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli rahvamajanduse eriala ökonoomika suunal ning töötanud nii klienditeeninduse, IT kui ka turundusvaldkonnas. Kokku on tal pangandussektori kogemust enam kui 16 aastat. Annika Goroško kuulub ka ettevõtete Virtual Garden OÜ ja Virtual Garden Tootmine OÜ juhatusse. Annika Goroškoga seotud isikutele kuulub 100 LHV Groupi lihtaktsiat. Lisaks on tal õigus 2023. aastal väljastatud optsioonide eest omandada 4582 LHV Groupi aktsiat.



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1080 inimese. LHV pangateenuseid kasutab jaanuari lõpu seisuga 421 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 121 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 163 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee