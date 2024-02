Bureau Veritas fait l'acquisition de ANCE S.A de C.V., un leader des services d'essais et de certification pour les produits électriques et électroniques grand public

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 22 février 2024

Bureau Veritas devient le leader du marché des services aux consommateurs au Mexique grâce à l'acquisition de "ANCE S.A de C.V.", un leader des services d'essais et de certification pour les produits électriques et électroniques grand public

Bureau Veritas , leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce l'acquisition de « ANCE S.A de C.V. » (Asociación de Normalización y Certificación), l'entité d'évaluation de conformité d'ANCE Estándares S.C. et leader des services d'essais et de certification pour les produits électriques et électroniques au Mexique.

ANCE S.A de C.V. est le leader mexicain de l'évaluation de conformité dans de nombreux segments, notamment les produits électriques et électroniques, les appareils ménagers ainsi que les produits d'éclairage et sans fil.

ANCE S.A de C.V. est un partenaire stratégique pour un large portefeuille de clients nationaux dont des fabricants, des détaillants, des importateurs et des marques au Mexique, mais aussi dans le monde entier. La société emploie environ 400 personnes dans ses différents laboratoires à travers le pays et a généré un chiffre d'affaires d'environ 21 millions d’euros en 2023.

Grâce à cette acquisition, Bureau Veritas établira un centre de compétences qui soutiendra la croissance continue du Mexique en tant qu'importateur, fabricant et exportateur de produits technologiques.

Cette acquisition renforce de manière significative la présence de la division Biens de Consommation de Bureau Veritas sur le continent américain, en entrant sur un marché domestique important et en croissance, avec des exigences réglementaires croissantes en matière de qualité, de sécurité et d’efficacité énergétique. Elle positionne la division Biens de consommation de Bureau Veritas comme le leader du marché au Mexique.

Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas, a commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir ANCE S.A de C.V. au sein de Bureau Veritas. Avec la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement, les changements mondiaux en matière d’approvisionnement et l’investissement des clients sur les marchés de « nearshoring » en forte croissance, il est crucial pour notre croissance future d’accompagner ces transformations. Le Mexique étant l'un des exportateurs vers les États-Unis à la croissance la plus rapide, l'intégration des laboratoires et des connaissances techniques d'ANCE S.A de C.V. fournit une excellente plateforme de croissance dans les Amériques. De plus, elle est pleinement alignée avec notre stratégie relative aux biens de consommation, visant à nous diversifier dans de nouveaux segments et de nouvelles géographies. »

Abel Hernandez, Directeur Général d'ANCE S.A de C.V., a déclaré : « Avec son histoire, son portefeuille de clients, la diversité de ses services, ses valeurs communes et son intégrité, nous sommes ravis de rejoindre Bureau Veritas. Le Mexique est bien positionné pour la croissance avec un grand nombre de nouveaux investissements qui continuent à affluer dans le pays. En associant la plateforme commerciale mondiale de Bureau Veritas avec l'expertise locale et la puissance de la marque ANCE S.A de C.V., nous serons en mesure de consolider notre position de leader au Mexique. Ensemble, nous offrirons des solutions d'essais et de certification complètes et mondiales qui sont vraiment uniques dans notre secteur. »

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie environ 82 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

CONTACTS ANALYSTES/INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Anette Rey +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0) 6 69 79 84 laurent.brunelle@bureauveritas.com anette.rey@bureauveritas.com Colin Verbrugghe +33 (0)1 55 24 77 80 colin.verbrugghe@bureauveritas.com



Karine Ansart

+33 (0)1 55 24 76 19

karine.ansart@bureauveritas.com









