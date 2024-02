Van Lanschot Kempen: nettowinst van € 125,2 miljoen en netto-instroom in AuM van € 5,3 miljard in 2023

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 22 februari 2024



Nettowinst groeit naar € 125,2 miljoen (2022: € 84,3 miljoen), met name dankzij stijging provisie-inkomsten, rente-inkomsten en boekwinst op een verkoop uit de participatieportefeuille

Netto-instroom AuM: € 5,3 miljard, waarvan Private Clients: € 2,3 miljard en Wholesale & Institutional Clients: € 3,1 miljard

Client assets: € 145,0 miljard (2022: € 124,2 miljard) en AuM: € 127,6 miljard (2022: € 107,8 miljard)

Sterke kapitaalratio van 19,6% (2022: 20,6%), ruim boven doelstelling van 17,5%

Voorstel dividend 2023: € 2,00 per aandeel (2022: € 1,75 per aandeel)

Investor Day 20 juni 2024: update over wealth managementstrategie en financiële doelstellingen

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur: ‘2023 was voor Van Lanschot Kempen een goed jaar, met een sterke nettowinst en groei van ruim 18% in assets under management (AuM). Dat was, naast een positief koersresultaat, te danken aan nieuw toevertrouwd vermogen van zowel bestaande als nieuwe klanten en een gedisciplineerde uitvoering van onze overnamestrategie.

Het jaar werd gekenmerkt door toenemende geopolitieke spanningen, gevolgen van klimaatverandering en economische ontwikkelingen die een grote impact hebben op consumenten, beleggers, ondernemers en de samenleving als geheel. Aandelenmarkten waren volatiel, mede door het verkrappende beleid van centrale banken, maar beleefden sterke slotmaanden. Tegen deze achtergrond zochten onze klanten oplossingen en adviezen die hen helpen koers te houden voor de lange termijn. Vastrentende instrumenten keerden terug als aantrekkelijke beleggingscategorie en ook zien we blijvende interesse in alternatieve beleggingsoplossingen, waarbij naast risico en rendement, impact steeds meer meeweegt.

Het segment Private Clients behaalde sterke resultaten in Nederland, België en Zwitserland, met een netto-instroom in AuM van € 2,3 miljard. In België, onze tweede thuismarkt, zagen we opnieuw goede groei, een enorme prestatie van alle collega’s die toewerkten naar de lancering van Mercier Van Lanschot op 1 januari 2024. Hiermee is de integratie van Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België afgerond. Ook de integratie van het online beleggingsplatform van Robeco met Evi van Lanschot verloopt voorspoedig.

De andere twee klantsegmenten rapporteerden een negatief resultaat. Binnen Wholesale & Institutional Clients namen we additionele maatregelen met een focus op winstgevende groei en kostendiscipline. De netto-instroom in dit segment bedroeg € 3,1 miljard, waarvan het grootste deel in het laatste kwartaal van het jaar. Samen met de stijgende aandelenkoersen, zorgde dit voor een goed startpunt voor 2024. Het segment Investment Banking Clients had in 2023 door de stijgende rente te maken met een lastige omgeving voor transacties, terwijl de vraag naar debt advisory sterk bleef. Ook in dit klantsegment zagen we later in het jaar een opgaande lijn, met name in kapitaalmarkttransacties.

We blijven gecommitteerd aan onze duurzaamheidsdoelstellingen, zowel jaar op jaar als op langere termijn. Daarbij hebben we onze doelstellingen voor onze eigen organisatie aangescherpt. Voor de verlaging van de CO 2 -uitstoot van onze AuM – de grootste impact – en die van onze hypotheekleningen, blijven we in dialoog met onze klanten en de bedrijven waarin we beleggen.

Ik kijk ernaar uit op onze Investor Day in juni een update te geven over onze onafhankelijke wealth managementstrategie. Onze resultaten laten zien dat we hieraan in 2023 op consistente wijze uitvoering hebben gegeven. We richten ons daarbij op schaalbare groei met behoud van onze kenmerkende persoonlijke benadering. Ik ben enorm trots op alle collega’s die hier elke dag invulling aan geven. Ook wil ik onze klanten en aandeelhouders danken voor het vertrouwen dat zij in 2023 opnieuw in ons stelden.’





PERFORMANCE REPORT / PRESENTATIE / WEBCAST

Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen kunt u lezen in het performance report en de presentatie over de jaarcijfers 2023 op vanlanschotkempen.com/resultaten. Op 22 februari om 09:00 uur lichten we onze jaarcijfers 2023 toe in een conference call. Deze conference call kunt u live volgen via vanlanschotkempen.com/resultaten en kunt u ook op een later moment terugluisteren.

ADDITIONELE INFORMATIE

Additionele informatie is beschikbaar op vanlanschotkempen.com/financieel.



FINANCIËLE AGENDA

30 april 2024 Publicatie trading update eerste kwartaal 2024

23 mei 2024 Algemene vergadering

27 mei 2024 Ex-dividend datum

4 juni 2024 Betaaldatum dividend 2023

20 juni 2024 Investor Day

22 augustus 2024 Publicatie halfjaarcijfers 2024

1 november 2024 Publicatie trading update derde kwartaal 2024

Media Relations

Maud van Gaal

T +31 20 354 45 85

mediarelations@vanlanschotkempen.com



Investor Relations

Judith van Tol

T +31 20 354 45 90

investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Belangrijke juridische informatie en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In dit persbericht kunnen verwachtingen en doelstellingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen en doelstellingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen en doelstellingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management. Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen en doelstellingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

De jaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards, zoals vastgesteld door de Europese Unie (‘IFRS-EU’). In de weergave van de jaarcijfers in dit persbericht, tenzij anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de geconsolideerde jaarrekening 2023 van Van Lanschot Kempen. Op de in dit persbericht opgenomen cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding. Percentages zijn berekend op basis van niet-afgeronde cijfers.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage