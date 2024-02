ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 22.2.2024 KLO 8:45

ELECSTER-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2023

Yhteenveto luvuista

Loka-joulukuu:

Liikevaihto 8,4 MEUR (10–12/2022: 11,9 MEUR)

Liikevoitto -0,4 MEUR (0,8 MEUR)

Tulos ennen veroja -1,0 MEUR (0,2 MEUR)

Tulos/osake -0,36 EUR (-0,10 EUR)

Tammi-joulukuu:

Liikevaihto 34,1 MEUR (1-12/2022: 42,7 MEUR)

Liikevoitto 2,0 MEUR (3,1 MEUR)

Tulos ennen veroja -0,0 MEUR (2,0 MEUR)

Tulos/osake -0,30 EUR (0,31 EUR)

Oma pääoma/osake 6,37 euroa (7,34 euroa)

Omavaraisuusaste 50,2 % (52,7 %)

Osinkoehdotus0,05 euroa(0,15 euroa)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n joulukuisen talouskatsauksen mukaan euroalueen talous heikkeni entisestään vuoden 2023 jälkipuoliskolla, kun vaisu luottamus, taannoiset kilpailukykytappiot, geopoliittisten jännitteiden uusiutuminen ja rahoitusolojen kiristyminen latistivat toimeliaisuutta. Sektoreittain tarkastellen teollisuuden tuotanto on supistunut vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä lähtien – vaikka tehdasteollisuus saikin välillä jonkin verran tukea vanhan tilauskannan purkautumisesta. Tuoreet tiedot vuoden 2023 viimeiseltä neljännekseltä kertovat talouskasvun todennäköisesti pysyneen vaimeana, ja myös työmarkkinakehityksen odotetaan alkaneen hiipua.

Viimeisen vuosineljänneksen heikkoa suhdannetilannetta kuvaa hyvin EK:n tammikuisen suhdannebarometrin havainto siitä, että yritysten suhdannetilanne on kriisiajan lukemissa, mutta suhdannenäkymät eivät enää yhtä huonot kuin syksyllä.

Elecsterin viimeinen vuosineljännes oli selkeä pettymys suhteellisen hyvin sujuneen kolmannen vuosineljänneksen jälkeen. Geopoliittisesta tilanteesta aiheutuva epävarmuus on entisestään voimistunut, ja se heijastuu Elecsterin kannalta tärkeillä markkina-alueilla merkittävästi sekä rahoituksen hintaan että saatavuuteen. Erityisesti meijerikoneiden myynnissä lopulliset kaupan solmimiset ovat selvästi vaikeutuneet asiakkaidemme rahoitusongelmien johdosta. Kohonneet rahoituskustannukset, ja monien Elecsterille tärkeiden kohdemarkkinoiden paikallisten valuuttojen arvon tuntuva heikkeneminen euroon ja dollariin nähden ovat lykänneet investointeja. Kaupallisten neuvotteluiden määrä on markkinatilanne huomioiden hyvällä tasolla, mutta kauppojen varmistumiset ovat tuntuvasti viivästyneet asiakkaiden rahoitusneuvotteluiden johdosta.

Osittain korkojen noususta johtuen myös pakkausmateriaalien toimitusvolyymi jäi viimeisellä vuosineljänneksellä selkeästi vertailuvuoden tasoa pienemmäksi. Asiakkaidemme tarve pienentää varastoihin sitoutunutta pääomaa näkyy selvästi pienentyneinä ja harventuneina tilauksina. Neljännellä vuosineljänneksellä sekä meijerikoneiden että pakkausmateriaalien suhteellinen kannattavuus jatkoi vuoden toisesta vuosineljänneksestä alkanutta myönteistä kehitystään. Korkojen nousu, sekä Elecsterin kannalta keskeisten valuuttojen arvon tuntuva alentuminen euroon nähden nostivat kuitenkin merkittävästi rahoituskustannuksia ja käänsivät tuloksen tappiolliseksi. Tulosta heikentävät myös saataviin ja tase-eriin kohdistuneet kertaluonteiset kassaneutraalit alaskirjaukset. Elecsterin Venäjän liiketoiminta on pääasiallisesti paikallisen tytäryhtiömme valmistamien pakkausmateriaalien myyntiä paikallisille meijerialan yrityksille. Pakotteita on laajennettu moneen kertaan ja sillä on ollut vaikutus myös Elecsterin vientiin Venäjälle.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Loka-joulukuu

Konsernin neljännen kvartaalin liikevaihto oli 8,4 milj. euroa (11,9 milj. euroa). Tässä oli pudotusta edelliseen vuoteen 29,5 %. Viimeisen kvartaalin liiketulos oli - 0,4 milj. euroa tappiollinen, kun se edellisvuonna oli 0,8 milj. euroa voitollinen. Tulos ennen veroja oli -1,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa).

Tammi-joulukuu

Koko tilivuoden liikevaihto oli 34,1 milj. euroa (42,7 milj. euroa). Pudotusta edellisvuoteen nähden oli 20,1 %. Liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (3,1 milj. euroa) eli 5,9 % (7,3 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 0,0 milj. euroa (2,0 milj. euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

Päättyneella tilikaudella teollisuustuotesegmentin liikevaihto pieneni 21,1 % ja oli 30,5 milj. euroa (38,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,6 milj. euroa (3,5 milj. euroa) ja edustaa 8,7 % (9,2 %) liikevaihdosta.

Teollisuustuotesegmentin asiakkaat ovat pääosin meijereitä. Maidon prosessointi- ja pakkauslinjatoimitusten määrä pieneni noin kymmenyksellä edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön asema järjestelmätoimittajana kasvavilla markkina-alueilla omassa markkinasegmentissään on kuitenkin säilynyt hyvänä. Toimivat referenssit ja myönteiset asiakaskokemukset avaavat uusia mahdollisuuksia.

Konsernin muovikalvotoimitusten kokonaismäärä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. Yleinen keskustelu muovien käytöstä sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama epävarmuus vaikuttavat osaltaan asiakkaidemme pakkausratkaisuihin. Uskomme kuitenkin, että UHT-maidon pussipakkaus tulee jatkossa vahvistamaan osuuttaan eri pakkausmuotojen joukossa.

Kuluttajatuotteet-segmentissä markkinatilanne on ollut edelleen haastava. Segmentin liikevaihto pieneni vertailuvuodesta tuloksen jäädessä negatiiviseksi. Toimenpiteet sekä liikevaihdon kasvattamiseksi, että tuloksen parantamiseksi jatkuvat.

SEGMENTTIEN TULOS

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €) 1-12/2023 1-12/2022 Teollisuustuotteet 30.490 38.625 Kuluttajatuotteet 3.640 4.166 Segmenttien välinen -111 Konserni yhteensä 34.130 42.680

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-12/2023 1-12/2022 Teollisuustuotteet 2.633 3.549 Kuluttajatuotteet -662 -371 Segmenttien välinen 29 -44 Konserni yhteensä 2.001 3.134

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-12/2023 1-12/2022 Teollisuustuotteet 31.686 35.919 Kuluttajatuotteet 4.646 4.680 Segmenttien välinen -17 -48 Kohdistamaton 11.703 12.088 Konserni yhteensä 48.019 52.640

TALOUDELLINEN ASEMA

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa (1,1 milj.).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 220 (230), josta ulkomailla 93 (100). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 213 (224). Vuoden lopussa henkilöstön keskimääräinen ikä oli 46 vuotta.

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2023. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta on julkaistu 20.4.2023 päivätyssä pörssitiedotteessa.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.12.2023 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 8,35 euroa ja alin 4,18 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 4,48 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 156 058 kpl (8,6 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamasta liputusilmoituksesta on julkaistu pörssitiedote 2.10.2023.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2023 oli 8.776.252,23 euroa, josta tilikauden voitto oli 654.187,51 euroa. Elecster Oyj:n hallitus esittää 23.04.2024 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,05 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, eli yhteensä 187.406 euroa ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Elinkeinoelämän Keskusliiton tammikuisessa suhdannebarometrissä kerrotaan, että maailmantalous jatkaa vuonna 2024 vajaan kolmen prosentin kasvussa. Isossa kuvassa talouskasvu jatkuu yllättävänkin vahvana Yhdysvalloissa, euroalueella hitaana ja Kiinassa ennakoitua heikompana. Tämän kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös lähiaikoina. Talouden seuratuin indikaattori, inflaatio, on jatkanut hidastumistaan vuoden 2023 loppua kohden. Tämä kehityskulku sai myös korot ainakin hetkellisesti laskuun. Tämä tilanteen tasoittuminen on myös vallitsevien talousennusteiden ns. perusura.

Inflaatiokuvaan liittyy kuitenkin yhä epävarmuutta. Viimeisten viikkojen aikana etenkin Punaisenmeren tilanne on tuonut epävarmuutta, ja muutoksia toimitusketjuihin sekä nostanut kansainvälisen merirahdin kustannuksia Kiinan ja Euroopan välillä. Saatavuuden ongelmat ovat jo johtaneet esimerkiksi yksittäisiin tuotannon alasajoihin autoteollisuudessa Euroopassa. Jää vielä nähtäväksi, leviävätkö ongelmat laajemmaksi. Alustavissa arvioissa euroalueen inflaatio voisi nousta vajaan prosenttiyksikön ennustettua korkeammalle, mikäli tilanne eskaloituu enemmän. Euroalueella inflaation talttumista vaikeuttaa Punaisenmeren tilanteen lisäksi myös palvelualojen hintakehitys.

Meijerikoneissa odotamme, että korkean korkotason vuoksi pitkittyneet kaupalliset neuvottelut alkavat vuonna 2024 korkojen laskun myötä muuttua toimitussopimuksiksi ja siten konetoimitusten volyymi kasvaa vertailuvuoteen nähden. Myös pakkausmateriaaleissa uskomme kysynnän kasvavan. Kannattavuuden uskomme kehittyvän positiivisesti sekä myynnin kasvun että alentuneiden rahoituskustannusten ansiosta. Suurimman riskin myönteiselle kannattavuuskehitykselle aiheuttavat korkotason kehitys sekä korkoihin kytkeytyvä valuuttakurssien suuri volatiliteetti Elecsterin kohdemarkkinoilla.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttää poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ”- valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä. Jos Venäjän hallinto pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä, olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti. Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. 25.4.2023 voimaansaatettu asetus ” Decree No 302 ” mahdollistaa Venäjän valtion omaisuudenhoitoviraston Rosimushchestvon siirtää väliaikaisesti osakkeet hallintaansa ja vaihtaa yrityksen paikallinen johto. Kyseisen asetuksen varjolla on toteutettu joitakin vetäytymisilmoituksen antaneiden Venäjän kannalta kriittisillä sektoreilla toimivien yrityksien haltuunottoja. Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaavievä ja vaikea prosessi. Liiketoiminnasta luopuminen voisi johtaa tilanteeseen, johon pakotteilla ei ole pyritty. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni toistaiseksi jatkaa Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.

Taloudellinen ohjeistus

Konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän samalla tasolla tai kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022 LIIKEVAIHTO 8.392 11.943 34.130 42.680 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -224 -635 86 -562 Valmistus omaan käyttöön 25 223 32 138 Liiketoiminnan muut tuotot 6 42 91 185 Materiaalit ja palvelut -3.988 -6.501 -16.577 -23.289 Henkilöstökulut -2.062 -2.104 -7.804 -8.032 Poistot ja arvonalentumiset -348 -381 -1.479 -1.621 Liiketoiminnan muut kulut -2.236 -1.779 -6.477 -6.365 LIIKEVOITTO -435 809 2.001 3.134 Rahoitustuotot ja – kulut -567 -574 -2.040 -1.126 TULOS ENNEN VEROJA -1.002 234 -39 2.008 Tuloverot -351 -621 -1.080 -830 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, yhteensä -1.353 -387 -1.119 1.178 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -1.353 -387 -1.120 1.177 Määräysvallattomille omistajille 0 0 1 1 Tulos/osake, yhteensä -0,36 -0,10 -0,30 0,31

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

-1.353 -387 -1.119 1.178 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 331 -3.520 -1.881 541 Rahavirran suojaus TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1.022 -3.907 -3.000 1.719 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -1.022 -3.903 -2.998 1.717 Määräysvallattomille omistajille 0 -4 -2 2

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 323 141 Aineelliset hyödykkeet 9.365 11.305 Muut osakkeet ja osuudet 81 81 Pitkäaikaiset saamiset 581 1.656 Laskennalliset verosaamiset 394 512 Pitkäaikaiset varat yhteensä 10.744 13.695 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 19.045 20.264 Myyntisaamiset ja muut saamiset 6.917 7.092 Tuloverosaaminen 484 155 Rahavarat 10.830 11.434 Lyhytaikaiset varat yhteensä 37.275 38.945 Lopetetut toiminnot VASTAAVAA 48.019 52.640 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 Muut rahastot 92 98 Muuntoerot 261 372 Kertyneet voittovarat 16.098 19.633 Määräysvallattomat omistajat 10 11 Oma pääoma yhteensä 23.851 27.505 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 378 255 Pitkäaikainen vieras pääoma 10.558 11.133 Lyhytaikainen vieras pääoma 13.231 13.747 Lopetetut toiminnot VASTATTAVAA 48.019 52.640

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-12/2023 1-12/2022 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio -1.119 1.178 Oikaisut tilikauden tulokseen 4.664 3.736 Käyttöpääoman muutos 1.600 -2.456 Maksetut korot ja muut rahoituserät -1.671 -484 Saadut korot 207 58 Maksetut verot -1.162 -671 Liiketoiminnan rahavirta 2.518 1.361 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -339 -755 Käyttöomaisuuden myynti 118 4 Tytäryhtiön myynti Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 7 Investointien rahavirta yhteensä -219 -744 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -1.512 -909 Lyhytaikaisten lainojen muutos 121 2.294 Maksetut osingot -545 -1.008 Rahoituksen rahavirta -1.936 377 Rahavarojen muutos 363 994 Rahavarat kauden alussa 11.434 10.427 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -967 13 Rahavarat kauden lopussa 10.830 11.434

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Vähemmistöosuus Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2023 3.152 4.239 98 372 19.633 27.493 11 27.505 Osingonjako -562 -562 -562 Kokonaistulos -6 -111 -2.881 -2.998 -2 -3.000 Muut muutokset -92 -92 0 -92 OMA PÄÄOMA

31.12.2023 3.152 4.239 92 261 16.098 23.841 10 23.851





Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2022 3.152 4.239 100 652 18.469 26.612 9 26.621 Osingonjako -1.087 -1.087 -1.087 Kokonaistulos -2 -281 1.999 1.717 2 1.719 Muut muutokset 251 251 0 252 OMA PÄÄOMA

31.12.2022 3.152 4.239 98 372 19.633 27.493 11 27.505

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022 Vakuudeksi annetut Kiinteistökiinnitykset 3.703 2.558 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-12/2023 1-12/2022 Liikevaihto 34.130 42.680 Liikevaihdon kasvu, % -20,0 31,2 Liikevoitto 2.001 3.134 % liikevaihdosta 5,9 7,3 Tulos ennen veroja -39 2.008 % liikevaihdosta -0,1 4,7 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) -1.120 1.177 % liikevaihdosta -3,3 2,8 Oman pääoman tuotto, % -4,4 4,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,2 6,2 Korollinen vieras pääoma 18.419 19.428 Rahavarat 10.830 11.434 Nettovelkaantumisaste, % 31,8 29,1 Omavaraisuusaste, % 50,2 52,7 Taseen loppusumma 48.019 52.640 Bruttoinvestoinnit 782 1.143 Tilauskanta 7.427 8.671 Tulos/osake, euroa -0,30 0,31 Oma Pääoma/osake, euroa 6,37 7,34 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 15.004 13.859

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q4/23 Q3/23 Q2/23 Q1/23 Q4/22 Q3/22 Q2/22 Q1/22 Liikevaihto 8.392 8.194 8.970 8.575 11.943 10.696 11.498 8.542 Liikevoitto -435 1.014 709 712 809 1.239 730 357 Liikevoitto, % -5,2 12,4 7,9 8,3 6,8 11,6 6,3 4,2 Kauden tulos -1.353 403 234 -403 -387 1.098 217 249 Tulos/osake, euroa -0,36 0,11 0,06 -0,11 -0,10 0,29 0,06 0,07







TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Oman pääoman tuotto, %

Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja

- tilikauden verot

---------------------------------------------------- * 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja +

korko- ja muut rahoituskulut

---------------------------------------------------- * 100

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma+ vähemmistöosuus

----------------------------------------------------- * 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit

--------------------------------------------------------------- *100

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos / osake

Tulos ennen satunnaisia eriä - verot +/- vähemmistöosuus

------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden

aikana

Oma pääoma / osake

Oma pääoma

---------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Hinta / voittosuhde (P/E)

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

----------------------------------------------------------

Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

Osinko / osake

---------------------------------------------------------- * 100

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat Elecsterin tilintarkastettuun tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Tilintarkastuskertomus on annettu 21.2.2024.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2024. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2024 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 2.5.2024.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 31.3.2024 julkaistaan 8.5.2024.

Vuosikooste vuoden 2023 julkaistuista tiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.elecster.fi . Vuoden 2023 tiedotteiden sisältö saattaa olla osittain vanhentunutta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980



ELECSTER OYJ

Hallitus