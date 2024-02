Rekordresultat for 2023 i Danske Andelskassers Bank

Selskabsmeddelelse nr.02 /2024 | 22. februar 2024

2023 var et rekordår for Danske Andelskassers Bank med den højeste basisindtjening og resultat før skat siden børsnoteringen i 2011, når der ses bort den ekstraordinære indtægt i 2019 ved salget af bankens aktier i Sparinvest.

Basisindtjeningen var i 2023 på 269,5 mio. kr. mod 143,7 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 87,5 %. Resultatet før skat var på 303,8 mio. kr., hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2022, hvor det var på 145,0 mio. kr.

I henhold til bankens udbyttepolitik foreslås udlodning af udbytte på 83,8 mio. kr. for 2023.

Resultaterne blev på et markant højere niveau end det forventede, hvilket gav anledning til tre opjusteringer i 2023.

Fremgangen skyldes den markante vækst i nettorenteindtægterne som følge af effekterne af Nationalbankens renteforhøjelser, samt de afledte konsekvenser af gennemførte renteforhøjelser på ud- og indlån sammenholdt med en stigning i udlånet. Afmatningen på boligmarkedet betød modsat et fald i nettogebyrindtægterne på 11,5 %. Omkostningerne til løn og administration steg med 4,3 %.

Der opleves fortsat en generel robust kreditkvalitet hos bankens kunder. Nedskrivningerne er dog påvirket af usikkerhederne relateret til makroøkonomien og de geopolitiske spændinger samt enkeltstående individuelle nedskrivninger på erhvervskunder. Nedskrivningerne var i 2023 på 70,2 mio. kr. mod tilbageførsler på 29,6 mio. kr. i 2022.

Resultatet var også påvirket af den positive udvikling på de finansielle markeder, hvilket bidrog med positive kursreguleringer i 2023 på 104,6 mio. kr. mod kurstab i 2022 på 28,3 mio. kr.

For 2024 forventer banken en basisindtjening i intervallet 225-265 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 225-285 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til årsrapporten:

”2023 har været kendetegnet ved en stærk og meget tilfredsstillende vækst i vores kerneforretning. Det er naturligvis resultatet af ændringerne i de grundlæggende økonomiske forhold, hvor de hastigt stigende renter har øget renteindtægterne. Omvendt har blandt andet afmatningen på boligmarkedet ført til et lavere aktivitetsniveau og dermed lavere gebyrindtægter.

Det er meget glædeligt, at vi mere end fordobler resultatet før skat. Det på trods af, at nedskrivningerne er steget som følge af enkeltstående tab på nogle erhvervskunder. Vi

forholder os også løbende til de risici, som potentielt kan føre til nye nedskrivninger og oplever generelt, at vores kunder har en sund økonomi.

I 2023 kunne vi placere os som en af de bedst kapitaliserede banker i Danmark. Det er vi stolte af og glæder os over et solidt økonomisk grundlag, der giver mulighed for vækst”

Hovedpunkter fra regnskabet for 2023:

Resultat før skat på 303,8 mio. kr. mod 145,0 mio. kr. i 2022.

Basisindtjeningen er steget med 87,5 % til 269,5 mio. kr. mod 143,7 mio. kr. i 2022.

Egenkapitalforrentning før skat på 12,5 %.

Historisk høj kapitalprocent på 30,4 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 13,7 procentpoint.

Overdækning til NEP-krav på 11,8 procentpoint.

Nettogebyrindtægterne er faldet med 11,5 % til 261,1 mio. kr. mod 294,9 mio. kr. i 2022.

Udgifterne til personale og administration er steget med 4,3 %.

Positive kursreguleringer på 104,6 mio. kr. mod negative kursreguleringer i 2022 på 28,3 mio. kr.

Nedskrivninger på 70,2 mio. kr. mod en tilbageførsel i 2022 på 29,6 mio. kr.

Høj vækst i udlånet med en stigning på 10,8 % til 7.927 mio. kr. mod 7.153 mio. kr. pr. 31. december 2022.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikations- og marketingchef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller meb@andelskassen.dk

