Ehituslepingu sõlmimine (Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus)

Nordecon AS kontserni kuuluv ettevõte Embach Ehitus OÜ ja OÜ NOBE ühispakkujatena ning Riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmisid töövõtulepingu kaasaegse sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse rajamiseks Tartusse. Neljakorruselisse, ligi 8000 ruutmeetri netopinnaga õppehoonesse rajatakse ka Kaitseväe Akadeemiale ja Balti Kaitsekolledžile oluline suur auditoorium ja linnaku toitlustuskompleks. Hoonesse tulevad majutusvõimalused taastusravi patsientidele ja õppustel osalevale koosseisule.

Lepingu kogumaksumus on ligikaudu 15 miljonit eurot ilma tellija reservi ja käibemaksuta ning tööde valmimise tähtaeg on 18 kuud.

