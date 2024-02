trinamiX, Visionox et STMicroelectronics présentent un système d’authentification faciale sécurisé et au coût optimisé conçu pour être intégré sous l’écran OLED des smartphones

La fonction d’authentification faciale, totalement invisible sous l’écran d’un smartphone et prête à l’emploi, sera exposée lors du salon Mobile World Congress 2024 sur les stands de trinamiX (Hall 6, stand E68) et de ST (Hall 7, stand 7A61).

Ce système se compose d’un écran OLED semi-transparent mis au point par Visionox intégrable immédiatement dans un téléphone, d’un capteur d’image CMOS « Global-Shutter » à haute sensibilité de ST, ainsi que d’un module optique et d’algorithmes sécurisés développés par trinamiX permettant d’authentifier un vrai visage humain, et non une photo ou un masque

Son intégration dans de nouvelles séries de smartphones est réalisable dans un délai de six à neuf mois pour un coût système compétitif.





Ludwigshafen (Allemagne), Pékin (Chine) et Genève (Suisse), le 22 février 2024 — trinamiX, fournisseur majeur de solutions biométriques, a mis au point un système d’authentification faciale invisible pour smartphones en collaboration avec deux partenaires de premier plan, Visionox et ST. Visionox, premier fabricant mondial de solutions d’affichage intégrées avancées, fournit l’écran OLED semi-transparent qui permet de monter le module d’authentification faciale derrière l’écran de façon totalement invisible. Cet écran est prêt à être intégré en série à un prix compétitif par n’importe quel fabricant de smartphones, et ne nécessite donc pas de développement spécfique. Pour sa part, STMicroelectronics, un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, fournit son capteur image CMOS « Global-Shutter » qui se caractérise par une sensibilité exceptionnelle dans le proche-infrarouge (NIR). Cette combinaison avancée d’un module optique ultra-compact, d’algorithmes sophistiqués de trinamiX et d’un écran OLED semi-transparent est mise à la disposition des fabricants qui pourront l’intégrer à de nouveaux smartphones dans un délai de six à neuf mois.

Découvrez l’authentification faciale sécurisée sur smartphones au salon MWC 2024 sur les stands de trinamiX (Hall 6, E68) et de ST (Hall 7, 7A61).

Lors du salon Mobile World Congress de Barcelone, les visiteurs pourront voir de près ce module d’authentification faciale de trinamiX mesurant seulement 13 x 8 x 4,4 mm. Malgré ses dimensions très réduites, cette solution embarque une implémentation système complète comprenant une illumination infrarouge double (diffuse et par points), ainsi qu’un module camera basé sur le capteur d’image Global-Shutter de ST avec sensibilité accrue dans le proche infrarouge (NIR — Near InfraRed).

« Grâce à sa conception de pixel unique et à ses performances avancées, notre capteur d’image Global-Shutter est parfaitement adapté aux systèmes d’authentification faciale sécurisée de trinamiX. C’est un composant idéal pour créer des modules ultra-compacts et les intégrer facilement dans les smartphones. Cette nouvelle solution, développée en collaboration avec nos partenaires, témoigne une fois de plus des capacités exceptionnelles de conception et de fabrication en interne de ST, permettant d’être pionnier et leader dans le domaine de l’authentification faciale pour les smartphones et bien d’autres applications», a déclaré David Maucotel, responsable de la Business Line pour l’électronique personnelle, l’industriel et les marchés de masse au sein du sous-groupe Imaging de ST.

Pour sa part, Visionox fournit son écran OLED semi-transparent de haute performance, désormais disponible dans la même gamme de prix que les meilleurs écrans du marché actuel.

« Visionox a créé des produits qui se positionnent véritablement à la pointe de l’innovation. Grâce à son expertise et à son esprit pionnier, trinamiX répond parfaitement à nos attentes et à notre volonté de développer des produits de rupture tels que la solution d’authentification faciale sécurisée de trinamiX », a commenté le directeur technique de Visionox. « Avec un marché de taille très conséquente, nous sommes en mesure de fournir cette technologie rapidement, de manière rentable et fiable, en grandes quantités, et pouvons ainsi apporter une contribution majeure à la réussite de la solution d’authentification faciale de trinamiX. »

Stefan Metz, responsable de l’activité Smartphones Asie de trinamiX a ajouté : « Nous mettons tout en œuvre pour atteindre l’équilibre idéal entre performances haut de gamme et rentabilité. Grâce à nos partenaires Visionox et STMicroelectronics, il est désormais plus facile pour nos clients d’intégrer notre solution dans leurs nouvelles générations de smartphones. Au MWC, nous nous attendons à ce que les démonstrations d’authentification faciale de trinamiX suscitent un grand intérêt. »

Authentification faciale brevetée avec fonction de « détection humaine » de trinamiX

La solution d’authentification faciale trinamiX associe les fonctions classiques de détection et de reconnaissance du visage en 2D à la technologie hors pair de « vérification du vivant » (liveness check) basée sur la détection de la peau développée par trinamiX. Grâce à cette association, les méthodes d’authentification actuelles deviennent beaucoup plus sûres tout en offrant la facilité d’utilisation du mode sans contact.

La solution d’authentification faciale trinamiX répond aux exigences de sécurité biométrique les plus élevées définies par l’International Internet Finance Authentication Alliance (IIFAA), l’Alliance FIDO (Fast IDentity Online) et Android (Google). Elle permet ainsi de certifier son intégration aux téléphones Android et de l’utiliser dans des applications dont les exigences de sécurité sont particulièrement élevées telles que les paiements numériques. Ses performances inégalées reposent sur des algorithmes brevetés qui vérifient que l’utilisateur est bien un être vivant en contrôlant la présence de peau humaine. Cette nouvelle approche fait de la solution d’authentification faciale de trinamiX la première solution à obtenir ces certifications avec un matériel monté de manière invisible sous un écran OLED.

Pour en savoir plus sur trinamiX, rendez-vous au MWC 2024 : https://trinamixsensing.com/mwc-2024

Pour en savoir plus sur la présence de ST au salon MWC 2024 : https://www.st.com/content/st_com/en/events/mwc-barcelona.html?icmp=tt37102_em_bn_jan2024

À propos de trinamiX GmbH

La société trinamiX GmbH développe des solutions de pointe dans les domaines de la biométrie et de la spectroscopie NIR mobile à l’attention des marchés de l’électronique grand public et des designs industriels. Les produits de la Société permettent aux utilisateurs et aux machines de mieux capturer les données dans le but de comprendre le monde qui nous entoure. Il en résulte une meilleure prise de décisions et une sécurité biométrique renforcée. Basée à Ludwigshafen (Allemagne), la société trinamiX a été fondée en 2015 en tant que filiale à 100 % de BASF SE. Elle emploie plus de 240 personnes dans le monde et détient plus de 600 brevets et demandes de brevets.

À propos de Visionox

Premier fournisseur mondial de solutions d’affichage intégrées avancées, la société Visionox a été fondée en 2001 avec pour ambition de « repousser les limites pour améliorer l’expérience de la vision » et pour mission de « conduire l’industrie OLED chinoise par l’innovation technologique ». Avec plus de 20 ans d’expérience dans la technologie OLED, Visionox s’est imposé comme un leader mondial dans l’industrie OLED, de la R&D à la production et aux ventes.

Visionox maîtrise de nombreuses technologies OLED et détient 14 000 brevets OLED clés. La Société a reçu un certain nombre de récompenses prestigieuses, dont le Premier prix des trophées State Technological Invention (décerné par le Conseil d’État de la République Populaire de Chine) et le trophée China Patent Gold (remis conjointement par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’Office chinois des brevets). En 2002, Visionox a lancé l’élaboration de normes internationales et nationales concernant la technologie OLED, et continue de mener cette initiative. Également responsable de l’élaboration et de la révision de cinq normes internationales OLED, la Société pilote l’élaboration de sept normes nationales et de neuf normes industrielles consacrées à la technologie OLED.

Visionox innove et crée des produits qui se positionnent véritablement à la pointe de l’innovation et sont utilisés dans des applications aussi diverses que l’électronique grand public (smartphones, produits nomades, etc.), les écrans automobiles, les instruments de contrôle industriel, les télécommunications, etc. www.visionox.com

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, et une partie du scope 3, d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

