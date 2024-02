Sodexo et AstraZeneca prolongent leur partenariat mondial de 5 ans.

Issy les Moulineaux, le 22 février 2024

Sodexo étend son contrat de services de restauration et de Facilities Management avec les laboratoires AstraZeneca au Royaume-Uni, en Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège pour une durée supplémentaire de 5 ans.

Depuis 2008, Sodexo et AstraZeneca ont bâti une relation de confiance, réalisant des avancées significatives pour améliorer le quotidien des consommateurs. Cette collaboration a débuté au Royaume-Uni avec un contrat initial de services de restauration et de Facilities Management. En 2012, ce contrat s’est étendu à des sites et des services additionnels au Royaume-Uni, ainsi qu’en Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège. Depuis le 1er octobre 2023, cette relation évolue encore et va plus loin dans le cadre d'un partenariat Vested®* pour 5 années supplémentaires.

A travers cette collaboration approfondie visant à développer des synergies, Sodexo enrichit ses prestations de services à l'échelle mondiale notamment avec des services de restauration, ainsi que des prestations de nettoyage dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et des zones de laboratoire sous contrôle qualité, des services techniques et d’entretien des espaces extérieurs, ou des services de gestion des déchets.

Pour soutenir les équipes d'AstraZeneca, favoriser l'efficacité et l’innovation, Sodexo déploie des initiatives clés en ligne avec son ambition 2025 de proposer une expérience client et consommateur d’excellence, au travers notamment du déploiement de:

marques de restauration adaptées tant aux besoins des sites de production qu’aux environnements de bureaux, telles que Kitchen Works et Modern Recipe, offrant une cuisine savoureuse au sein d’espaces accueillants qui favorisent le sentiment d'appartenance et la collaboration ;

solutions éprouvées permettant à Astra Zeneca de réduire son empreinte environnementale: le programme WasteWatch pour suivre, analyser et limiter le gaspillage alimentaire avec un objectif de réduction de 50 % d'ici 2025 ; la "Reusable Food Box" suivie par un QR code personnalisé pour supprimer les emballages à usage unique ; la mention de l’empreinte carbone sur les menus pour orienter les consommateurs vers des choix plus durables ;

solutions tech & data pour renforcer l’expérience client avec l'évolution de l'application "Everyday", permettant aux consommateurs de précommander leur repas et de bénéficier d'une offre de restauration à emporter digitalisée.

Sodexo déploie également son application Wando qui permet un pilotage rigoureux sur des sujets essentiels tels que la santé et la sécurité, la performance financière, la qualité et la conformité. A partir des données recueillies de façon cohérente et transparente, Wando permet d’assurer le suivi et les progrès sur ces indicateurs clés de performance.

Johan Stellingwerf, Chief Operating Officer for Global Strategic Accounts de Sodexo, déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir prolongé notre partenariat de longue date avec AstraZeneca. Ensemble, sur nos lieux de travail, nous nous engageons pour la santé de nos collaborateurs, de la planète et de la société tout entière. Nous continuerons à améliorer la qualité de vie au travail pour les employés d'AstraZeneca en offrant à chacun des expériences durables au quotidien. Avec nos équipes nous continuerons à générer de la valeur en soutenant les engagements forts de nos deux entreprises en matière de durabilité, de sécurité, de qualité et de conformité, d'innovation et de personnes. »

* Le modèle commercial Vested® s’appuie sur des recherches primées menées par l’ University of Tennessee College of Business Administration. Ce modèle refonde les relations entre le client et le fournisseur qui s'engagent à bâtir une relation collaborative impliquant un fort degré de transparence, à commencer par l’élaboration conjointe de leur accord de partenariat. Des incentives sont mises en place pour favoriser le succès mutuel des entreprises, en centrant le partenariat sur la création de valeur partagée, selon l’état d’esprit suivant : « qu’est-ce que cela nous apporte à tous ». Ce modèle vise à accroître l'innovation, réduire les coûts à long terme, améliorer l'efficacité des services de Facilities Management, favoriser l'engagement des collaborateurs et encourager l'alignement sur les objectifs de durabilité et de productivité.

