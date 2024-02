ORION OYJ

Orion ja Pelastakaa Lapset yhteistyöhön lasten hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti



Orion ja Pelastakaa Lapset ry ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöstä. Orionin 50 000 euron lahjoituksella Pelastakaa Lapset edistää tänä vuonna vähävaraisten lasten ja nuorten hyvinvointia kotimaassa sekä elintärkeiden terveys- ja ravitsemuspalveluiden saatavuutta Itä-Afrikan alueella.

“Orionilla sosiaalisen vastuun elementtejä tarkastellaan aina koko arvoketjusta lopulliseen lääkkeen käyttäjään, potilaaseen asti. Haluamme kantaa vastuuta ihmisten hyvinvoinnista paitsi omassa toiminnassamme, myös yhteiskunnassa laajemmin”, kertoo Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme.

Suomessa elää tällä hetkellä yli 120 000 lasta vähävaraisissa perheissä, ja määrän pelätään kasvavan. Vastaavasti viime vuosina kriisit ja konfliktit ovat vaikuttaneet lapsiin ympäri maailmaa niin suorasti kuin epäsuorastikin. Itä-Afrikan alueella pula perustavanlaatuisista tarpeista, kuten ravitsevasta ruuasta, lääkkeistä ja terveydenhuollosta on kasvava.

"Globaalina yrityksenä tiedostamme, kuinka merkittävästi viime vuosien kriisit ja konfliktit ovat vaikeuttaneet yhä useamman perheen tilannetta niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Kaiken toimintamme ytimessä on hyvinvoinnin rakentaminen, ja tätä missiota lähdemme toteuttamaan nyt myös Pelastakaa Lasten kanssa kaikista suurimmassa tarpeessa olevien lasten ja perheiden hyväksi”, Hurme lisää.

Orionin tuki jakautuu Pelastakaa Lasten kotimaassa toteutettavalle Eväitä Elämälle -ohjelmalle sekä kansainvälisessä työssä Itä-Afrikan terveys- ja ravitsemuspalveluita edistävään toimintaan.

Eväitä Elämälle -ohjelma edistää lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvää kehitystä. Sillä tavoitellaan pysyviä muutoksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin tasolla. Ohjelmassa mukana olevat yli 60 Pelastakaa Lasten paikallisyhdistystä sekä aluetoimistot jakavat tukea lapsille ja nuorille, joiden mahdollisuus harrastamiseen tai toisen asteen opintoihin on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Lisäksi ruoka-apua jaetaan lahjakortteina vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen joutuneille lapsiperheille.

Jokaisella lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada mahdollisimman hyvää ravintoa. Pelastakaa Lapset takaa Health & Nutrition -ohjelmiensa kautta mm. lasten riittävän ravinnonsaannin ja aliravitsemuksen hoidon sekä mahdollistaa heidän pääsynsä oikeanlaiseen terveydenhuoltoon. Pelastakaa Lasten liikkuvien ja ylläpitämien terveysklinikoiden avulla voidaan varmistaa, että lapset ja perheet hankealueilla Itä-Afrikassa muun muassa Sudanissa saavat tarvitsemaansa apua. Lisäksi Pelastakaa Lapset jakaa vanhemmille tietoa hyvästä ravitsemuksesta.

“Pitkäjänteisen työmme tavoitteena on, että lapset saisivat kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä sekä kotimaassa, että maailmalla. Yhdessä lasten sekä kumppaniemme kanssa parannamme lasten elämää niin tavallisessa arjessa kuin kriisien keskelläkin rakentaen heille parempaa tulevaisuutta. Sen lisäksi, että tarjoamme lapsille ja perheille välitöntä tukea ja apua, pyrimme saamaan aikaan kestäviä myönteisiä muutoksia ja pysyviä parannuksia lasten elämään”, kertoo Pelastakaa Lapset Ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

”Kiitämme lämpimästi Orionia luottamuksesta tärkeää työtämme kohtaan sekä halusta tukea ja olla osana kansainvälistä yhteisöämme. Meille on ensiarvoisen tärkeää rakentaa pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia yritysten kanssa, joille vastuullisuus tarkoittaa konkreettisia tekoja ja jotka yhdessä haluavat vaikuttaa yhteiskuntamme parempaan huomiseen”, Markkula-Kivisilta sanoo.

