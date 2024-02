Nr. 5 2024 Tildeling af performanceaktier

Bestyrelsen i Solar A/S ("Selskabet") har godkendt et nyt langsigtet incitamentsprogram ("LTIP") for direktionen ("Deltagerne") i forlængelse af det eksisterende incitamentsprogram. Indførelsen af det nye program er betinget af, at ændringer til Selskabets vederlagspolitik godkendes på Selskabets ordinære generalforsamling i marts 2024.

Hvis ændringerne til vederlagspolitikken godkendes, vil direktionen få tildelt i alt 13.939 performanceaktier ("PSU") i 2024. Den samlede markedsværdi af tildelingen er DKK 5.3 mio.

PSU'erne tildeles vederlagsfrit og giver Deltagerne ret og pligt til at modtage B-aktier til nominelt DKK 100. Tildelingskursen fastsættes til DKK 381,88 baseret på gennemsnitskursen på Nasdaq Copenhagen de første 10 børsdage efter offentliggørelsen af Årsrapport 2023.

Formålet med LTIP er hovedsageligt, men ikke kun, at afstemme Deltagernes interesser med Selskabets aktionærers interesser og samtidig tilskynde Deltagerne til at forblive ansat i Selskabet.

LTIP er fremadrettet, og tildelinger af PSU'er er derfor ikke baseret på Selskabets eller Deltagerens tidligere resultater; i stedet er optjening afhængig af Deltagerens fortsatte ansættelse i Selskabet og for 75 % af PSU'erne opnåelsen af visse fremadrettede performancemål inden for (a) Solution Sales, (b) EBITDA-margin og (c) CO2-reduktion ("Performancemålene").

PSU'erne optjenes efter udløbet af en treårig lock-up-periode og konverteres samtidig til B-aktier i Selskabet, forudsat at Performancemålene opfyldes. Hvis Performancemålene kun delvist nås, modtager Deltagerne en andel af B-aktierne. Hvis specificerede minimumsmål ikke nås, kan optjeningen bortfalde.

Solars direktion og ledelse har pr. dags dato i alt 43.978 udestående RSU'er, idet 18.968 betingede aktier fra bevillingen i 2021 nu er afregnet med deltagerne. Herudover har direktionen i alt 13.939 PSU'er, betinget af, at ændringer til selskabets vederlagspolitik bliver godkendt på selskabets ordinære generalforsamling i marts 2024.

Hvad angår incitamentsprogrammet for andre ledende medarbejdere, fortsætter den eksisterende LTIP uændret.

Kontaktpersoner

Bestyrelsesformand Michael Troensegaard Andersen - tlf. +45 79 30 00 00

IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11

Fakta om Solar

Solar er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2023 en omsætning på ca. 13,0 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Du kan finde flere oplysninger på www.solar.eu

Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er det den danske version, der er gældende.

Vedhæftede filer