Sound Royalties Inicia 2024 Positivamente com a Nomeação de Barbara Ocasio para a Equipe Executiva e Promoção de Amandine Auguste a Vice-Presidente de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente

MIAMI, Feb. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Sound Royalties, subsidiária do GoDigital Media Group e principal empresa financeira da indústria da música da última década, está se posicionando para mais um forte ano de crescimento com suas promoções de liderança estratégica. Barbara Ocasio foi nomeada Vice-Presidente Executiva de Operações da Equipe Executiva da Sound Royalties, e Amandine Auguste promovida a Vice-Presidente de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente.

Ocasio faz parte da equipe da Sound Royalties desde a sua criação em 2014 e, mais recentemente, foi Vice-Presidente de Operações. Ela supervisiona as áreas de operações da empresa, tendo papel de liderança expandido em todos os departamentos, e mais de uma década de experiência em operações financeiras especializadas. Seus relacionamentos profundos dentro da indústria da música abriram caminho para ela liderar todos os aspectos da criação e atuação nas iniciativas de B2B, white label e parceria de negócios da empresa. Como a mais nova participante da Equipe Executiva, ela se une ao CEO Alex Heiche, Presidente Michael Bizenov, CFO Chuck Lowe e EVP/Diretor Jurídico Michael Damore. Ocasio é a primeira mulher e a primeira latina a integrar a Equipe Executiva.

"Como uma das pioneiras da Sound Royalties, Barbara Ocasio tem sido fundamental para o nosso crescimento exponencial na última década", observou Bizenov. "Sua liderança inabalável em orientar o funcionamento diário da Sound Royalties, à medida que crescemos e nos tornamos uma empresa que consolida negócios multimilionários e trabalha com mais de 150 pagadores, faz dela uma força formidável neste setor e um componente-chave da fundação da Sound Royalties."

Atuando recentemente como Diretora de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente, Amandine é uma veterana com 10 anos na Sound Royalties. Um participante-chave na simplificação de processos em todos os departamentos, Auguste está no centro da manutenção da segurança e solidez dos dados em constante crescimento da empresa e da formação da experiência geral do cliente - a vanguarda de tudo o que a Sound Royalties faz. Na sua nova função, Amandine liderará a equipe de dados e análises e dará continuidade ao desenvolvimento ainda maior dos sistemas da Sound Royalties de forma inovadora, para aprimorar as interações com os clientes, garantindo uma experiência inigualável na indústria da música e em toda a empresa.

“O sucesso da Sound Royalties é medido pela satisfação e confiança dos criadores da música que servimos”, disse Heiche. “A promoção de Amandine Auguste ressalta nosso compromisso de priorizar o relacionamento com o cliente e oferecer um serviço inigualável. A promoção é um exemplo da sua dedicação e liderança em garantir que todos os criadores musicais com os quais trabalhamos se sintam valorizados e apoiados.”

Essas promoções de liderança dão seguimento a um forte 2023 para a Sound Royalties, onde a empresa assinou grandes acordos de financiamento, incluindo um acordo de oito dígitos com El Alfa, o rapper dominicano e estrela dembow, dando continuidade ao seu domínio como o provedor de serviços financeiros de música que trabalha com mais pagadores do que qualquer outro na indústria - sem exigir que os criadores renunciem à propriedade da sua música.

Para mais informações sobre a Sound Royalties, visite www.SoundRoyalties.com.

Sobre a Sound Royalties

Fundada em 2014, a Sound Royalties, LLC é pioneira no financiamento de música em todos os tipos de fluxos de royalties. A empresa abriu caminho para um novo tipo de acesso ao financiamento, capacitando profissionais da indústria da música nos seus projetos, sem nunca se apropriar dos seus direitos autorais e permitindo fluxo de caixa contínuo em vez de 100% de recuperação. Graças à sua abordagem favorável ao artista e financeiramente sólida, a Sound Royalties tornou-se o maior provedor de serviços de financiamento de música do setor, com representantes em todo o mundo.

A Sound Royalties trabalhou com milhares de profissionais da indústria da música, desde artistas emergentes e estrelas em ascensão até vencedores do GRAMMY, bem como distribuidores de música, editoras e gravadoras de todos os gêneros. A empresa trabalha com centenas de milhares de músicas e bilhões de streams que incluem créditos de Selena Gomez, Ariana Grande, Bad Bunny, Alicia Keys, Pitbull, Steve Dorff, Wyclef Jean, Earl Bud Lee, Sonia Leigh, DJ Khaled, Lil Wayne, Eliel Lind, El Alfa, Smokey Robinson e muitos mais. Saiba mais em https://soundroyalties.com. A Sound Royalties é uma subsidiária do GoDigital Media Group, um conglomerado multinacional dedicado a inspirar felicidade por meio da conexão da comunidade, conteúdo e comércio em todos os pontos de paixão do consumidor.

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44eb3c26-cf2c-4bb9-a78a-5c1e51096304/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb86bc3a-fc67-4b4d-aa6d-c997f9ac6f3f/pt