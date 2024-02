Le sommet d’Équipe de soins primaires réunit les chefs de file des soins primaires au Canada

OTTAWA, 22 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale (FAMF) du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) donne le coup d’envoi de la première journée du sommet de deux jours de l’Équipe de soins primaires (ÉSP) qui se tient au Centre Shaw, à Ottawa. Cet événement rassemble les chefs de file de la santé du Canada, les éducateurs, les décideurs et les leaders communautaires qui prennent part à l’initiative ÉSP.



L’initiative ÉSP a été lancée en 2022 pour provoquer un changement transformateur dans la façon dont les prestataires de soins primaires sont formés et travaillent ensemble. Financé par Emploi et Développement social Canada, ÉSP est un projet de la FAMF, mis en œuvre sous le leadership du CMFC et du Réseau canadien des professionnels de santé (RCPS). Cette initiative regroupe un nombre sans précédent de professionnels des soins primaires.

À l’issue du sommet, les conclusions et les leçons tirées de l’initiative ÉSP seront publiées en vue de soutenir la diffusion, le développement et la durabilité d’une formation et d’un enseignement en soins primaires transformés et d’outiller la main-d’œuvre canadienne pour lui permettre de prodiguer des soins plus efficaces en équipe.

En plus d’avoir rassemblé plus de 20 professions du secteur des soins primaires, l’initiative Équipe de soins primaires a facilité l’élaboration de 18 projets qui ont eu une incidence directe sur les soins primaires, et elle a lancé plusieurs initiatives interdisciplinaires. Cet effort de collaboration a abouti à l’élaboration de nouveaux programmes d’études, de modules de formation et d’outils pratiques. Dans le cadre du projet global de l’ÉSP, la FAMF a lancé le Programme de subventions pour un projet de démonstration d’un milieu de travail intégré (DMTI), qui a permis à 14 cliniques de soins primaires de constituer de nouvelles équipes multidisciplinaires ou de renforcer les équipes existantes.

« Le Sommet de l’Équipe de soins primaires est une occasion de discuter de la façon dont nous abordons la formation en soins primaires ainsi que leur pratique au Canada », a déclaré le Dr Frank Martino, le président désigné de la FAMF. « Grâce aux efforts conjugués de plus de 100 partenaires et au soutien financier du gouvernement fédéral, nous réalisons des progrès notables dans la constitution d’une main-d’œuvre spécialisée en soins primaires qui est à même de prodiguer des soins complets et globaux en équipe ».

L’initiative Équipe de soins primaires arrivera à son terme le 31 mars 2024.

À propos de la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale

La Fondation pour l’avancement de la médecine familiale (FAMF) a été créée en 1994 pour faire progresser la discipline de la médecine de famille par des initiatives de recherche et d’éducation. Il s’agit de l’unique organisme de bienfaisance au Canada voué au soutien des médecins de famille. La FAMF offre de nombreux prix, subventions de recherche, bourses d’études, ainsi que des initiatives qui visent à appuyer la formation et le développement professionnel continu des étudiants en médecine, des résidents en médecine de famille et des médecins de famille à toutes les étapes de leur carrière. En outre, la FAMF soutient des initiatives conformes à sa mission par le biais de programmes de subventions, de partenariats stratégiques et d’initiatives ponctuelles qui abordent les priorités courantes et nouvelles dans le domaine de la médecine de famille et des soins primaires.

À propos du Collège des médecins de famille du Canada

Représentant plus de 42 000 membres d’un bout à l’autre du pays, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l’organisme professionnel qui établit les normes et procède à l’agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l’obtention du permis d’exercice. Le CMFC offre des programmes et services de qualité, appuie l’enseignement et la recherche en médecine de famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs patients.

À propos du Réseau canadien des personnels de santé

Le Réseau canadien des personnels de santé est un réseau d’échange de connaissances regroupant des chercheurs, des décideurs et d’autres utilisateurs de connaissances ayant une expertise dans la planification, les politiques et la gestion des personnels de santé. Son expertise en matière de recherche interdisciplinaire et intersectorielle sur les effectifs dans le domaine de la santé, reconnue à l’échelle internationale, constitue un socle solide pour mener de vastes projets multilatéraux qui visent à aborder les questions complexes relatives aux effectifs dans le domaine de la santé, et à renforcer les capacités dans les deux langues officielles.

