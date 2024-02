Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 22.2.2024 klo 16.35

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2023

Tilikausi 2023

- Liikevaihto 208,6 Me (221,0 Me edellisenä vuonna), -5,6 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto -13,8 Me (10,0 Me), -237,9 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto -6,6 % liikevaihdosta (4,5 %)

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto -0,9 Me (3,7 Me), -124,8 % edelliseen vuoteen

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto -0,4 % liikevaihdosta (1,7 %)

- Käyttökate 11,0 Me (30,7 Me), -64 ,1 % edelliseen vuoteen

- Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 11,2 Me (17,1 Me), -34,7 % edelliseen vuoteen

- Tulos -13,2 Me (7,4 Me), -278,5 % edelliseen vuoteen

- Tulos/osake -1,30 euroa (0,74 euroa)

- Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,55 euroa

osakkeelta.

Heinä-joulukuu 2023

- Liikevaihto 99,6 Me (108,5), -8,2 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto -14,2 Me (-5,7 Me), -146,7 % edelliseen vuoteen

- Liikevoitto -14,2 % (-5,3 %) liikevaihdosta

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto -1,0 Me (1,4 Me), -172,2 % edelliseen vuoteen

- Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto -1,0 % liikevaihdosta (1,3 %)

- Käyttökate 4,4 Me (7,3 Me), -40,3 % edelliseen vuoteen

- Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 4,9 Me (7,2 Me), -31,3 % edelliseen vuoteen

- Tulos -13,9 Me (5,0 Me)

- Tulos/osake -1,37 euroa (-0,49 euroa)

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Kustannusten nousu painoi kannattavuutta,

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto vuonna 2023 laski edellisestä vuodesta 5,6 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti keskeisesti mainonnan volyymien lasku. Liikevaihdon laskun ja poikkeuksellisen kovan kustannusten nousun seurauksena yhtiön tulos jäi operatiivisesti nollatasolle. Yhtiön päätoimiala, lehtien kustantaminen, oli kannattavaa ja voitollista vuonna 2023, mutta mainosjakeluliiketoiminnan tappiota emme kyenneet kompensoimaan.

Vuonna 2023 käynnistetty tehostamisohjelma ja kattavasti läpiviedyt hinnankorotukset niin kuluttajatuotteissa kuin mediatuotteissa parantavat merkittävästi tuloksentekokykyä vuonna 2024. Tilattavien lehtien kustantaminen oli kannattavaa ja kykenimme kasvattamaan erityisesti digitaalisten sisältötuotteidemme kysyntää. Kaupunkilehtien kannattavuuden ylläpitäminen oli selvästi vaikeampaa korkean inflaation toimintaympäristössä. Paperin hinnan nousu oli historiallisen kovaa. Se yhdistyneenä kohonneisiin jakelukustannuksiin vaikeutti merkittävästi paperipohjaisten kaupunkilehtien kannattavuutta.

Olemme vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta kyenneet viemään läpi yhtiön tulevaisuuden kannalta tärkeitä hankkeita. Mediamyynnissä on käyttöön otettu Salesforce CRM-järjestelmä, joka parantaa merkittävästi tehokkuuttamme. Sisältötuotteiden osalta olemme lanseeraamassa uutta mobiilisovellusta 19 lehteemme. Sovellus parantaa merkittävällä tavalla tuotteidemme luettavuutta ja käyttäjäkokemusta.

Keskisuomalainen Oyj osallistui Helsingin kaupungin ulkomainonnan järjestämistä koskevaan kilpailutukseen vuonna 2023. Voitimme viidestä osa-alueesta kaksi. Kilpailutuksesta on tehty valituksia, joista varsinaiseen kilpailutukseen liittyvät ovat jo hylätty. Kuitenkin maankäyttöön liittyvää valitusta yhä käsitellään. Oletamme, että pääsemme rakentamaan tarvittavaa infraa vielä tänä vuonna ja loppuvuodesta 2024 saisimme toiminnasta liikevaihtoa. Vuodesta 2025 lähtien uskomme pääsevämme jo merkittävään liikevaihtoon digitaalisessa ulkomainonnassa. Vuoden 2023 aikana uudistetussa yhtiömme strategiassa digitaalisen ulkomainonnan painoarvo yhdessä bussimainonnan kanssa vahvistuu merkittävästi. Strategian ytimessä on edelleen monikanavainen uutismedia, jonka osalta siirtymää kiihdytetään entistä digitaalisemmaksi. Digitaalisessa ulkomainonnassa tavoittelemme vuoteen 2027 mennessä noin 20 Me vuosittaista liikevaihtoa ja 5 Me liikevoittoa.

Keskisuomalainen Oyj allekirjoitti kauppakirjan PunaMusta Media Oyj:n kanssa PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan ostamiseksi tammikuussa 2024. Kauppaan kuuluvat tilattavat lehdet, kaupunkilehti sekä radioliiketoiminta Pohjois-Karjalassa siirtyvät Keskisuomalainen Oyj:n omistukseen heti, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt sen. Ostettavan kokonaisuuden liikevaihto on noin 19 Me ja sillä on jo Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2024 tulosta parantava vaikutus. Ostettava kokonaisuus sopii erinomaisesti yhtiömme strategiaan ja laajentaa entisestään Keskisuomalainen-konsernin kattavuutta ja tuoteportfoliota.

Käynnissä olevan tehostamisohjelman, tuotteidemme kysynnän parantumisen ja PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan oston seurauksena uskomme tuloksemme paranevan vuonna 2024.

Vahva taseemme, kassavirtamme ja hyvä omavaraisuusasteemme mahdollistavat osingonmaksun vuodelta 2023. Osinkoa yhtiön hallitus esittää maksettavaksi 0,55 euroa osakkeelta.

Toisen puolivuotiskauden tulos

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto tilikauden toisella puolivuotiskaudella oli 99,6 Me (108,5 Me). Toisen puolivuotiskauden liikevoitto oli -14,2 Me, mikä on 8,4 Me edellistä vuotta vähemmän. Katsauskauden tulosta heikentää kustannustoiminnan segmenttiin kohdistuva liikearvon arvonalentuminen 7,6 Me ja tuotanto- ja logistiikkapalvelun segmenttiin kohdistuva liikearvon arvonalentuminen 4,5 Me.

Katsauskauden toisen puolivuotiskauden tulokseksi muodostui -13,9 Me (-5,0 Me).

Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella

Konsernin liikevaihto laski markkinasuhdanteen heikentymisen myötä edellisestä vuodesta 5,6 % ja oli 208,6 Me (221,0 Me).

Mediamyynti laski 8,4 % ja oli 75,1 Me (81,9 Me). Konsernin tilattavien lehtien tilaustuotot laskivat 1,7 % ja olivat 87,8 Me (89,4 Me). Ulkoinen painonmyynti laski 4,5 % ja oli 11,5 Me (12,1 Me). Jakeluliiketoiminnan liikevaihto laski 10,0 % ja oli 23,9 Me (26,5 Me). Vuokratuottoja oli 1,4 Me (1,2 Me). Muuta liikevaihtoa oli 8,8 Me (9,9 Me) ja laskua siinä oli 11,1 %. Muun liikevaihdon merkittävin osa tulee tutkimusliiketoiminnasta ja aikakauslehtiliiketoiminnasta.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,7 Me (15,1 Me). Vertailuvuoden olennaisin erä muissa tuotoissa oli huhtikuun lopulla 2022 toteutuneen varhaisjakeluliiketoiminnan myynnistä tullut myyntivoitto 14,5 Me.

Vuonna 2023 liiketappio oli -13,8 Me eli -6,6 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 10,0 Me ja liikevoittoprosentti oli 4,5 %. Liikevoittoa heikensi kustannustoimintasegmenttiin kohdistunut 7,6 Me liikearvojen arvonalentuminen sekä tuotanto- ja logistiikkapalvelut segmenttiin kirjattu 4,5 Me liikearvojen arvonalentuminen.

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli -0,9 Me (3,7 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli -0,4 % (1,7 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 12,9 Me

(-6,3 Me), joista merkittävimmät olivat kustannustoimintaan kohdistunut 7,6 Me liikearvon arvonalentuminen ja painotoimintaan kohdistunut 4,5 Me liikearvon arvonalentuminen. Merkittävimmät edellisen vuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat varhaisjakeluliiketoiminnan myyntihinta 21,0 Me ja myyntihintaan kohdistetut asiakkuudet ja liikearvo yhteensä 6,5 Me. Lisäksi kustannustoimintasegmenttiin kohdistui 6,5 Me liikearvon arvonalentuminen.

Käyttökatetta syntyi vuoden 2023 aikana 11,0 Me. Edellisenä vuonna käyttökatteen määrä oli 30,7 Me. Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate oli 11,2 Me (17,1 Me).

Nettorahoitustuotot olivat 0,3 Me (2,0 Me). Rahoitustuottoja kertyi 2,7 Me (3,0 Me). Rahoituskulut olivat 2,4 Me (1,0 Me).

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 0,0 Me (-0,2 Me).

Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -13,2 Me (7,4 Me).

Emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2023 luvut sisältävät pääosan konsernin holding-toiminnoista, konsernin keskitetyistä hallintopalveluista ja kehitystoiminnoista sekä konsernin vuokratuotoista. Yhtiön liikevaihto oli 27,8 Me (23,9 Me). Liikevaihtoon on kirjattu vuokratuottoa 4,0 Me (4,4 Me).

2023 2022 2021 Liikevaihto Me 208,6 221,0 211,6 Liikevoitto Me -13,8 10,0 9,6 Liikevoitto % -6,6 4,5 4,5 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Me -0,9 3,7 12,8 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto % -0,4 1,7 6,1 Käyttökate Me 11,0 30,7 26,2 Käyttökate % 5,3 13,9 12,4 Tilikauden voitto/tappio Me -13,2 7,4 6,7 Tulos/osake, Eur -1,30 0,74 0,69 Oman pääoman tuotto % -18,7 8,5 7,3 Omavaraisuusaste % 40,3 45,8 46,1

Kustannustoiminta

Keskisuomalainen-konserni kustansi tilikaudella 2023 seitsemäätoista 5-7 päiväistä lehteä ja digitaalista uutismediaa, 31 paikallislehteä sekä 24 kaupunkilehteä. 5-7 päiväiset lehdet ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Warkauden Lehti, Etelä-Suomen Sanomat, Hämeen Sanomat, Forssan Lehti, Itä-Häme, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Itä-Savo, Aamuposti, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Uusimaa. Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pääasiassa Savossa, Keski-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Kanta-Hämeessä sekä Uudellamaalla.

Kustannustoimintasegmentin liikevaihto oli 161,3 Me (170,3 Me).

Konsernin ammatti- ja asiakasmedioita suunnittelee, julkaisee ja kustantaa Omnipress Oy. Ruoan, juoman ja tapahtumien ammattilehdet ovat Aromi, Evento ja Shaker sekä niiden yhteinen verkkomedia Avecmedia.fi. Näiden lisäksi Omnipress Oy suunnittelee ja tuottaa monikanavaista asiakasmediaa noin 20 eri kumppanille painottuen erityisesti B2B-osaamiseen, talouteen ja yhteiskunnalliseen mediaan. Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto ammatti- ja asiakasmedialiiketoiminta-alueella vuonna 2023 oli 2,6 Me (3,0 Me).

Painotoiminta

Keskisuomalainen-konsernin painopalveluihin kuului tilikauden aikana neljä sanomalehtipainoa, jotka sijaitsivat Tuusulassa, Lahdessa, Kouvolassa ja Varkaudessa. Näistä Lahden sanomalehtipaino suljettiin 30.9.2023. Lisäksi Lahdessa oli arkkipaino, jonka liiketoiminta myytiin katsauskauden jälkeen PunaMusta Oy:lle.

Painotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2023 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon oli 6,0 % edellisvuotta pienempi ja oli 38,1 Me (40,6 Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto laski 4,2 % ja oli 11,5 Me (12,0 Me).

Jakelu

Konsernin jakeluliiketoimintaan kuului valtakunnallista osoitteetonta suoramainosjakelua harjoittava Suomen Suoramainonta -konserni. Lisäksi alkuvuoden 2023 ajan huhtikuun loppuun asti harjoitettiin myös osoitteellista kirje- ja pakettijakelua. Konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2023 sisältäen sisäisen ja ulkoisen liikevaihdon oli 28,7 Me (35,7 Me).

Osoitteellisen jakelun yhteenlaskettu sisäinen ja ulkoinen liikevaihto vuonna 2023 oli 3,3 Me (12,1 Me). Liikevaihtoa laski 30.4.2022 toteutettu järjestely, jossa myytiin konsernin varhaisjakeluliike-toiminta Postille. Samalla tehtiin Postin kanssa pitkä viisivuotinen alihankintasopimus konsernin sanomalehtien jakamisesta.

Osoitteettoman suoramainosjakelun liikevaihto sisältäen sekä sisäisen että ulkoisen liikevaihdon kasvoi 7,1 % ja oli 25,4 Me (23,7 Me).

Tutkimuspalvelut

Konserniin kuuluu tutkimusyhtiö IROResearch Oy Tutkimustoimisto sekä tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tutkimustoiminnan liikevaihto vuonna 2023 oli 3,0 Me (3,6 Me). IROResearch Oy Tutkimustoimiston liikevaihto oli 2,7 Me (3,3 Me). Tietoykkönen Oy:n liikevaihto oli 0,5 Me (0,4 Me).

Toimintaympäristö ja inflaation vaikutus

Toimintaympäristö tilikaudella jatkui haastavana. Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota on jatkuessaan ylläpitänyt epävarmuutta markkinassa ja ollut osaltaan aiheuttamassa voimakasta globaalia inflatorista kehittymistä ja korkotason nousua. Yhdessä noussut korkotaso sekä kiihtynyt inflaatio ovat vaikeuttaneet Keskisuomalainen-konsernin toimintaympäristöä merkittävästi.

Suurimmat vaikutukset ovat näkyneet korkeana kustannusinflaationa. Keskisuomalainen-konsernin tärkeimmistä kustannuskomponenteista erityisesti sanomalehtipaperin hintataso kahden vuoden aikana lähes kaksinkertaistui. Korkeimmasta kustannushuipusta on nyt laskeuduttu tasolle, joka on noin 50 % korkeampi kuin ennen Ukrainan sotaa. Kustannusinflaatio on näkynyt myös palkkojen nousuna, minkä vaikutus Keskisuomalainen-konsernin työvoimavaltaiseen liiketoimintaan on suuri. Lisäksi palkkojen nousu samoin kuin energian ja polttoaineiden kustannusinflaatio ovat nostaneet konsernin lehtien jakelun kustannuksia merkittävästi.

Ukrainan sota, kohonnut korkotaso ja pitkittynyt korkea kustannusinflaatio ovat luoneet yleisen haastavan markkinatilanteen konsernin päämarkkina-alueella Suomessa. Talouden kasvu on pysähtynyt ja Suomen talous on vuoden 2023 aikana vaipunut taantumaan. Talouskehityksen arvioidaan jatkuvan heikkona vielä alkuvuoden 2024 ja talous alkaa elpyä vasta vuoden lopulla. Heikko markkinasuhdanne on Keskisuomalainen-konsernin toiminnassa näkynyt erityisesti painetun mainosmarkkinan kehityksessä. Kantar Media Finland Oy:n tutkimuksen mukaan vuonna 2023 kotimainen mediamarkkina laski maaliskuun eduskuntavaalikuukautta lukuun ottamatta kumulatiivisesti tarkasteltaessa läpi koko vuoden ja laskua oli yhteensä 2,4 %. Samaan aikaan kuitenkin painetun sanoma- ja kaupunkilehtien mainonta laski 11,8 %.

Mediatoimialalla ja erityisesti tilattavien sanomalehtien liiketoiminnassa kohonneita kustannuksia on ollut erittäin vaikeaa lyhyellä aikavälillä viedä asiakashintoihin. Tilattavien sanomalehtien tilaushintoja voi nostaa vain tilausjaksojen vaihtuessa ja asiakaskunnassa on laajalti pitkiä tilausjaksoja.

Mainosmyynnissä yleinen markkinan epävarmuus ja hermostuneisuus on Ukrainan sodan ja inflaation takia lisääntynyt. Se on vaikuttanut mainosmarkkinan kehitykseen erityisesti painettujen sanoma- ja kaupunkilehtien osalta. Yleistä kustannustason nousua on tilikauden aikana ollut vaikeaa viedä mediamyynninkin hintoihin, sillä pidempiin asiakassopimuksiin on kesken vuotta haastavaa tehdä hinnanmuutoksia ja toisaalta mainosvolyymin kasvattaminenkin on ollut markkinatilanteen takia haastavaa. Kokonaisuudessaan tilikauden aikana saatiin vain osin kohonneita kustannuksia vietyä tuottoihin, mikä on heikentänyt Keskisuomalainen Oyj:n kannattavuutta.

Kantar Media Finland Oy:n mukaan koko mediamainonta Suomessa laski vuonna 2023 2,4 % vuoteen 2022 verrattuna. Painettu sanomalehti- ja kaupunkilehtimainonta laski 11,8 %. Ulko- ja liikennemainonta kasvoi 8,7 %. Sähköinen mainonta pysyi edellisen vuoden tasolla ja laski 0,8 %. Suurimmista toimialoista vähittäiskaupan mainonta laski 5 %, elintarvikkeet +7 %, autot -2 %, ja mediat -19 %. Matkailun ja liikenteen mainonta kasvoi 8 %.

Konsernirakenne

Ilves Jakelu Oy sulautui 31.10.2023 emoyhtiöönsä Hämeen Media Oy:öön. Jakelusepät Oy ja Suomen Lehtiyhtymä Oy sulautuivat Keskisuomalainen Oyj:öön 31.10.2023. Suora Lähetys Oy lopetettiin selvitystilamenettelyn kautta 20.12.2023.

Konsernin osakkuusyhtiöt



Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (41,21 %), Jyväskylän Messut Oy (26,32 %), Myyntimestarit Oy (31,63 %) sekä Hämeen Ääni Oy (40,0 %). Keskisuomalainen Oyj ja sen tytäryhtiöt omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlaskettu omistusosuus on 44,44 %. Suomen Suoramainonta Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy (35,0 %) sekä Oulu Suorajakelu Oy (50,0 %).

Tutkimus- ja kehitystoiminta



Digitaalisten media- ja liiketoimintaratkaisujen kehittäminen on merkittävä osa konsernin tuotekehitystoimintaa. Kehitysmenoja ei pääsääntöisesti ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tulevat markkinoille.

Henkilöstö



Työsuhteita Keskisuomalainen-konsernissa oli vuoden 2023 lopussa 1 519 (1 640). Tämän lisäksi konsernissa oli 3 083 (3 168) osa-aikaista mainosjakajaa. Mainosjakajat huomioiden konsernissa oli yhteensä työsuhteessa 4 602 (4 807) henkilöä. Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 1 391 henkilöä (1 560) Kokopäiväiseksi muutettu konsernin henkilömäärä ei sisällä mainosjakajia, joita oli vuoden aikana 2023 keskimäärin 3 225 (3 412).

Investoinnit



Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 4,9 Me ja 2,3 % liikevaihdosta (5,4 Me ja 2,5 %). Vertailuvuonna tytäryritysten hankintaan käytettiin 0,6 Me. Muutoin tilikauden investoinnit olivat pääasiassa korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Rahoitus

Keskisuomalainen-konsernilla oli vieraan pääoman ehtoista lainaa vuoden 2023 lopussa 48,1 Me (54,1 Me).

Keskisuomalainen Oyj:llä on rahoitussopimus Nordea Bank Oyj:n kanssa ja rahoitussopimukseen liittyvää lainaa 31.12.2023 yhtiöllä oli 48,0 Me. Laina erääntyy marraskuussa 2026. Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat Keskisuomalainen-konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen.

Keskisuomalainen Oyj on suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn.

Keskisuomalaisen-konsernin maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko tilikauden. Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2023 lopussa oli 40,3 % (45,8 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli - 8,6 Me (+3,7 Me) ja rahavarojen määrä oli 16,2 Me (24,8 Me).

Hallitus ja yhtiön johto

Keskisuomalainen Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja

toimitusjohtaja Mikko Paananen

toimitusjohtaja Kalle Kautto

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala.

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on antanut suosituksessa tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Yhtiön palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti on käyty läpi Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouksessa 26.4.2023. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemispolitiikka ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.keskisuomalainen.com.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat



Tilinpäätöspäivän jälkeen Keskisuomalainen Oyj allekirjoitti 31.1.2024 kauppakirjan PunaMusta Media Oyj:n kanssa PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan ostamiseksi. Velaton kauppahinta on 8,5 Me. Keskisuomalainen Oyj solmii kaupan yhteydessä PunaMusta Media Oyj:n kanssa kolmen vuoden sanomalehtipainamisen alihankintasopimuksen sekä yhdeksän kuukauden sivunvalmistusalihankintasopimuksen. Alihankintasopimusten arvo ilman indeksikorotuksia on enintään noin 5,5 Me. Kaupan täytäntöönpano on ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy allekirjoitti 31.1.2024 kauppakirjan PunaMusta Media Oy:n kanssa, jolla se myi arkkipainoliiketoimintansa PunaMusta Oy:lle. Liiketoiminta siirtyi PunaMusta Oy:lle 1.2.2024 alkaen. Liiketoimintakaupan kauppahinta on 0,75 Me.

Osakkeet

Vuonna 2023 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi A-osakkeiksi 38.709 kpl. Muuntojen jälkeen 31.12.2023 K-osakkeita oli yhteensä 4.581.136 kpl ja A-osakkeita 5.461.332 kpl.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Euroopassa kireänä jatkunut geopoliittinen tilanne ja Ukrainan sodan seuraukset sekä korkea inflaatio ja korkojen nousu ovat heikentäneet Suomen taloustilannetta ja voivat johtaa kuluttajien ja mainostajien luottamuksen heikentymiseen. Taantuman pitkittymisellä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia Keskisuomalainen-konsernin toimintaympäristöön.

Toiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme kustannustoiminnan digitalisoimisessa on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Globaalit toimijat, kuten Meta ja Alphabet kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista. Yhteiskunnan regulaatio ja kustannusrasitukset kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset ovat kasvattaneet riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tulonmenetyksille.

Konsernin merkittävimmän materiaalin sanomalehtipaperin saatavuus ja hintataso voivat pidemmällä aikavälillä muodostua riskiksi toimittajien alentaessa vähentyneen kysynnän takia valmistuskapasiteettiaan.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen sekä kykyyn torjua kohonneet kyberriskit.

Näkymät vuodelle 2024

Olettaen, että PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan kauppa saadaan suunnitellusti toteutettua, uskomme tilikauden 2024 liikevaihdon kasvavan edellisen vuoden tasosta ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuoden 2023 tasosta.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2023

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 79.636.355,93 euroa.

A- ja K-osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 4.578.940 kpl ja A-sarjan osakkeita 5.463.528 kpl eli yhteensä 10.042.468 kpl.

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna Keskisuomalainen-konsernin maksukykyä.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,55 euroa

osakkeelta. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 5.523.357,40 euroa.

Hallitus esittää, että osingon täsmäytyspäivä 30.4.2024 ja maksupäivä 8.5.2024.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50.000,00 euroa.

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Jyväskylässä 26.4.2024. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Laadintaperiaatteet

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2023 tai tulevat voimaan sen jälkeen, ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Jyväskylässä 22. päivä helmikuuta 2024



KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS



Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. 050 688 33.

Keskisuomalainen Oyj julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sähköisessä muodossa viikolla 13, mikä alkaa 25.3.2024, yhtiön internetsivuilla www.keskisuomalainen.com.

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2023, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin julkaistaan viikolla 13, mikä alkaa 25.3.2024.

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2024 julkaistaan 22.8.2024.

Vuoden 2023 tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 7-12/2023 7-12/2022 1-12/2023 1-12/2022 (6 kk) (6 kk) (12kk) (12kk) LIIKEVAIHTO 99,6 108,5 208,6 221,0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 -0,3 0,7 15,1 Liiketoiminnan kulut -114,0 -114,0 -223,1 -226,1 LIIKEVOITTO -14,2 -5,7 -13,8 10,0 Liikevoitto % liikevaihdosta -14,2 % -5,3 % -6,6 % 4,5 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 1,1 0,3 2,0 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -0,1 0,2 0,0 -0,2 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -14,2 -4,4 -13,5 11,8 Verot 0,3 -0,5 0,3 -4,4 VOITTO/TAPPIO -13,9 -5,0 -13,2 7,4 TILIKAUDEN VOITON JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille -13,8 -4,9 -13,1 7,5 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Tulos/osake, laimentamaton (eur) -1,37 -0,49 -1,30 0,74 Tulos/osake, laimennettu (eur) -1,37 -0,49 -1,30 0,74





KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 7-12/2023 7-12/2022 1-12/2023 1-12/2022 (6 kk) (6 kk) (12 kk) (12 kk) Tilikauden voitto -13,9 -5,0 -13,2 7,4 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -0,1 0,2 -0,1 0,2 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -0,8 -3,5 -2,1 -5,5 Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 0,1 0,2 0,1 0,4 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,8 -3,2 -2,0 -5,0 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -14,7 -8,1 -15,2 2,4 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille -14,6 -8,1 -15,0 2,5 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 -0,1 -0,1 -0,1





SEGMENTTI-INFORMAATIO 7-12/2023 7-12/2022 1-12/2023 1-12/2022 LIIKEVAIHTO (Me) Kustannustoiminta 78,4 83,6 161,3 170,3 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 32,1 37,2 71,0 79,6 Kohdistamaton 17,9 17,0 36,8 33,6 Segmenttien välinen liikevaihto -28,9 -29,3 -60,6 -62,6 Tuloslaskelman liikevaihto 99,6 108,5 208,6 221,0 LIIKEVOITTO Kustannustoiminta -2,9 -0,4 2,2 6,6 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut -7,9 -2,4 -9,3 10,0 Kohdistamaton -2,4 -2,4 -5,3 -5,7 Segmenttien välinen liikevoitto -0,9 -0,5 -1,4 -1,0 Tuloslaskelman liikevoitto -14,2 -5,7 -13,8 10,0





KONSERNIN TASE (Me) 31.12.2023 31.12.2022 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 12,4 13,2 Liikearvo 54,7 66,7 Sijoituskiinteistöt 0,7 0,5 Aineelliset hyödykkeet 26,5 29,4 Käyttöoikeusomaisuuserät 5,1 5,9 Osuudet osakkuusyhtiöissä 4,0 4,4 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 19,4 21,6 Muut pitkäaikaiset saamiset 1,2 0,8 Laskennalliset verosaamiset 1,6 1,5 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 1,8 2,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset 16,4 24,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,2 0,2 Muut rahoitusvarat 6,3 10,1 Rahat ja pankkisaamiset 9,9 14,8 Varat yhteensä 160,1 195,8





31.12.2023 31.12.2022 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman osuus 57,8 82,9 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,2 -0,1 Oma pääoma yhteensä 57,6 82,8 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 2,1 2,6 Pitkäaikaiset korolliset velat 44,5 51,1 Pitkäaikaiset korottomat velat 0,1 0,1 Pitkäaikaiset varaukset 1,7 2,2 LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset korolliset velat 8,7 8,9 Saadut ennakot 17,2 15,0 Ostovelat ja muut velat 28,2 30,5 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,0 2,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 160,1 195,8





KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-12/2023 1-12/2022 (12 kk) (12 kk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 211,8 219,5 Tavaroiden ja palvelujen toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -198,0 -204,8 Maksetut korot -2,1 -0,7 Saadut korot 1,3 0,1 Maksetut verot -2,7 -2,4 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 10,3 11,6 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - -0,6 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4,9 -4,8 Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,1 Liiketoimintojen myynti 0,5 16,6 Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin -0,1 0,0 Luovutustulot muista pitkäaikaisista rahoitusvaroista 0,0 Lainasaamisten lisäys/vähennys - -0,1 Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys/vähennys 4,0 -4,0 Saadut osingot 1,8 5,7 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT 1,4 12,8 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Lainojen takaisinmaksut -6,0 -6,4 Rahoitusleasingvelkojen maksut -4,2 -4,3 Maksetut osingot -10,0 -10,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -20,3 -20,8 RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) -8,6 3,7 Rahavarat tilikauden alussa 24,8 21,1 Rahavarat tilikauden lopussa 16,2 24,8

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Määräys- Muut Kertyneet vallattomien Oman pääoman Osake- sidotut Muut voitto- omistajien muutos 2022 pääoma rahastot rahastot varat Yhteensä osuus Yhteensä OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 10 218 77 717 90 462 9 90 471 Laaja tulos Tilikauden tulos 7 469 7 469 -94 7 374 Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 133 133 133 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -5 110 -5 110 -5 110 Tilikauden laaja tulos yhteensä -5 110 7 601 2 491 -94 2 397 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -10 043 -10 043 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -10 043 -10 043 0 -10 043 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 5 108 75 275 82 911 -85 82 825





Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Määräys- Muut Kertyneet vallattomien Oman pääoman Osake- sidotut Muut voitto- omistajien muutos 2023 pääoma rahastot rahastot varat Yhteensä osuus Yhteensä OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 5 108 75 275 82 911 -85 82 825 Laaja tulos Tilikauden tulos -13 052 -13 052 -110 -13 162 Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -42 -42 -42 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -1 955 -1 955 -1 955 Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 955 -13 093 -15 048 -110 -15 158 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -10 042 -10 042 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -10 042 -10 042 0 -10 042 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 3 154 52 140 57 821 -196 57 625

Hankitut liiketoimet

Vuonna 2023 toteutettiin kaksi liiketoimintakauppaa. Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Savon Media Oy osti 31.3.2023 kaupunkilehti Sinun Savon liiketoiminnan. Sinun Savo ilmestyy keskiviikkoisin Varkaudessa, Pieksämäellä, Leppävirralla ja Joroisilla.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Etelä-Suomen Media Oy osti 31.12.2023 Uudellamaalla Karkkilassa ilmestyvän kaupunkilehti Karkkilalaisen liiketoiminnan. Karkkilalainen ilmestyy kerran viikossa keskiviikkoisin.

Liiketoimintojen kauppasummat olivat yhteensä 80 000 euroa ja ne maksettiin rahana. Hankinnat on integroitu osaksi alueiden liiketoimintaa, eikä niillä ole olennaista vaikutusta tilikauden tulokseen. Hankinnoista ei ole syntynyt merkittäviä transaktiokuluja.

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

osakkeet ja osuudet, (Me) noteeratut noteeraamattomat Yhteensä Hankintameno 1.1.2023 18,9 2,7 21,6 Lisäykset 0,1 0,1 Vähennykset 0,0 0,0 Siirrot erien välillä -0,2 -0,2 Käypään arvoon arvostaminen -1,3 -0,8 -2,1 Kirjanpitoarvo 31.12.2023 17,6 1,8 19,4

Korolliset velat

31.12.2023 (Me) Tasearvot Käyvät arvot Pitkäaikaiset velat Rahalaitoslainat 42,1 39,8 Vuokrasopimusvelat 2,4 2,4 Pitkäaikaiset korolliset velat 44,5 42,3 Lyhytaikaiset velat Rahalaitoslainat 6,0 8,1 Rahoitusleasingvelat 2,7 2,7 Lyhytaikaiset korolliset velat 8,7 10,8





TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 31.12.2023 31.12.2022 Liikevaihto, Me 208,6 221,0 Liikevoitto, Me -13,8 10,0 % liikevaihdosta -6,6 4,5 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto, Me -0,9 3,7 % liikevaihdosta -0,4 1,7 Käyttökate Me 11,0 30,7 Käyttökate % 5,3 13,9 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -13,5 11,8 % liikevaihdosta -6,5 5,3 Tilikauden voitto/tappio -13,2 7,4 % liikevaihdosta -6,3 3,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % -18,7 8,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -8,7 8,4 Omavaraisuusaste, % 40,3 45,8 Bruttoinvestoinnit, Me 4,9 5,4 % liikevaihdosta 2,3 2,5 Taseen loppusumma 160,1 195,8 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä 1391 1560









OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.12.2023 31.12.2022 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur -1,30 0,74 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, eur 5,76 8,26 Osakekohtainen osinko, eur (vuoden 2023 osalta hallituksen esitys) 0,50 1,00 Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % -42,3 134,5 Efektiivinen osinkotuotto, % 6,5 8,3 Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) -6,5 16,2 Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys - alin, eur 8,22 11,10 - ylin, eur 16,25 16,85 - keskikurssi, eur 11,47 13,65 Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me 46,2 65,3 Koko osakekannan markkina-arvo, Me 85,0 121,0 Osakkeiden vaihdon kehitys -osakkeiden lukumäärä 454.865 337.994 - % A-sarjan osakkeista 8,3 6,2 Osakkeiden osakeantioikaistu lkm, 1000 kpl 10 042 10 042





Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat (1000 eur) 2023 2022 Myynti Osakkuus- ja yhteisyritykset 6589 10323 Muu lähipiiri 0 3 Ostot Osakkuus- ja yhteisyritykset 1858 1874 Muu lähipiiri - -

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 2023 2022 Palkat ja palkkiot 2 594 2 448 Lakisääteinen Tyel-maksu 423 400 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 164 149 Johdon kompensaatiot yhteensä 3181 2996

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto-% (ROE) (Tilikauden tulos) x 100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) (Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100 Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu) Tulos/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. Osinko/tulos, % (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100 Tulos/osake Efektiivinen osinkotuotto-% (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100 Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12. Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12. Tulos/osake Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x tilikauden päätöskurssi Käyttökate Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Käyttökate % Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Liikevaihto Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Liikevoitto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Liite