Fnac Darty : Résilience de l'activité en 2023

RÉSULTATS ANNUELS 2023

Ivry-sur Seine, le 22 février 2024, 17h45 CET

Résilience de l’activité en 2023

Résultat Opérationnel Courant conforme aux attentes à 171M€

Cash-flow libre opérationnel1 de 180M€

PERFORMANCE 2023

Chiffre d’affaires stable à près de 8Mds€

Résultat opérationnel courant de 171M€, en ligne avec le consensus, reflétant la maîtrise de la marge et des coûts

reflétant la maîtrise de la marge et des coûts Résultat net consolidé part du Groupe de 50M€, suite à la clôture définitive du litige Comet en faveur du Groupe

suite à la clôture définitive du litige Comet en faveur du Groupe Cash-flow libre opérationnel 1 de 180M€, conforme aux objectifs du plan stratégique

1,1 million de français ont placé leur confiance en Darty Max

ont placé leur confiance en Dividende de 0,45€ proposé à l’Assemblée générale du 29 mai 2024

INITIATIVES STRATÉGIQUES DÉPLOYÉES EN 2023

Weavenn, création d’un futur acteur majeur sur le marché européen de la logistique e-commerce et du SaaS Marketplace

création d’un futur acteur majeur sur le marché européen de la logistique e-commerce et du SaaS Marketplace Retail Link, régie publicitaire omnicanale du Groupe, ~90M€ de chiffre d’affaires

régie publicitaire omnicanale du Groupe, Déploiement de la 2nde vie, ~120M€ de volume d’affaires (+30% vs 2022)





PERSPECTIVES 2024

A ce stade, le Groupe reste attentif à l’évolution du contexte macroéconomique

Le résultat opérationnel courant est attendu au moins égal à celui 2023

Confirmation de l’objectif de cash-flow libre opérationnel1 cumulé de 500M€ sur la période 2021-2024

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré :

« Dans un contexte inédit, soumis à de fortes pressions inflationnistes, Fnac Darty a su accélérer la profonde transformation de son modèle digital client et service.

Notre positionnement singulier, porté par des marques fortes nous place aujourd’hui comme un partenaire clé au plus proche des besoins de nos clients, et de nos 11 millions d’abonnés et adhérents dans le monde.

L’année 2023 a été marquée par une forte impulsion donnée aux projets d’innovation, notamment autour de l’Intelligence artificielle au service de l’amélioration de la relation client et de la performance de nos sites Web.

Nous avons poursuivi notre engagement en faveur de la durabilité des produits, à travers la très forte croissance de notre modèle par abonnement Darty Max qui dépasse le million de souscripteurs, le développement accéléré de la filière de formation des techniciens de réparation pour réparer 2,5 millions de produits, et la croissance importante de l’activité Seconde Vie.

Enfin, nous avons finalisé deux projets porteurs en 2023 : l’intégration des activités de MediaMarkt au Portugal, qui renforce de manière significative notre positionnement dans le pays, et la signature d’un accord avec Ceva Logistics, en vue de créer la société commune Weavenn, dédiée à la logistique e-commerce.

Pour ces réussites, je tiens à remercier nos collaborateurs, qui s’engagent et se mobilisent au quotidien, pour soutenir et favoriser une consommation responsable. Ensemble nous abordons 2024 avec enthousiasme autour de célébrations inédites, celles des Jeux Olympiques et Paralympiques, des 50 ans de notre contrat de confiance Darty, et des 70 ans de la Fnac.»

RÉSULTATS ANNUELS 2023 CONFORMES AUX ATTENTES

(en M€) 2022 2023 Var. Chiffre d'affaires 7 949 7 875 (0,9)% Var. en données comparables2 (1,1)% Marge brute 2 410 2 380 (30) % Chiffre d'affaires 30,3% 30,2% (10) pdb EBITDA courant 580 533 (47) Résultat opérationnel courant 231 171 (60) % Chiffre d'affaires 2,9% 2,2% (70) pdb Résultat net part du Groupe des activités poursuivies - ajusté3 104 31 (73) Résultat net part du Groupe des activités poursuivies 100 (75) (175) Cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 (30) 180 +210

L’année 2023 a été marquée par une faible visibilité sur l’évolution de l’activité. Le Groupe a constaté un niveau d’inflation élevé impactant fortement le pouvoir d’achat des ménages. Dans ce contexte, Fnac Darty démontre à nouveau sa résilience grâce à ses choix stratégiques, son positionnement comme acteur majeur de la distribution omnicanale et sa rigueur dans la maîtrise des coûts.

Le chiffre d’affaires 2023 s’établit à 7 875M€, quasi stable par rapport à 2022 (-0,9% en données publiées et de -1,1% en données comparables1). Le Groupe démontre à nouveau sa capacité à surperformer le marché dont les volumes ont baissé par rapport à 2022.

Le taux de marge brute atteint 30,2% en 2023, stable par rapport à 2022 hors impact dilutif de la franchise. L’impact négatif du mix produits (croissance du gaming et de la téléphonie) a été compensé par un impact positif du mix canal (hausse de l’activité en magasins) et la croissance des services.

Les coûts opérationnels progressent de 30M€ pour atteindre 2 209M€ en 2023. Les plans de performance ont été renforcés afin d’améliorer la productivité et le plan d’investissement pour la réduction de la consommation énergétique a été déployé. Ils n’ont pas compensé la hausse liée à l’inflation et notamment l’augmentation du coût de l’énergie (+21M€), des loyers et des coûts salariaux. Le Groupe a ainsi limité la progression totale de ses coûts à seulement +1,4% par rapport à 2022 (vs une inflation moyenne constatée en France de +4% en 20234).

L’EBITDA courant s’élève à 533M€, dont 264M€ liés à l’application de la norme IFRS 16, en recul de 47M€ par rapport à 2022.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 171M€ à fin décembre 2023, en recul de 60M€ par rapport à 2022. Cette évolution provient pour moitié de la baisse d’activité particulièrement forte en Espagne et chez Nature & Découvertes au quatrième trimestre. Le solde reflète la progression des coûts opérationnels du Groupe. Le taux de marge opérationnelle est en retrait à 2,2%.

Evolution par canal de distribution

En 2023, les ventes en magasins affichent une solide dynamique, avec 71 millions de passages en caisse tandis que les ventes en ligne sont en retrait (22% des ventes totales du Groupe, soit -1 point par rapport à 2022). Les ventes omnicanales ont continué de progresser. Elles représentent 50% des ventes en ligne du Groupe, en croissance de 1,6 point. L’omnicanalité, élément central de la stratégie de Fnac Darty, a notamment permis au Groupe d’accompagner la mise en œuvre de la Loi Darcos5 en répondant parfaitement à l’évolution du besoin des clients acheteurs de livres.

Evolution par catégorie de produits

Les produits éditoriaux continuent d’afficher une bonne dynamique portée principalement par les ventes de gaming et les ventes de livres. L’activité cuisine, forte de l’accroissement de sa notoriété et d’un réseau global de 203 espaces dédiés, a enregistré une forte croissance. Les services poursuivent également leur forte progression avec une hausse du nombre d’abonnés à Darty Max et le lancement de Fnac Vie Digitale.

A l’inverse, l’électroménager enregistre un prix de vente moyen en légère progression sans pour autant compenser des volumes toujours en retrait. Les produits techniques ont enregistré une bonne dynamique de la téléphonie, du son et de la photo qui n’a pas été compensée par le fort recul des catégories TV et équipements informatiques. Ces deux catégories ont vu leurs ventes en repli cette année, toujours impactées par le fort niveau d’équipement observé pendant la crise sanitaire et l’absence d’innovation sur le marché du PC.

Evolution par zone géographique

FRANCE SUISSE



(en millions d’euros) 2022 2023 Variation Chiffre d’affaires 6 613,3 6 515,1 (1,5)% Résultat opérationnel courant 202,6 152,4 (50,2) Taux de rentabilité opérationnelle 3,1 % 2,3% (70) pdb

La zone France et Suisse affiche une relative bonne résistance de son chiffre d’affaires à -1,1% à données comparables6 sur l’année. En France, le Groupe surperforme le marché en 2023 de près de 3 points au regard des derniers chiffres publiés par la Banque de France7. Nature & Découvertes affiche un fort recul de ses ventes et de sa rentabilité par rapport à l’an dernier, résultant de la baisse de la consommation discrétionnaire en France.

Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 152,4 millions d’euros pour l’exercice 2023, contre 202,6 millions d’euros pour l’exercice 2022. Le taux de rentabilité opérationnelle courante s’établit à 2,3% en 2023.

PÉNINSULE IBÉRIQUE



(en millions d’euros) 2022 2023 Variation Chiffre d’affaires 719,6 731,7 +1,7% Résultat opérationnel courant 16,9 12,3 (4,6) Taux de rentabilité opérationnelle 2,3% 1,7% (60) pdb

En Péninsule Ibérique, le chiffre d’affaires est en retrait de -4,0 % à données comparables2 sur l’année et résulte d’évolutions contrastées. D’une part le Portugal est en croissance de 3,5% à données comparables2 grâce à une notoriété et des parts de marché renforcées. Les activités de MediaMarkt, consolidées depuis le 1er octobre 2023, ont contribué au chiffre d’affaires du pays à hauteur de 39 millions d’euros. A l’inverse, l’Espagne est en retrait pénalisée par un pouvoir d’achat très fortement impacté par le niveau d’inflation, la hausse des taux d’intérêt et un environnement concurrentiel toujours soutenu.

Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 12,3 millions d’euros pour l’exercice 2023 contre 16,9 millions d’euros pour l’exercice 2022. Le taux de rentabilité opérationnelle courante atteint 1,7%.

BELGIQUE LUXEMBOURG



(en millions d’euros) 2022 2023 Variation Chiffre d’affaires 616,5 628,0 +1,9% Résultat opérationnel courant 11,1 6,0 (5,1) Taux de rentabilité opérationnelle 1,8% 1,0% (80) pdb

La zone Belgique et Luxembourg enregistre une progression de ses ventes de +2,0% à données comparables8 sur l’année liée principalement à une bonne résistance de l’électroménager et une très belle performance des produits éditoriaux, poussés par le gaming et le livre. Les services affichent une importante croissance grâce au déploiement de Vanden Borre Life, tandis ce que la catégorie produits techniques est la seule en retrait.

Le résultat opérationnel courant du segment Belgique et Luxembourg s’établit à 6,0 millions d’euros en 2023, contre 11,1 millions d’euros pour l’exercice 2022. Le taux de rentabilité opérationnelle courante s’établit à 1,0%.

Autres éléments du compte de résultat

Les éléments non courant s’établissent à -131M€ en 2023 contre -27M€ en 2022. Ce montant inclut :

106M€ d’éléments exceptionnels : la provision pour litige ADLC 9 pour 85M€ et des dépréciations de marques pour 20M€ ;

pour 85M€ et des dépréciations de marques pour 20M€ ; 25M€ d’autres éléments, stables par rapport à 2022 comprenant le coût résiduel de la fermeture des shop-in shops Manor en Suisse alémanique, le coût des émeutes ainsi qu’une provision concernant les droits des salariés à acquérir des congés payés pendant leur arrêt maladie. Cette provision correspond à la mise en conformité du Groupe avec les arrêts de la Cour de cassation et le droit Européen.

Le résultat financier atteint -79M€ contre -45M€ en 2022. La hausse s’explique par :

Un coût de l’endettement financier net stable ;

Des charges IFRS 16 en augmentation de 11 millions d’euros suite à l’évolution des taux d’intérêt ; et

Des éléments non-récurrents dont notamment la dépréciation et la cession de la participation dans le fonds Daphni Purple (pour rappel, depuis son origine en 2016, l’investissement du Groupe dans le fonds Daphni Purple a dégagé une plus-value de cession cumulée de 10 millions d’euros).





La charge d’impôt s’élève à -31M€, logiquement en amélioration par rapport à 2022 compte tenu de la baisse des résultats du Groupe. Le taux effectif d’impôt est fortement affecté par la provision pour amende de l’Autorité de la concurrence dotée en 2023 et non déductible fiscalement.

Retraité des 106M€ d’éléments non courants exceptionnels décrits ci-dessus, le résultat net part du Groupe des activités poursuivies - ajusté10 s’élève à 31M€ en 2023.

Structure financière

Le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 s’établit à 180M€, en nette amélioration par rapport à fin 2022. Cette évolution résulte de la baisse du résultat opérationnel, de la normalisation du BFR qui retrouve son niveau de fin 2021 et d’investissements opérationnels conformes aux anticipations du Groupe. Sur la période 2021-2023, le Groupe a généré un cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 cumulé de 320M€, en ligne avec l’objectif de 500M€ cumulés sur la période 2021-2024.

L’endettement brut du Groupe s’élève à 923M€ et est principalement composé :

D’une émission obligataire de 300M€ à échéance mai 2024, dont le refinancement est intégralement sécurisé par une ligne de crédit additionnelle non tirée à date, sous la forme d’un Delayed-Drawn Term Loan (DDTL) à échéance décembre 2026 en cas de tirage (avec une option d’extension confirmée à décembre 2027) ;

D’une émission obligataire de 350M€ à échéance mai 2026 ; et

D’une émission obligataire convertible (OCEANE) de 200M€ à échéance 2027.





Après prise en compte de la trésorerie disponible (1,1Md€), le Groupe affiche une position nette de trésorerie de 198M€ au 31 décembre 2023.

Par ailleurs, le Groupe dispose d’une ligne de crédit RCF de 500M€, non tirée à fin 2023 et dont la maturité a été allongée à mars 2028 (avec deux options d’extension confirmées à mars 2029 et mars 2030).

Grâce à cette solide position de liquidité, le Groupe est confiant dans sa capacité à arbitrer de manière opportuniste l’allocation stratégique de ses moyens (M&A, désendettement, retour à l’actionnaire, etc.) tout en restant attentif à son niveau de ratio de levier.

Fnac Darty respecte au 31 décembre 2023 la totalité de ses engagements contractuels au titre de ses crédit obligataires et corporate.

Enfin, le Groupe est noté par les agences de notation Standard & Poor’s, Scope Ratings et Fitch Ratings qui ont attribué respectivement, au cours de l’année 2023, les notations BB+, BBB et BB+ assorties de perspectives négatives (S&P et Scope) ou stables (Fitch).

POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE

La résilience des résultats annuels 2023 démontre à nouveau la puissance et la singularité du modèle omnicanal du Groupe avec pour ambition d’être, au quotidien et dans la durée, l’allié du consommateur pour l’accompagner dans une consommation durable et dans les usages quotidiens de son foyer.

Fnac Darty poursuit son engagement auprès de ses clients. En seulement 4 ans, 1,1 million de français ont placé leur confiance en Darty Max. Ce service emblématique du Groupe offre la possibilité de réparer facilement et de prolonger la durée de vie des appareils électroménager et high-tech de tous les foyers tout en réduisant leur impact environnemental. Au total, 2,5 millions de produits ont été réparés par nos techniciens faisant du Groupe le 1er réparateur de France. Fnac Vie digitale, service innovant lancé en 2023, propose sous la forme d’un abonnement mensuel de bénéficier d’un tryptique unique : sécurité, conseils et maintenance pour guider les expériences digitales des clients tout en leur garantissant une vie numérique tranquille. Ces illustrations confortent la transformation de Fnac Darty autour de services à haute valeur ajoutée, générant des cash-flows récurrents.

L’activité 2nde Vie contribue à nourrir les ambitions environnementales du Groupe en termes d’économie circulaire, à travers la reprise de produits usagés et le développement de l’offre de produits reconditionnés. En 2023, le volume d’affaires sous les marques Fnac 2nde Vie et Darty 2nde Vie s’est élevé à près de 120 millions d’euros, en croissance de 30% par rapport à 2022, venant ainsi concrétiser la volonté du Groupe d’accompagner les consommateurs vers une consommation plus durable et responsable.

Retaillink régie publicitaire du Groupe, omnicanale et 100% intégrée, déploie des offres et des dispositifs innovants permettant aux marques d’atteindre leurs objectifs de notoriété, d’engagement et de vente en se rapprochant de leurs communautés. En 2023, cette activité représente près de 90M€ de chiffre d’affaires11, en croissance par rapport à 2022.

Après avoir lancé un plan de sobriété en 2022, le Groupe a poursuivi ses actions en faveur de la sobriété énergétique. L’engagement ambitieux de réduction d’au moins 15% la consommation d’électricité d’ici 2024 (par rapport à 2022) est d’ores et déjà atteint avec une année d’avance. Le Groupe a réduit en 2023 sa consommation électrique de 17% grâce notamment à la mise en place d’installations moins énergivores et mieux pilotées dans l’ensemble du parc de magasins intégrés Fnac et Darty (12 millions d’euros investis en 2023). Cette ambition fait partie intégrante de l’objectif de réduction de 50% des émissions de CO 2 (scope 3) à horizon 2025. Le périmètre retenu concerne les transports (émissions directes et indirectes) et l’énergie des sites. Sur ce périmètre, en 2023, Fnac Darty a enregistré une baisse de -26% des émissions de CO 2 par rapport à 2019. Le Groupe s’appuie sur une gouvernance renforcée bâtie autour d’un comité Climat, afin de suivre la trajectoire de ses émissions de CO 2 , élaborer des plans d’action, assurer le suivi des feuilles de route des différentes filières opérationnelles, et œuvrer pour l’extension de la stratégie bas-carbone à d’autres postes d’émissions indirectes. Enfin, le Groupe a vu sa notation CDP renouvelée à A-. Fnac Darty fait partie des 22% des sociétés dans le monde à être classées « Leadership12 ».

Fnac Darty et CEVA Logistics ont uni leurs forces pour créer Weavenn, futur acteur majeur sur le marché européen de la logistique e-commerce et du SaaS Marketplace. Cette entreprise commune a pour ambition de simplifier le quotidien des vendeurs en leur proposant une solution clé en main et unique en son genre, s’appuyant sur la puissance et la complémentarité de leurs savoir-faire et de leurs expertises. Les autorisations administratives ont été obtenues, le démarrage des opérations devrait intervenir au cours du premier semestre 2024 et la société commune devrait générer à horizon 5 ans, 200M€ de chiffre d’affaires et une marge opérationnelle à deux chiffres.

En parallèle, Fnac Darty a signé une collaboration avec Rakuten France en septembre 2023, permettant à Darty d’amplifier sa présence sur le web et ainsi toucher près de 15 millions de nouveaux utilisateurs chaque mois.

Enfin, le Groupe a signé un partenariat avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, en qualité de supporteur officiel. Jusqu’à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Fnac Darty souhaite développer des initiatives qui pourront s’inscrire dans l’Olympiade culturelle. Durant toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Groupe souhaite également s’engager à contribuer à l’expérience proposée aux athlètes grâce aux services offerts au Village des athlètes. En effet, les équipes Fnac Darty ambitionnent de fournir le Village en petit et gros électroménager, incluant certains produits des Partenaires TOP du CIO, afin d’assurer le meilleur séjour possible aux sportifs et à leur délégation, tout comme elles le font dans le quotidien des Françaises et des Français. Engagé pour une consommation éclairée et durable, Fnac Darty entend également délivrer l’accompagnement SAV pour ce site d’accueil, et annonce un objectif « 100% réemploi » de l’ensemble de ses produits, conformément à sa volonté de développer l’offre de produits de Seconde Vie.

PÉRIMÈTRE

Le Groupe a finalisé l’acquisition des activités de MediaMarkt Saturn au Portugal, consolidant ainsi sa position de numéro 2 dans le pays. Cette opération est une véritable opportunité d'accélérer la croissance du Groupe dans ses métiers historiques, de se diversifier et de se développer dans les catégories du gros et du petit électroménager, ainsi que de renforcer ses services et d'améliorer son efficacité globale.

Le 2 août 2023, Fnac Darty a annoncé l’évolution de son partenariat stratégique billetterie initié en 2019 avec le Groupe CTS Eventim, leader européen du secteur. Conformément aux dispositions prévues dans le contrat liant les deux parties, CTS Eventim a notifié Fnac Darty de sa volonté d’exercer l’option d’achat existante afin de devenir l’actionnaire majoritaire de France Billet. La transaction est soumise à l’obtention des autorisations requises de la part des autorités de concurrence Européenne et Suisse. La procédure d’obtention auprès des autorités de la concurrence est toujours en cours, dans une phase qui reste à ce jour préliminaire, rendant l’horizon de la réalisation de cette opération incertain.

ÉVÈNEMENT RÉCENT

Le 12 février, la Supreme Court de Londres a refusé la demande du liquidateur de Comet Group Limited de contester le jugement rendu par la Cour d’appel de Londres en octobre 2023 en faveur de Darty Holdings SAS, filiale du Groupe Fnac Darty. Cette décision clôt définitivement le contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2012. Fnac Darty devrait recevoir le solde de la somme initialement versée en décembre 2022 ainsi que le remboursement des frais de procédure engagés et d’intérêts, soit un impact positif sur sa trésorerie estimé à au moins 40 millions d’euros.

GOUVERNANCE ET ACTIONNARIAT

Au 31 décembre 2023, Vesa Equity Investment est l’actionnaire de référence du Groupe avec 29,9% du capital, suivi de Ceconomy avec 23,4% du capital et GLAS SAS (qui a récupéré la participation nantie d’Indexia Développement en octobre 2023) avec 10,9% du capital.

Le Conseil d’administration de Fnac Darty a décidé de mettre en œuvre le programme de rachat d’actions adopté par l’assemblée générale du 24 mai 2023 aux fins de servir les plans d’attribution d’actions de performance (LTI) pour un montant de 20 millions d’euros.

Au 31 janvier 2024, un total de 15,4 millions d’euros (représentant 603 604 actions) a été racheté. Le Groupe envisage de redémarrer le programme pour atteindre le montant autorisé à partir du 23 février 2024.

Le Conseil a également décidé de proposer à l’assemblée générale le renouvellement de Brigitte Taittinger-Jouyet, Laure Hauseux et de Stéphanie Meyer en tant qu’administratrices indépendantes pour une durée de 4 ans.

DIVIDENDE

Fnac Darty proposera à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue le 29 mai 2024, d’approuver la distribution d’un dividende de 0,45 euro par action. Ce montant représente un taux de distribution de 39% calculé sur le résultat net part du Groupe des activités poursuivies - ajusté13, conforme aux années précédentes et à la politique de retour à l’actionnaire présentée dans le plan stratégique Everyday.

La date de détachement du dividende est fixée au 3 juillet 2024 et la mise en paiement au 5 juillet 2024.



PERSPECTIVES 2024

En 2024, la croissance devrait être soutenue par le repli de l’inflation, bénéfique au pouvoir d’achat, et de la baisse du taux d’épargne. Néanmoins, le calendrier de la reprise de la consommation des ménages demeure encore très incertain, affectant la visibilité sur la reprise des volumes.

Le coût de l’énergie bénéficiera d’une base de comparaison favorable, cependant une progression des coûts locatifs et des salaires sont anticipés.

Dans ce contexte, le Groupe veillera à :

Continuer à surperformer les marchés grâce à son agilité opérationnelle et à la complémentarité de ses magasins et sites internet, atouts importants dans des marchés matures qui se préparent à un nouveau cycle d’innovation à compter du S2 2024 ;

grâce à son agilité opérationnelle et à la complémentarité de ses magasins et sites internet, atouts importants dans des marchés matures qui se préparent à un nouveau cycle d’innovation à compter du S2 2024 ; Préserver au mieux son niveau de marge brute grâce à la pertinence de son offre et à une contribution croissante des services ;

Poursuivre une maîtrise des coûts rigoureuse grâce aux plans de performance ayant permis de compenser une grande partie de l’inflation en 2023 ;

grâce aux plans de performance ayant permis de compenser une grande partie de l’inflation en 2023 ; Maintenir une position de liquidité solide et rester attentif aux éventuelles opportunités de marché, tout en réduisant son ratio de levier financier (environ 1,5x au 31 décembre); Poursuivre le déploiement de ses initiatives stratégiques pour simplifier son modèle et soutenir la croissance future; en testant notamment les possibilités offertes par les récentes avancées en matière d’intelligence artificielle.





et rester attentif aux éventuelles opportunités de marché, tout en réduisant son ratio de levier financier (environ 1,5x au 31 décembre);

Le Groupe maintient donc sa vigilance quant à l’évolution du contexte économique et géopolitique et anticipe à ce stade un Résultat Opérationnel Courant (ROC) pour 2024 au moins égal à celui de 2023.

Le Groupe réaffirme son objectif d’atteindre un cash-flow libre opérationnel14 cumulé d’environ 500M€ sur la période 2021-2024, soit un niveau de 180M€ en 2024.

*********

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2023

Enrique Martinez, Directeur Général et Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe, animeront une présentation virtuelle des résultats en français, avec traduction simultanée en anglais, le jeudi 22 février 2024 à 18h30 (heure continentale) ; 5:30 p.m. (UK) ; 12:30 p.m. (East Coast USA).

La présentation sera diffusée en direct en cliquant sur ce lien.

La réécoute, en français ou en anglais, sera ensuite possible depuis le site internet www.fnacdarty.com.

CALENDRIER FINANCIER

24 avril 2024 (après Bourse) : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

29 mai 2024 : Assemblée générale 2024

26 juillet 2024 (après Bourse) : Résultats semestriels 2024

26 octobre 2024 (après Bourse) : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

Audrey Bouchard – Directrice des Relations Médias et de la Réputation – audrey.bouchard@fnacdarty.com – +33 (0)6 17 25 03 77

ANNEXES

Le Conseil d’administration de Fnac Darty SA, sous la présidence de Monsieur Jacques Veyrat, s’est réuni le 22 février 2024 et a arrêté les comptes consolidés pour l’exercice 2023. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après finalisation de la vérification du rapport de gestion et des diligences relatives au format électronique ESEF des comptes 2023.

Les comptes consolidés 2023 non audités du Groupe sont disponibles sur le site www.fnacdarty.com.

Les tableaux suivants comportent des données arrondies individuellement. Les calculs arithmétiques effectués sur la base des éléments arrondis peuvent présenter des divergences avec les agrégats ou sous totaux affichés.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T4 2023 PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

(en M€) T4 2023



Variation vs T4 2022 Réelle A périmètre et à taux de change constants Données comparables - LFL15 France et Suisse 2 223,3 (0,9)% (1,0)% (0,3)% Péninsule Ibérique 278,9 +13,9% +13,9% (2,6)% Belgique et Luxembourg 188,6 +2,1% +2,1% +2,8% Groupe 2 690,8 +0,7% +0,6% (0,3)%

CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

(en M€) 2023







Variation vs 2022 Réelle A périmètre et à taux de change constants Données comparables – LFL1 France et Suisse 6 515,1 -1,5% -1,6% -1,1% Péninsule Ibérique 731,7 +1,7% +1,7% -4,0% Belgique et Luxembourg 628,0 +1,9% +1,9% +2,0% Groupe 7 874,7 -0,9% -1,0% -1,1%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2023 PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

(en M€) 2022 % du CA 2023 % du CA France et Suisse 202,6 3,1% 152,4 2,3% Péninsule Ibérique 16,9 2,3% 12,3 1,7% Belgique et Luxembourg 11,1 1,8% 6,0 1,0% Groupe 230,6 2,9% 170,7 2,2%



COMPTE DE RESULTAT SYNTHÉTIQUE

(en M€) 2022 2023 Var. Chiffres d'affaires 7 949 7 875 (0,9)% Marge brute 2 410 2 380 (30) % Chiffre d'affaires 30,3% 30,2% (10) pdb Total coûts 2 179 2 209 +30 % Chiffre d'affaires 27,4% 28,1% +70 pdb Résultat opérationnel courant 231 171 (60) Produits et charges opérationnels non courants (27) (131) (104) Charges opérationnelles non courantes exceptionnelles16 (4) (106) (102) Autres produits et charges opérationnels non courants (23) (25) (2) Résultat opérationnel 204 40 (164) Charges financières nettes (45) (79) (33) Impôt sur le résultat (54) (31) +24 Résultat net de l'exercice des activités poursuivies 104 (69) (173) Résultat net de l'exercice des activités poursuivies, part du Groupe 100 (75) (175) Résultat net des activités non poursuivies (132) 125 +257 Résultat net consolidé, part du Groupe (32) 50 82 EBITDA courant17 580 533 (47) % Chiffre d'affaires 7,3% 6,8% (50)pdb EBITDA courant2 hors IFRS 16 326 269 (57)

CASH FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL

(en M€) 2022 2023 Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 572 496 Impact IFRS 16 (254) (264) Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts, hors IFRS 16 317 232 Variation du besoin en fonds de roulement, hors IFRS 16 (155) 63 Impôts sur le résultat payés (70) 8 Flux nets liés aux activités opérationnelles, hors IFRS 16 93 302 Investissements opérationnels (138) (132) Désinvestissements opérationnels 7 17 Variation des dettes et créances sur immobilisations 9 (7) Flux nets liés aux activités d'investissement opérationnels (123) (122) Cash-flow libre opérationnel, hors IFRS 16 (30) 180



BILAN

Actif (en M€) Au 31 décembre 2022 Au 31 décembre 2023 Goodwill 1 654 1 680 Immobilisations incorporelles 562 566 Immobilisations corporelles 570 544 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 115 1 105 Participations dans les sociétés mises en équivalence 2 1 Actifs financiers non courants 44 22 Actifs d’impôts différés 60 63 Autres actifs non courants 0 0 Actifs non courants 4 008 3 981 Stocks 1 144 1 158 Créances clients 250 189 Créances d’impôts exigibles 6 8 Autres actifs financiers courants 19 22 Autres actifs courants 389 536 Trésorerie et équivalents de trésorerie 932 1 121 Actifs courants 2 739 3 034 Actifs détenus en vue de la vente 0 0 Total actif 6 747 7 015 Passif (en M€) Au 31 décembre 2022 Au 31 décembre 2023 Capital social 27 28 Réserves liées au capital 971 987 Réserves de conversion (4) (6) Autres réserves 518 513 Capitaux propres part du Groupe 1 512 1 522 Capitaux propres – Part revenant aux intérêts non contrôlés 11 17 Capitaux propres 1 523 1 539 Emprunts et dettes financières à long terme 917 604 Dettes locatives à plus d’un an 897 898 Provisions pour retraites et autres avantages similaires 145 167 Autres passifs non-courants 22 9 Passifs d’impôts différés 165 199 Passifs non courants 2 147 1 876 Emprunts et dettes financières à court terme 20 319 Dettes locatives à moins d’un an 244 246 Autres passifs financiers courants 10 9 Dettes fournisseurs 1 965 2 153 Provisions 37 115 Dettes d’impôts exigibles 0 1 Autres passifs courants 803 758 Passifs courants 3 078 3 600 Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente 0 0 Total passif 6 747 7 015

PARC DE MAGASINS

31-déc.-22 Ouverture Fermeture 31-déc.-23 France et Suisse* 826 28 16 838 Traditionnel Fnac 96 2 2 96 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 36 3 2 37 Proximité Fnac 79 3 0 82 Connect Fnac 7 0 0 7 Darty 486 17 11 492 Fnac/Darty France 1 0 0 1 Nature et Découvertes** 104 3 1 106 Dont magasins franchisés 414 26 9 431 Péninsule Ibérique 75 14 1 88 Traditionnel Fnac 53 0 0 53 Travel Fnac 2 2 0 4 Proximité Fnac 16 2 0 18 Connect Fnac 4 0 1 3 MediaMarkt Portugal 0 10 0 10 Dont magasins franchisés 6 0 0 6 Belgique et Luxembourg 86 1 3 84 Traditionnel Fnac*** 13 0 1 12 Proximité Fnac 1 0 0 1 Darty (Vanden Borre) 72 1 2 71 Groupe Fnac Darty 987 43 20 1 010 Traditionnel Fnac 162 2 3 161 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 38 5 2 41 Proximité Fnac 96 5 0 101 Connect Fnac 11 0 1 10 Darty/Vanden Borre 558 18 13 563 Fnac/Darty 1 0 0 1 MediaMarkt 0 10 0 10 Nature & Découvertes 104 3 1 106 Dont magasins franchisés 420 26 9 437

* y compris 13 magasins Fnac à l’étranger : 3 au Qatar, 3 en Tunisie, 2 au Sénégal, 2 en Côte d’Ivoire, 1 au Congo, 1 au Cameroun, 1 en Arabie Saoudite et 3 magasins Darty à l’étranger en Tunisie ; et y compris 18 magasins dans les Outre-mer. Hors 17 shop-in-shops Fnac déployés dans les magasins Manor.

** y compris filiales de Nature & Découvertes dirigées depuis la France : 4 magasins en Belgique, 1 magasin au Luxembourg, 7 franchises en Suisse, 1 franchise au Portugal et 5 franchises dans les Outre-mer.

*** Dont un magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique.

SUIVI DES INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS DU PLAN EVERYDAY

INDICATEURS 2021 2022 2023 Objectif 2025 Score de durabilité18 111 115 118 135 Nombre de produits réparés 2,1 millions 2,3 millions 2,5 millions 2,5 millions Part des femmes dans le Top 200 managers 27% 30% 33% 35% Part des femmes au Comité exécutif 38% 42% 42% >40%

DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires (ou produit des activités ordinaires) « réel » du Groupe correspond à son chiffre d’affaires publié. Le Groupe utilise les notions de variation du chiffre d’affaires suivantes :

Variation du chiffre d’affaires à taux de change constant

La variation du chiffre d’affaires à taux de change constant signifie que l’impact des variations de taux de change a été exclu. L’impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice N-1, sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice N.

Variation du chiffre d’affaires à périmètre constant

La variation du chiffre d’affaires à périmètre constant signifie que l’effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale). Le chiffre d’affaires des filiales acquises ou cédées depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation (en cas de variation significative à l’échelle du Groupe).

Variation du chiffre d’affaires à magasins constants

La variation du chiffre d’affaires à magasins constants signifie que l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre a été exclu. Le chiffre d’affaires des magasins ouverts ou fermés depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

Le résultat opérationnel total de Fnac Darty inclut l’ensemble des produits et des coûts directement liés aux activités du Groupe, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou d’opérations ponctuelles.

Les « Autres produits et charges opérationnels non courants » regroupent les éléments inhabituels et significatifs à l’échelle de l’ensemble consolidé, de nature à perturber le suivi de la performance économique du Groupe.

En conséquence, pour le suivi des performances opérationnelles du Groupe, Fnac Darty utilise comme solde de gestion majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel total et les « Autres produits et charges opérationnels non courants ».

Le résultat opérationnel courant est un agrégat intermédiaire qui permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle de l’entreprise et qui peut servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière.

EBITDA COURANT

En complément des résultats publiés, le Groupe présente l’indicateur de performance EBITDA courant qui exclut du résultat opérationnel courant, l’impact des dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés. L’EBITDA courant n’est pas un indicateur prévu par les normes IFRS et ne figure pas dans les comptes consolidés du Groupe. L’EBITDA courant n’a pas de définition standard et par conséquent, la définition utilisée par le Groupe pourrait ne pas correspondre aux définitions données à ces mêmes termes par d’autres sociétés. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative L’EBITDA courant du Groupe. L’EBITDA courant hors IFRS 16 est utilisé dans le cadre des covenants financiers applicables au titre du Contrat de Crédit.

EBITDA courant = résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant.

CASH-FLOW LIBRE OPERATIONNEL

Le Groupe utilise également un agrégat intermédiaire pour le suivi de sa performance financière dénommé le cash-flow libre opérationnel. Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles et aux flux nets de trésorerie des investissements opérationnels (définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles et la variation des dettes des fournisseurs d’immobilisations). L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative le cash-flow libre opérationnel du Groupe.

Cash-flow libre opérationnel = flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles + les flux nets de trésorerie des investissements opérationnels.

TRESORERIE NETTE

La trésorerie nette est constituée de la trésorerie brute et des équivalents trésorerie, diminués de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus tels que définis par la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2013-03 au 7 novembre 2013. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative la trésorerie nette du Groupe.

ENDETTEMENT FINANCIER NET

L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut incluant les intérêts courus non échus tels que définis par la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2013-03 au 7 novembre 2013, diminué de la trésorerie brute et des équivalents trésorerie. L’application de la norme IFRS 16 modifie de manière significative l’endettement financier net du Groupe.

APPLICATION DE LA NORME IFRS 16

Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16 « Contrats de location ». La norme IFRS 16 remplace la norme IAS 17 et ses interprétations. Cette norme, entrée en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019, impose la comptabilisation d’un actif (le droit d’utilisation) et d’un passif (dette de loyers) calculé sur la base des loyers inévitables actualisés.

Le Groupe applique la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019. Afin d’assurer la transition entre la norme IAS 17 et la norme IFRS 16, l’ensemble des contrats de location et l’ensemble des contrats de prestation rentrant dans le champ d’application de la norme IFRS 16 ont été analysés.

Pour le suivi de sa performance financière, le Groupe publie des indicateurs qui excluent l’application de la norme IFRS 16. Ces indicateurs sont l’EBITDA courant hors IFRS 16, le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16, ainsi que l’endettement financier net hors IFRS 16.

Avec l’application de la norme IFRS 16 Retraitement IFRS 16 Sans l’application de la norme IFRS 16 EBITDA courant Loyers entrant dans le champ d'IFRS 16



EBITDA courant hors IFRS 16 Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés comptabilisés en résultat opérationnel courant EBITDA courant incluant les charges de loyers entrant dans le champ d’application de la norme IFRS 16 Cash-Flow Libre opérationnel Décaissement des loyers entrant dans le champ d'IFRS 16



Cash-Flow Libre opérationnel

hors IFRS 16 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les investissements opérationnels nets Cash-flow libre opérationnel incluant les impacts relatifs aux loyers entrant dans le champ d’application de la norme IFRS 16 Endettement financier net Dette locative



Endettement financier net

hors IFRS 16 Dette financière brute moins la trésorerie brute et équivalents de trésorerie Endettement financier net minoré de la dette locative Résultat financier



Intérêts financiers des dettes locatives



Résultat financier hors intérêts financiers sur la dette locative









1 Hors IFRS 16

2 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

3 Correspond au résultat net courant part du Groupe des activités poursuivies hors IFRS 16 ajusté de la provision relative à la transaction envisagée avec l’Autorité de la concurrence (85M€) et les dépréciations de marques (20M€).

4 Note de Conjoncture – Décembre 2023, INSEE

5 La loi Darcos, mise en place depuis le 7 octobre 2023, impose à tous les acteurs du marché de la vente en ligne de livres un minimum de 3 euros de frais de livraison pour toute commande contenant un montant de livres neufs inférieur à 35 euros.

6 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

7 Données marché sur l’année 2023 publiées par Banque de France.

8 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

9 Fnac Darty a renoncé à contester un grief qui lui a été notifié par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence concernant, notamment, une entente verticale de Darty avec certains distributeurs sur une période limitée ayant pris fin en décembre 2014 – soit antérieurement à l’acquisition de Darty par Fnac. Ce choix ne constitue ni un aveu ni une reconnaissance de la part du Groupe, mais s’inscrit dans une volonté de mettre fin à une procédure complexe et de pouvoir se consacrer à la réalisation du plan stratégique « Everyday ». Cf. communiqué publié le 29 juin 2023

10 Correspond au résultat net courant part du Groupe des activités poursuivies hors IFRS 16 ajusté de la provision relative à la transaction envisagée avec l’Autorité de la concurrence (85M€) et les dépréciations de marques (20M€)

11 Inclut les activités de trade marketing et de régie publicitaire

12 Leadership selon le CDP comprend l’ensemble des sociétés notées A et A-

13 Correspond au résultat net courant part du Groupe des activités poursuivies hors IFRS 16 retraité de la provision relative à la transaction envisagée avec l’Autorité de la concurrence (85M€) et les dépréciations de marques (20M€)

14 Hors IFRS16.

15 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

16 Les charges opérationnelles non courantes exceptionnelles en 2023 correspondent à de la provision relative à la transaction envisagée avec l’Autorité de la concurrence 85M€ et les dépréciations de marques 20M€

17 EBITDA : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés.

18 Score de durabilité : moyenne d’un score de fiabilité et d’un score de réparabilité, construits à partir des données collectées par le SAV de Fnac Darty au cours des deux dernières années pour chaque référence, et pondérés par les volumes de produits vendus par le Groupe dans l’année considérée.

Pièce jointe