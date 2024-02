ForFarmers N.V. publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2024

Lochem, 22 februari 2024

ForFarmers publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2024

ForFarmers N.V. publiceert vandaag de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op donderdag 11 april 2024, aanvang 10.00 uur, in Café-Restaurant-Zalencentrum “Witkamp”, Dorpsstraat 8, 7245AK Laren (Gelderland) en zal ook te volgen zijn via een livestream (in het Nederlands). Het oproepbericht en de agenda met toelichting voor deze vergadering zijn beschikbaar via de corporate website van ForFarmers .

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Marieke Leussink, Manager Externe Communicatie M: +31 6 12 56 74 95 - E: marieke.leussink@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) is een onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie “For the Future of Farming” zet ForFarmers zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Ons doel is helder: bijdragen aan een goed rendement en een robuust lange-termijn-verdienmodel. Hoe? Door voorop te lopen met kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Dicht bij de boeren, oplossingsgericht en met een open blik op de toekomst. Met als resultaat: een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam voedsel, For the Future of Farming. ForFarmers is met een afzet van circa 8,4 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming heeft productieactiviteiten in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers heeft circa 2.400 medewerkers. De omzet bedroeg in 2023 circa € 3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.



ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu