Tonner Drones : Publication du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2023

Publication du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2023

Cannes, le 22 février 2024

Tonner Drones (FR001400H2X4 - ALTD) a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport financier semestriel pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023.

Le 30 octobre, la nouvelle direction a été contrainte de demander à l’AMF de lui accorder un délai dans la publication de ses comptes semestriels compte tenu des nombreuses difficultés financières et opérationnelles qui ont été découvertes dans la société suite au changement de gouvernance intervenu le 5 juin 2023.

Comme annoncé avec ses résultats dans le communiqué de presse du 29 décembre 20231, Tonner Drones a entrepris une vaste période de restructuration financière, corporate et opérationnelle et est en train de finaliser son refinancement. Toutes ces étapes complexes ont nécessité un retard dans la publication des résultats semestriels jusqu'à aujourd'hui.

Entre autres mesures prises au cours de cette période, la société a rationalisé sa structure de sorte qu'elle se compose aujourd'hui uniquement de la société mère, Tonner Drones, et d’une filiale :

1) TONNER DRONES SAS (922 212 469 RCS CANNES).

Grâce à ces mesures et à d'autres mesures d'économie, Tonner Drones a réduit ses besoins en liquidités à environ 50 000 euros par mois au lieu de 200 000 euros par mois. Tonner Drones continuera ses efforts pour limiter ses coûts.

À la suite de la publication du rapport semestriel sur son site web aujourd'hui, Tonner Drones sera à nouveau en conformité avec le Rule Book d'Euronext et demandera à Euronext de lever la sanction de négociation (banc de pénalité) qui est en place depuis le 4 décembre.

Tonner Drones publiera ses résultats annuels 2023 et ses comptes annuels 2023 au plus tard le 30 avril 2024.

A propos de Tonner Drones : Tonner Drones (anciennement Delta Drone) développe des drones et des technologies associées pour les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure. Tonner Drones détient des participations de qualité dans quelques-uns des champions français du Drone civil et militaire. La stratégie de Tonner Drones et de mettre en valeur ses participations dans d’autres sociétés par une gestion active que ce soit par un fond de private equity ou la cession sous forme de royalties de brevets détenus a des fabricants reconnus. Tonner Drones ne souhaite pas détenir d’usine mais conserve le R&D de ses produits et systèmes en France.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR001400H2X4).

www.tonnerdrones.com

contact@tonnerdrones.com

1 https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-22_Tonner-Drones_comptes-semestriels_FR-VD.pdf

