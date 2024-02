Appel à Recycler lance une nouvelle campagne de sensibilisation au recyclage

TORONTO, 22 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appel à Recycler, le principal programme de collecte et de recyclage des piles au Canada, lance sa marque grand public « Recyclez vos piles, Canada ! » par le biais d'une nouvelle campagne multimédia encourageant les Canadiens à recycler leurs piles usagées.

La pièce maîtresse de la campagne est une série de publicités éducatives qui seront diffusées à la télévision nationale et dans les médias numériques. Intitulées « Décisions, Décisions », les publicités décrivent le dilemme de moralité auquel les consommateurs sont confrontés lorsqu'ils choisissent entre simplement jeter les piles à la poubelle - ou faire le bon choix et recycler de manière responsable.





Scène de la nouvelle publicité télévisée Appel à Recycler

« Une grande majorité de Canadiens savent déjà que jeter les piles à la poubelle est nocif pour l'environnement, mais certains choisissent quand même de le faire par facilité », a déclaré Jordan Covens, directeur du marketing chez Appel à Recycler Canada. « Nous voulons qu’ils réfléchissent à deux fois lorsqu’ils prennent cette décision, en leur montrant à quel point il est pratique de simplement récupérer ces piles et de les déposer plus tard lorsqu’ils font d’autres courses. »

« Nous savons que les Canadiens respectueux de l’environnement veulent faire ce qu’il faut, mais certains ne savent tout simplement pas comment recycler leurs piles. Ces publicités visent à améliorer leur compréhension en fournissant ces informations importantes de manière engageante », a déclaré Kevin Manklow, directeur créatif de Scratch.

Les nouvelles publicités démontrent visuellement les trois étapes « Collectez, Protégez, Déposez » qui constituent le slogan mémorable d'Appel à Recycler, afin d'éduquer les consommateurs sur les meilleures pratiques en matière de recyclage des piles.

L'achat média, géré par l’agence Twenty6two, verra ces nouvelles publicités télévisées diffusées partout au Canada du 18 février au 31 mars sur des chaînes de télévision spécialisées, notamment CTV News Network, SportsNet, HGTV, W Network, TSN, RDS, TVA et bien d’autres. La campagne sera également diffusée sur YouTube et sur les réseaux sociaux.

La campagne numérique et télévisée est soutenue dans certains marchés par de l'affichage extérieur conçu pour générer du trafic vers le nouveau site web grand public d'Appel à Recycler, RecyclezVosBatteries.ca, où les consommateurs peuvent trouver plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de recyclage sécuritaire des piles.

Le programme Recyclez vos piles, Canada! Le programme propose plus de 12 000 points de dépôt pratiques, chez les grands détaillants et les dépôts municipaux. Les consommateurs peuvent trouver le point de dépôt le plus proche sur RecyclezVosBatteries.ca.

À propos d’Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler®, le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, remplit les obligations de gestion des produits au nom de plus de 400 membres, qui incluent des producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L’organisation opère des programmes reconnus à l’échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle agit également en Ontario à titre d’Organisme de Responsabilité des Producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 45 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ainsi qu’un contrat exclusif avec un fournisseur de gestion des infrastructures informatiques certifié ISO 27001. Sa réputation d’excellence lui a permis de maintenir à long terme des relations de confiance avec les intervenants du secteur et d’établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants, incluant des détaillants de renommée et des installations municipales.

À propos de Scratch

Scratch est une agence indépendante basée à Toronto, réputée pour ses campagnes innovantes et solutions stratégiques. Aidant les marques à créer leurs histoires de manière créative depuis près de 20 ans, Scratch continue de tirer parti de la technologie pour garantir que ces histoires créatives sont optimisées et accessibles.

Notre engagement envers de meilleures histoires de marque est présent dans toutes nos actions, et notre équipe d’experts stratégiques et créatifs peuvent vous aider à vous sentir bien face à vos futurs efforts marketing, relations publiques, communications, référencement, développement, médias payants, contenu et accessibilité.

