Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Lantronix lanza Percepxion™, su nueva plataforma de software en nube para dispositivos IoT

Percepxion™ viene preconfigurada en gateways, enrutadores, rastreadores y conmutadores de Lantronix para acelerar las implementaciones de dispositivos de borde (edge) de IoT