ラントロニクス (Lantronix) がIoTデバイス向けの新しいクラウド・ソフトウェア・プラットフォームであるPercepxion™を発表

IoTエッジデバイスの導入を加速するために、Percepxion™は、ラントロニクスのゲートウェイ、ルーター、トラッカー、スイッチに事前構成