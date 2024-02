Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Lantronix, 사물인터넷(IoT)을 위한 새로운 클라우드 플랫폼인 Percepxion™ 공개

랜트로닉스의 Percepxion™은 게이트웨이나 라우터, 트래커, 스위치 등에 사전구성된 방식으로 제공되어 IoT(사물인터넷) 에지 디바이스 구축 가속화를 지원