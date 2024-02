Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Lantronix ประกาศเปิดตัว Percepxion™ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ใหม่สำหรับอุปกรณ์ IoT

Percepxion™ ได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้าในเกตเวย์ เราเตอร์ ตัวติดตาม และสวิตช์ของ Lantronix เพื่อเร่งการปรับใช้อุปกรณ์ IoT Edge