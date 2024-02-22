Lantronix 推出面向物联网设备的全新云软件平台 Percepxion™

尔湾，加州, Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球计算和连接物联网解决方案提供商Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 今日推出其全新云物联网边缘解决方案平台 Percepxion™。Percepxion 预配置于 Lantronix 的获奖物联网网关、路由器、追踪器和转换器中，提供安全综合的设备生命周期管理。Percepxion 平台有效地将边缘部署从区域扩展到全球，并通过直观的单一窗口管理。



“Percepxion 平台为客户提供易部署的物联网解决方案，且该解决方案在我们的连接和计算产品中进行预配置。”Lantronix Inc. 营销副总裁 Jacques Issa 说，“Percepxion 的多租户功能实现 B2B 解决方案，为终端客户生成增量收入流。”

Lantronix 设备的远程安装包括通过 Percepxion 管理的零接触自动配置。站点需要的固件、配置和证书均远程加载，以确保数据通信的安全性和设备的合规性。它是关键基础设施管理、车队管理、智慧城市和其他端到端物联网边缘解决方案的理想选择。

Percepxion 主要特点包括：

强健的安全网络。 Percepxion 简化软件更新以维护强健的设备网络安全。云平台遵循企业安全办公室对设备、数据访问和用户的复杂安全要求，确保整个解决方案的完整性和机密性。

Percepxion 简化软件更新以维护强健的设备网络安全。云平台遵循企业安全办公室对设备、数据访问和用户的复杂安全要求，确保整个解决方案的完整性和机密性。 实时设备运营。 Percepxion 实现实时设备远程访问，进行诊断和故障排除，并通过选中分组和自动监测进行无线更新，从而生成警报和通知，最大限度地减少系统停机时间。

Percepxion 实现实时设备远程访问，进行诊断和故障排除，并通过选中分组和自动监测进行无线更新，从而生成警报和通知，最大限度地减少系统停机时间。 强大的数据整合与分析。Percepxion 的定制仪表板可按需提供设备遥测数据的可见性。趋势分析提供边缘洞察力，以提高效率并创建预测性维护应用。企业用例可使用 Percepxion API 服务访问数据，实现无头操作。



Percepxion 物联网边缘解决方案的整体方法可简化边缘管理和维护，同时为客户提供帮助和长期保障，从而加快实现收益的时间。

适用于 Lantronix 设备的 Percepxion 服务

Percepxion 多租户云平台以服务形式交付，通过网络和移动应用程序为企业提供全面的设备生命周期管理。该服务提供捆绑式技术支持、有限保修和其他可选服务

如需了解更多关于 Percepxion 的信息并查看 60 天免费试用，请访问 https://www.lantronix.com/percepxion/。

关于 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智慧城市、汽车和企业等高增长行业提供计算和连接物联网解决方案的全球提供商。Lantronix 的产品和服务通过提供可满足物联网堆栈各层需求的定制解决方案，帮助企业在不断发展的物联网市场中取得成功。Lantronix 的前沿解决方案包括智能变电站基础设施、信息娱乐系统和视频监控，并为云计算和边缘计算提供先进的带外管理 (OOB)。

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