Canada Carbon annonce les résultats positifs des essais de batteries à demi-cellules en graphite avec Polaris Battery Labs, LLC.

Mississauga, Ontario, Canada, 22 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « Canada Carbon » ou « CCB ») (TSX-V :CCB),(FF :U7N1) est heureuse d'annoncer qu'elle a terminé avec succès les essais de batterie demi-cellule de son matériau de graphite avec Polaris Battery Labs, LLC (« Polaris »). Le graphite en flocons fourni pour cet essai a été fourni par le projet de mine de graphite Miller (Miller) Canada Carbons situé à Grenville-sur-la-Rouge, au Québec.



Les cellules de pièces de monnaie pour Canada Carbon ont été assemblées et testées par Polaris Battery Labs par rapport à un matériau de base en graphite disponible dans le commerce à des fins de comparaison. Les deux ensembles de cellules ont été assemblés à l'aide d'une contre-électrode au lithium métal, d'un séparateur de fibres de verre Wattman et d'un LiPF6 1M en électrolyte EC :EMC 3 :7. Les cellules de pièce ont été testées selon le régime de qualification par lots de Polaris pour déterminer la perte de premier cycle, la capacité réversible et d'autres paramètres électrochimiques clés.

Le matériau en graphite en flocons Canada Carbons a montré des résultats prometteurs en termes de capacité et de perte de premier cycle par rapport aux matériaux de base commerciaux avec une perte d'environ 6,5% au premier cycle et une capacité réversible de 353 mAh / g, ce qui est supérieur aux tests de matériaux de graphite de référence commerciaux à une moyenne de 345 mAh / g. Les données indiquent que des améliorations de la performance du taux sont encore nécessaires pour atteindre le rendement commercial, mais cela peut être attribué au graphite en flocons utilisé par rapport au CSPG utilisé commercialement (graphite enduit, sphéroïdisé et purifié) qui ne permet la lithiation que sur le plan de bord conduisant à des capacités de lithiation et de taux de délixation généralement plus lentes. Cependant, des améliorations de la performance seraient probablement observées avec un post-traitement supplémentaire tel que la sphéroïdisation et le revêtement de brai qui sont utilisés dans les matériaux commerciaux aujourd'hui.

Doug Morris, PDG et directeur de Polaris Labs, a déclaré : « Ces premiers résultats des tests demi-cellule (cellule de pièce) confirment d'excellentes propriétés du graphite. Compte tenu de ces résultats positifs, nous allons maintenant passer à l'essai des cellules complètes de la poche. Ces tests confirment que le matériau graphite Canada Carbon convient aux marchés des matériaux d'anodes et des électrodes / batteries. Canada Carbon et Polaris poursuivront le programme d'essais jusqu'en 2024.

Faits saillants de cette étude

Matériaux cellulaires et essais :

Charge massique de 8,89 mg/cm² calendaire à 1,56 g/cm³

Boîtes de monnaie 304SS CR2032

Séparateur Whatman GF/F Matériau de fibre de verre de 200 μm (entièrement comprimé) utilisé pour séparer l'anode en graphite de l'électrode de référence / contre-électrode au lithium.

LiPF6 1,0 M en électrolyte EC :EMC 3 :7 (norme Polaris)

Essais : Capacité cellulaire estimée : 5,82 mAhr Formation : CC Dchg/Chg @ C/20 Cycle : CCCV Dchg/CC Chg avec C/20 CV @ C/10, C/5, C/2 et C/10 (3x chaque taux)

Formulation Graphite – 94,5 % Imerys C65 – 1,5 % Riche Chem BH-1000 CMC – 1.5% MTI SBR (base sèche) – 2,5 %

Mélange de solides – 41.88%

Viscosité du mélange – 2 930 mPa*s

FoG (Hegman) – aucune lecture lisible obtenue.





Résultats électrochimiques :

Capacité irréversible (perte de premier cycle) – moyenne de 6,53 %

Capacité de déliéliment réversible @ C/10 – ~353 mAh/g Capacité stabilisée aux cycles C/10 finaux Capacité théorique de graphite – 372 mAh/g

Capacité stable jusqu'à C/2

Amélioration de l'efficacité du cyclisme

« Ces résultats sont très prometteurs et démontrent les capacités du graphite de Canada Carbon à répondre aux besoins des producteurs de batteries. Nous nous attendons à ce que les performances s'améliorent considérablement à mesure que les activités de post-traitement (sphéroïdisation, revêtement de poix, etc.) se produisent pour ce matériau spécifique », note Shelly Whitlock, chef de la direction d'Iridian Labs.

Ellerton Castor, chef de la direction de Canada Carbon, a déclaré : « Nous sommes encouragés par les résultats positifs des tests électrochimiques du concentré de graphite en flocons Miller. Cette phase de tests avec Polaris confirme notre hypothèse sur Miller : que la haute qualité et la pureté du flocon le rend bien adapté aux applications au-delà de la verticale de l'énergie nucléaire. Les implications pour l'évolutivité commerciale du gisement Miller sont d'une grande portée. Avec une mise à niveau supplémentaire, telle que la sphéroïdisation, nous sommes convaincus que ces améliorations nous donneront les performances nécessaires pour livrer un produit haut de gamme sur le marché des batteries.

À propos de Canada Carbone

Canada Carbon, Inc. (en) est une société minière canadienne qui développe plusieurs gisements de graphite naturel axés sur l'économie verte. CBB détient une participation de 100 % dans deux anciennes mines de graphite en production, les mines Miller et Asbury, toutes deux situées au Québec. La mine de graphite historique en morceaux hydrothermaux Miller et la propriété environnante couvrent environ 100 kilomètres carrés (km)2 et sont situées à 80 km à l'ouest de Montréal dans le canton de Grenville-sur-la-Rouge. La mine de graphite Asbury est une ancienne propriété en production composée de 25 claims actifs pour un total de 1 384,59 hectares ou 13,8 km2. Il est situé à 8,1 km au nord-est de Notre-Dame-du-Laus dans la région des Laurentides au sud du Québec.

À propos d'Iridian

Iridian est une entreprise de R&D en graphite adaptée aux besoins de l'industrie des batteries. Iridian offre des services de qualification par lots, y compris le traitement post-extraction de graphite à l'échelle de laboratoire (c.-à-d. sphéroïdisation, graphitisation et couche de poix), les essais de caractérisation des matériaux et les évaluations électrochimiques. L'expertise d'Iridian en matière de graphite et de batteries constitue le lien clé entre le matériau de graphite extrait purifié brut et un produit prêt pour les marchés mondiaux des batteries.

À propos de Polaris Labs

Polaris vous aidera à naviguer vers votre destination pour commercialiser vos nouveaux matériaux et technologies. Nous allons construire et tester vos cellules pour voir comment elles fonctionnent. Nous concevrons des processus pour vos technologies de nouvelle génération et vos idées décalées. Nous serons vos consultants en batteries. Fondamentalement, nous sommes vos experts pour la conception, la construction et le test des matériaux et des cellules qui composeront un jour les batteries alimentant notre monde.

CANADA CARBON INC.

« Ellerton Castor »

Chef de la direction et administrateur

Coordonnées de la personne-ressource

Demandes de renseignements par courriel : info@canadacarbon.com

P : (905) 407-1212

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » (« information prospective ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, sont de l'information prospective et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui traite de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de performances futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « prévu », « prévisions », « estime », « croit » ou « a l'intention » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « serait », « pourrait » ou « sera » considéré comme se produire ou être atteint) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être de l'information prospective. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse comprend des énoncés concernant le développement du dépôt Miller de la Société et son financement, la conclusion de la coentreprise avec Irondequoit Offering, la production future à partir du dépôt Miller de la Société, les accords de vente et d'autres questions s'y rapportant. En divulguant l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse, la Société a formulé certaines hypothèses. Bien que la Société soit d'avis que les attentes reflétées dans ces renseignements prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes à l'égard de toute information prospective s'avéreront exactes. Les risques connus et inconnus, les incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : la conformité à de nombreux règlements gouvernementaux ; les capacités financières ; la capacité de mettre en valeur le gisement Miller ; les lois et règlements nationaux et étrangers ayant une incidence négative sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société ; l'impact de la COVID-19 ; et les incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales générales. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, la Société décline toute intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses, de changements dans les facteurs affectant ces informations prospectives ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.