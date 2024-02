Valoen selvittäjän ensiarvio. Saneerausmenettely jatkuu.

Valoe Oyj Pörssitiedote 23.2.2024 klo 8.30

Valoe Oyj:n (”Yhtiö”) selvittäjä, asianajaja Pekka Jaatinen, (”Selvittäjä”) on antanut yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen ensiarvionsa ("Ensiarvio"). Selvittäjän ensiarvio on, että Yhtiön liiketoiminnassa on potentiaalia, joka on saneerausmenettelyn avulla tervehdytettävissä. Selvittäjä katsoo, että Yhtiön saneerausmenettelyn jatkuminen tulee edellyttämään menettelynaikaisen rahoitusjärjestelyn löytymistä. Yhtiön johto on aktiivisesti edistänyt toimia riittävän rahoituksen hankkimiseksi, ja Selvittäjän käsityksen mukaan prosessi on edennyt lupaavasti. Selvittäjä pitää tällaisen menettelynaikaisen rahoitusjärjestelyn toteutumista tässä vaiheessa riittävän todennäköisenä, että menettelyn jatkamiselle on olemassa edellytykset.

Selvittäjän ensihavaintojen mukaan esteitä saneerausmenettelyn jatkamiselle ei ole. Selvittäjän alustavan arvion mukaan Yhtiölle on laadittavissa toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma edellyttäen, että Yhtiö kykenee toteuttamaan sellaisen rahoituksellisen tai omistuksellisen järjestelyn, jolla Yhtiön liiketoiminnan jatkuminen voidaan pidempiaikaisesti turvata.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden päätöksen mukaan Selvittäjän on tehtävä ehdotus saneerausohjelmaksi 22.4.2024 mennessä.

Mikkelissä 23. päivänä helmikuuta 2024

Valoe Oyj

HALLITUS

Valoe suunnittelee, valmistaa ja myy aurinkosähköön, erityisesti liikennevälineisiin ja elektroniikkaan liittyviä aurinkosähkön sovellutusprojekteja. Valoe ratkaisut perustuvat sen omaan taustavirtajohdintekniikkaan ja omistamansa liettualaisen kennotehtaan valmistamiin IBC-kennoihin. Valoen pääkonttori on Mikkelissä ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Juvalla ja Vilnassa, Liettuassa.