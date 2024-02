Conferize A/S indgår købsaftale med svensk selskab

Selskabsmeddelelse nr. 3/2024

København, den 23. februar 2024







Conferize har indgået en købsaftale om køb af minimum 76% af aktiekapitalen samt et konvertibelt lån på SEK 9.450.000 i det svenske selskab QP Group AB for at støtte Conferizes fremtidige udvikling og vækst.

Handlen med QP Group AB inkluderer adgang til 3-5 spændende emner, hvoraf et af emnerne har været i Conferize’s søgelys. Fælles for emnerne er, at de arbejder med software i forskellige abonnementsmodeller, som også er det, Conferize allerede arbejder med og fokuserer på i sin nuværende portefølje. Conferize vil fortsætte arbejdet med disse emner, som QP Group AB har Letter of Intent (LOI) med.

Købet af QP Group AB giver også Conferize adgang til et spændende og stærkt netværk af svenske og danske investorer, der har tilkendegivet interesse for at stille en tegningsgaranti ved den kommende kapitaludvidelse i Conferize.

Den samlede investering i QP Group AB vil være på DKK 10 mio. ved køb af 76 % af aktiekapitalen samt det konvertible lån. Beløbet betales i nyudstedte aktier i Conferize til kurs DKK 0,0125 pr aktie.



