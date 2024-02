Aduro Clean Technologies dévoile le calendrier des prochaines conférences et fait appel à Outside The Box Capital pour fournir des services de marketing et de relations avec les investisseurs

LONDRES, 23 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société » (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, est ravie de dévoiler le calendrier des prochaines conférences auxquelles elle participera. En outre, la Société a conclu un nouvel accord de marketing et de conseil avec Outside the Box Capital Inc. en vue de fournir des services de marketing et de relations avec les investisseurs.



12-13 mars 2024 – Houston, Texas Chemical Recycling North America – AMI Events La quatrième édition du Chemical Recycling North America est un rendez-vous incontournable pour les professionnels des industries du recyclage et de la chimie. Il s’agit d’un événement de premier plan pour partir à la découverte des dernières avancées et innovations en matière de recyclage chimique. Il offre aux participants la possibilité de nouer des contacts avec les leaders de l’industrie, d’échanger des connaissances et de découvrir de nouvelles stratégies pour relever les défis que pose le recyclage des produits chimiques. Gene Cammack, Directeur des opérations, y représente Aduro. 14 mars 2024 – Edmonton, Alberta Alberta Circular Plastics Day 2024 – Alberta Plastic Recycling Association (« APRA ») Le 2e « Alberta Circular Plastics Day 2024 » se tiendra le 14 mars 2024 au centre de productivité et d’innovation du NAIT, à Edmonton. Cet événement, organisé par l’Alberta Plastics Recycling Association, se concentre sur l’avenir de la circularité des plastiques en Alberta et offre aux professionnels de l’industrie des informations utiles et des possibilités de réseautage. Abe Dyck, Responsable du développement de l’entreprise chez Aduro, y effectuera une présentation et participera à un débat de 14 h 45 à 15 h 45 sur le thème « Success Stories – Nous sommes les champions ! Voyons ce que d’autres ont fait pour contribuer à la progression de l’économie circulaire du plastique. » 24-26 mars 2024 – San Antonio, Texas International Petroleum Conference 2024 – American Fuels & Petrochemical Manufacturers (« AFPM ») L’International Petroleum Conference de l’AFPM est l’un des plus grands événements de l’univers pétrolier au monde. Il s’agit de la première réunion consacrée au raffinage, qui rassemble les principaux dirigeants, décideurs et experts techniques des entreprises de raffinage, des fournisseurs de technologie, des entreprises de sous-traitance et de conseil, ainsi que des fabricants d’équipements du monde entier. Aduro abordera le rôle de la technologie Hydrochemolytic™, à la fois dans la valorisation partielle du bitume et dans le recyclage chimique des plastiques. Gene Cammack, Directeur des opérations, organisera des réunions individuelles organisées au préalable.

Accord de marketing et de relations avec les investisseurs avec Outside the Box Capital

La Société annonce avoir conclu un accord de marketing et de conseil (l’« Accord OTBC ») avec une société de marketing indépendante basée à Oakville (Ontario), Outside The Box Capital Inc. (« OTBC »), afin de fournir des services de conseil en marketing et de relations avec les investisseurs, y compris des services de marketing par le biais des réseaux sociaux et des médias en ligne.

Dans le cadre de l’accord avec OTBC, d’une durée initiale de huit mois à compter du 22 février 2024, Aduro versera à OTBC des honoraires (en espèces) d’un montant total de 175 000 dollars canadiens, auxquels s’ajouteront les taxes applicables, dont 75 000 dollars canadiens à payer au plus tard le 26 février 2024. Le solde de 100 000 dollars canadiens sera à payer au plus tard le 24 juin 2024. En outre, Aduro a accordé à OTBC 67 000 options d’achat d’actions de la Société. Les options seront acquises dès leur attribution et pourront être exercées au prix de 1,49 dollar canadien par action ordinaire pendant une période de 12 mois. OTBC n’a pas de relation directe avec la Société autre que celle décrite dans le présent communiqué de presse.

L’engagement de la Société auprès d’OTBC est une nouvelle étape dans ses efforts visant à améliorer la communication avec les investisseurs et à accroître sa visibilité auprès d’un public plus large. OTBC est spécialisée dans les différentes plateformes de réseaux sociaux et sera en mesure de permettre une plus grande sensibilisation et une large diffusion des actualités de la Société.

Les options sur actions et les actions ordinaires pouvant être émises lors de l’exercice des options attribuées à OTBC sont soumises à des restrictions de revente imposées par la législation ou la réglementation en vigueur, y compris une période de détention légale expirant quatre mois et un jour à compter de la date d’attribution.

Aucun des titres acquis dans le cadre de la levée des options d’achat d’actions émises par la société ne sera inscrit au sens de la loi américaine « Securities Act » de 1933, dans sa version modifiée, ou « loi de 1933 », et aucun ne peut être ni distribué ni vendu aux États-Unis sans faire l’objet d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription en vigueur en vertu des dispositions de cette loi.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat. Aucune vente de titres ne sera réalisée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Déclarations prospectives

