Ghislain Houle et Patrick Whitehead prendront la parole lors de la 45ème conférence annuelle des investisseurs institutionnels de Raymond James le 6 mars

MONTRÉAL, 23 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ghislain Houle, vice-président exécutif et chef de la direction financière et Patrick Whitehead, vice-président exécutif et chef de l’exploitation du réseau du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI), prendront la parole lors de la 45ème conférence annuelle des investisseurs institutionnels de Raymond James le 6 mars 2024 à 8 h 05, heure de l’est (HE).

Une diffusion en direct sera accessible dans la section « Investisseurs » du site Web du CN, à l’adresse www.cn.ca/fr/investisseurs. Une rediffusion de l’événement sera disponible après la conférence.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis grâce à un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Sources :