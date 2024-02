Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) Melindungi Hak Milik Intelektual untuk Antiseptik “Kumuran” Listerine

NAPLES, Fla., Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) dengan sukacitanya mengumumkan kejayaan pemerolehan hak milik intelektual berkaitan Listerine Antiseptic, menandakan kemajuan yang ketara dalam inisiatif pertumbuhan strategik syarikat.



Berikutan proses pembidaan yang ketat dan kompetitif, Music Licensing, Inc. muncul sebagai pemenang bidaan bagi aset berharga ini, yang mempunyai sejarah yang cemerlang dalam penjanaan hasil selama 142 tahun. Pengambilalihan ini mewakili kemuncak usaha gigih kami untuk mendapatkan pegangan dalam hak milik intelektual bagi Listerine Antiseptic, jenama yang diiktiraf kerana legasinya yang lama berkekalan dan prestasi kewangan yang konsisten.

Perjanjian yang diwujudkan sejak tahun 1881 memberi Music Licensing, Inc. kepentingan royalti dalam jualan global bagi Listerine Antiseptic. Perjanjian yang berkekalan ini diperkukuh oleh duluan undang-undang, memastikan aliran hasil yang boleh dipercayai berpunca daripada salah satu transaksi yang paling penting dalam sejarah komersial Amerika.

“Kami teruja untuk mengumumkan pemerolehan hak milik intelektual bagi Listerine Antiseptik,” kata Jake P. Noch, Ketua Pegawai Eksekutif Music Licensing, Inc. “Langkah strategik ini sejajar dengan objektif korporat kami dan menggariskan komitmen kami yang tidak berbelah bahagi untuk menyampaikan nilai kepada para pemegang saham yang dihormati. Kami amat percaya bahawa kemasukan Listerine Antiseptik dalam portfolio kami akan mengukuhkan kedudukan pasaran kami dan memacu pertumbuhan yang mampan bagi organisasi kami.”

Dengan pemerolehan ini, Music Licensing, Inc. menyatukan kehadirannya dalam landskap hak milik intelektual dan meningkatkan keupayaan untuk menjana pendapatannya. Syarikat itu tetap teguh dalam komitmentnya untuk meneroka peluang strategik yang meningkatkan nilai pemegang saham dan meletakkan Music Licensing, Inc. untuk kejayaan yang berterusan dalam jangka masa panjang.

Perihal Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) ( ProMusicRights.com )

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) sebuah syarikat induk yang pelbagai, juga dikenali sebagai Pro Music Rights merupakan organisasi hak persembahan umum (PRO) ke-5 yang akan ditubuhkan di Amerika Syarikat. Pemegang lesennya termasuk syarikat terkenal seperti TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo dan banyak lagi. Pro Music Rights memegang saham pasaran anggaran sebanyak 7.4% di Amerika Syarikat, mewakili lebih 2,500,000 karya yang menampilkan artis terkenal seperti A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert dan lain-lain lagi, serta Kecerdasan Buatan (A.I.) Muzik Dicipta. Selain itu, Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) memiliki kepentingan royalti dalam Listerine “Kumuran” Antiseptik serta karya muzik oleh artis seperti Elton John, Lil Nas X, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Halsey dan ramai lagi.

Pernyataan Prospektif:

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan prospektif tertentu dalam pengertian Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang dipinda dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934 yang bertujuan untuk dilindungi oleh pelabuhan selamat yang dicipta olehnya. Pelabur diberi amaran bahawa, semua pernyataan prospektif melibatkan risiko dan ketidakpastian, termasuk tanpa had, keupayaan Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. untuk mencapai rancangan perniagaannya yang dinyatakan. Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. percaya bahawa andaian yang mendasari pernyataan prospektif yang terkandung di sini adalah munasabah, mana-mana andaian mungkin tidak tepat, dan oleh itu, tidak ada jaminan bahawa pernyataan prospektif disertakan dalam siaran akhbar ini akan terbukti tepat. Memandangkan ketidakpastian ketara yang wujud dalam pernyataan prospektif yang disertakan di sini, kemasukan maklumat tersebut tidak boleh dianggap sebagai perwakilan oleh Pro Music Rights, Inc., Music Licensing, Inc., atau mana-mana orang lain.

Pendedahan Nasihat Bukan Undang-undang:

Siaran akhbar ini tidak membentuk nasihat undang-undang dan pembaca dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat undang-undang bagi sebarang perkara undang-undang atau soalan yang berkaitan dengan kandungan di sini.

Pendedahan Nasihat Bukan Pelaburan:

Komunikasi ini bertujuan semata-mata bagi tujuan maklumat dan tidak dalam apa-apa cara membayangkan atau membentuk cadangan atau permintaan bagi pembelian atau penjualan mana-mana sekuriti, komoditi, bon, opsyen, derivatif, atau mana-mana produk pelaburan lain. Sebarang keputusan yang berkaitan dengan pelaburan hendaklah dibuat selepas penyelidikan dan rundingan yang teliti dengan penasihat kewangan atau profesional yang berkelayakan. Kami tidak bertanggungjawab bagi sebarang tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan maklumat yang diberikan dalam komunikasi ini

Maklumat Hubungan: investors@ProMusicRights.com

