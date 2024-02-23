Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 获得 Listerine "Mouthwash" Antiseptic 的知识产权

那不勒斯，佛罗里达州, Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 欣喜地宣布其成功收购了 Listerine Antiseptic 的知识产权，这标志着该公司的战略发展计划取得了重大进展。



经过严格的激烈竞标，Music Licensing, Inc. 成功竞得这一极具价值的资产，该资产拥有辉煌的 142 年创收历史。Listerine Antiseptic 因其悠久历史和稳定财务业绩而成为知名品牌，此次收购是我们为获得其知识产权所付出的不懈努力的最终结果。

早在 1881 年就已经制定协议将 Listerine Antiseptic 全球销售中的版税权益授予 Music Licensing, Inc.。这一历史悠久的协议，在法律先例的加固下，确保了美国商业史上最值得关注的交易之一所产生的可靠收入流。

“我们非常高兴地宣布，我们已经完成了 Listerine Antiseptic 知识产权的收购，” Music Licensing, Inc. 首席执行官 Jake P. Noch 表示，“这一战略举措与我们的公司目标完美契合，并彰显了我们为我们尊敬的股东们创造价值的坚定承诺。我们坚信，将 Listerine Antiseptic 纳入我们的产品组合将巩固我们的市场地位，并推动我们组织的可持续增长。”

通过此次收购，Music Licensing, Inc. 巩固了其在知识产权领域的地位，并增强了创收能力。该公司将继续坚定不移地探索战略机遇，以提高股东价值，并使 Music Licensing, Inc. 获得长期持续的成功。

关于 Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) ( ProMusicRights.com )

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG)，又称 Pro Music Rights，是一家多元化的控股公司。该公司是在美国成立的第五家公共表演权利组织 (PRO)。其授权公司包括 TikTok、iHeart Media、Triller、Napster、7Digital、Vevo 等著名公司。据估计，Pro Music Rights 在美国拥有约 7.4% 的市场份额，代表着超过 2,500,000 件作品，其中包括 A$AP Rocky、Wiz Khalifa、Pharrell、Young Jeezy、Juelz Santana、Lil Yachty、MoneyBagg Yo、Larry June、Trae Pound、Sause Walka、Trae Tha Truth、Sosamann、Soulja Boy、Lex Luger、Trauma Tone、Lud Foe、SlowBucks、Gunplay、OG Maco、Rich The Kid、Fat Trel、Young Scooter、Nipsey Hussle、Famous Dex、Boosie Badazz、Shy Gly、 OG Maco、Rich The Kid、Fat Trel、Young Scooter、Nipsey Hussle、Famous Dex、Boosie Badazz、Shy Glizzy、2 Chainz、Migos、Gucci Mane、Young Dolph、Trinidad James、Chingy、Lil Gnar、3OhBlack、Curren$y、Fall Out Boy、Money Man、Dej Loaf、Lil Uzi Vert 等无数其他歌手，以及由人工智能 (A. I.) 创作的音乐。此外，Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 还拥有 Listerine "Mouthwash" Antiseptic 以及 Elton John、Lil Nas X、Miley Cyrus、Lil Wayne、XXXTentacion、Halsey 等艺术家音乐作品的版税权益。

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来源：Music Licensing, Inc.