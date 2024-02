Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 獲得 Listerine 「Mouthwash」 Antiseptic 的知識產權

那不勒斯,佛羅里達州, Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 欣然宣布其已成功收購 Listerine Antiseptic 的知識產權,這標誌著該公司的戰略發展計劃取得了重大進展。



經過嚴格的激烈競標,Music Licensing, Inc. 成功競得這一極具價值的資產,該資產擁有輝煌的 142 年創收歷史。Listerine Antiseptic 因其悠久歷史和穩定財務業績而成為知名品牌,此次收購是我們為獲得其知識產權所付出的不懈努力的最終結果。

早在 1881 年就已經制定協議將 Listerine Antiseptic 全球銷售中的版稅權益授予 Music Licensing, Inc.這一歷史悠久的協議,在法律先例的加固下,確保了美國商業史上最值得關注的交易之一所產生的可靠收入流。

「我們非常高興地宣布,我們已經完成了 Listerine Antiseptic 知識產權的收購,」Music Licensing, Inc. 行政總裁 Jake P. Noch 表示,「這一戰略舉措與我們的公司目標完美契合,並彰顯了我們為我們尊敬的股東們創造價值的堅定承諾。我們堅信,將 Listerine Antiseptic 納入我們的產品組合將鞏固我們的市場地位,並推動我們組織的可持續增長。」

透過此次收購,Music Licensing, Inc. 鞏固了其在知識產權領域的地位,並增強了創收能力。該公司將繼續堅定不移地探索戰略機遇,以提高股東價值,並使 Music Licensing, Inc. 獲得長期持續的成功。

關於 Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) ( ProMusicRights.com )

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG),又稱 Pro Music Rights,是一家多元化的控股公司。該公司是在美國成立的第五家公共表演權利組織 (PRO)。其授權公司包括 TikTok、iHeart Media、Triller、Napster、7Digital、Vevo 等著名公司。據估計,Pro Music Rights 在美國擁有約 7.4% 的市場份額,代表著超過 2,500,000 件作品,其中包括 A$AP Rocky、Wiz Khalifa、Pharrell、Young Jeezy、Juelz Santana、Lil Yachty、MoneyBagg Yo、Larry June、Trae Pound、Sause Walka、Trae Tha Truth、Sosamann、Soulja Boy、Lex Luger、Trauma Tone、Lud Foe、SlowBucks、Gunplay、OG Maco、Rich The Kid、Fat Trel、Young Scooter、Nipsey Hussle、Famous Dex、Boosie Badazz、Shy Gly、 OG Maco、Rich The Kid、Fat Trel、Young Scooter、Nipsey Hussle、Famous Dex、Boosie Badazz、Shy Glizzy、2 Chainz、Migos、Gucci Mane、Young Dolph、Trinidad James、Chingy、Lil Gnar、3OhBlack、Curren$y、Fall Out Boy、Money Man、Dej Loaf、Lil Uzi Vert 等無數其他歌手,以及由人工智能 (A. I.) 創作的音樂。此外,Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 還擁有 Listerine 「Mouthwash」 Antiseptic 以及 Elton John、Lil Nas X、Miley Cyrus、Lil Wayne、XXXTentacion、Halsey 等藝術家音樂作品的版稅權益。

前瞻性陳述:

本新聞稿包含經修訂的《1933 年證券法》(Securities Act of 1933) 第 27A 條和經修訂的《1934 年證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934) 第 21E 條定義的某些前瞻性陳述,這些陳述受上述法律規定的安全港保護。請投資者注意,所有前瞻性陳述均涉及風險和不確定性,包括但不限於 Music Licensing, Inc. 和 Pro Music Rights, Inc. 實現其陳述的商業計劃的能力。Music Licensing, Inc. 和 Pro Music Rights, Inc. 認為,本文件中包含的前瞻性陳述所依據的假設是合理的,但其中任何假設可能是不準確的,因此不能保證本新聞稿中包含的前瞻性陳述將被證明是準確的。鑑於本文件中所包含的前瞻性陳述固有的重大不確定性,包含此類資訊不應被視為 Pro Music Rights Inc.、Music Licensing, Inc. 或任何其他人的陳述。

非法律意見披露:

本新聞稿不構成法律意見,建議讀者就與本新聞稿內容相關的任何法律事務或問題諮詢法律顧問。

非投資意見披露:

本新聞稿僅供參考之用,絕不意味著或構成對任何證券、商品、債券、期權、衍生品或任何其他投資產品的購買或銷售的推薦或招攬。任何與投資有關的決定都應在進行全面研究並諮詢合格的財務顧問或專業人士後做出。我們不對根據本新聞稿提供的資訊所採取或未採取的任何行動承擔任何責任。

聯絡人: investors@ProMusicRights.com

來源:Music Licensing, Inc.