Curia ernennt Steve Lavezoli zum Vice President, Biologika

ALBANY, New York, Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass Steve Lavezoli mit Wirkung vom 26. Februar zum Vice President, Biologika, ernannt wurde. Herr Lavezoli wird die Biologika-Abteilung von Curia leiten und die Bereiche Entdeckung, Entwicklung und Herstellung beaufsichtigen.



„Dies ist eine aufregende Zeit für unser Biologika-Team, und wir freuen uns, Herrn Lavezoli an Bord zu haben“, so Philip Macnabb, CEO von Curia. „Die bemerkenswerte Erfahrung von Herrn Lavezoli in der Leitung kommerzieller Operationen für die Entwicklung und Herstellung von Biologika macht ihn zu einer natürlichen Wahl für die Leitung unserer Biologika-Aktivitäten. Ich bin zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung unseren Auftrag, die Biowissenschaften zu verändern, weiter vorantreiben werden.“

Herr Lavezoli war zuletzt als Vice President of Commercial Operations bei Scorpius Biologics tätig, einem Startup-CDMO, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von mikrobiellen und Säugetier-Biologika konzentriert. Bevor er zu Scorpius kam, verbrachte er vier Jahre bei Catalent Biologics, wo er sich auf die Geschäftsentwicklung von Arzneimittelsubstanzen in den USA für klinische Programme in der Frühphase und später auf die Integration kommerzieller Programme in der Spätphase konzentrierte. Darüber hinaus war er 12 Jahre in der Industriegasebranche bei Linde Gas tätig, bevor er zu W.L. Gore in die Startup-Biopharmazie-Abteilung wechselte, wo er an einer kommerziellen Geschäfts-/Marktentwicklungsfunktion für Einwegartikel mit Bulk-Arzneimitteln arbeitete. Er erwarb seinen B.S. in Chemietechnik an der Pennsylvania State University.

„Curia hat eine einzigartige Position in der CDMO-Branche mit einem beeindruckenden ganzheitlichen Angebot“, so Lavezoli. „Es ist eine Ehre, in einem Team mit so großer wissenschaftlicher Expertise und einem werteorientierten Ziel zu arbeiten, um das Leben von Patienten positiv zu beeinflussen.“

Erfahren Sie hier mehr über das Biologika-Angebot von Curia: https://curiaglobal.com/biologics/

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk aus 27 globalen Standorten und über 3.500 Mitarbeitern, das mit Kunden aus dem Bereich der Biopharmazie zusammenarbeitet, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser Angebot an Biologika und kleinen Molekülen reicht von der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische und analytische Kompetenzen. Unsere wissenschaftlichen und verfahrenstechnischen Experten sowie unsere hochmodernen Anlagen bieten erstklassige Erfahrung in der Herstellung von Wirkstoffen und Arzneimitteln. Von der Neugierde bis zur Heilung leisten wir jeden Schritt, um das Leben der Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com.

Kontakt zum Unternehmen:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

