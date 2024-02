Curia Nomeia Steve como Vice-Presidente, Divisão Biológica

ALBANY, N.Y., Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Curia, uma organização líder em pesquisa, desenvolvimento e fabricação por contrato, anunciou hoje a nomeação de Steve Lavezoli como vice-presidente da divisão biológica a vigorar a partir de 26 de fevereiro. Lavezoli liderará a divisão de produtos biológicos da Curia, supervisionando seus serviços de descoberta, desenvolvimento e fabricação.



“Este é um momento emocionante para a nossa equipe de produtos biológicos, e temos muito prazer em ter Steve a bordo”, disse o CEO da Curia, Philip Macnabb. “A vasta experiência de Steve com liderança de operações comerciais para desenvolvimento e fabricação de produtos biológicos o torna perfeito para liderar nossos esforços de produtos biológicos. Sob sua orientação, estou certo de que promoveremos nossa missão de mudar a vida das ciências da vida.”

Lavezoli trabalhou recentemente na Scorpius Biologics, uma startup de CDMO focada no desenvolvimento e fabricação de produtos biológicos microbianos e de mamíferos como vice-presidente de operações comerciais. Antes de ingressar na Scorpius, ele passou quatro anos na Catalent Biologics, focado no desenvolvimento de negócios de medicamentos nos EUA para programas clínicos em estágio inicial e, posteriormente, focado na integração de programas comerciais em estágio avançado. Ele também passou 12 anos na indústria de gases industriais na Linde Gas antes de ingressar na W.L. Gore na nova divisão biofarmacêutica para ocupar a função de desenvolvimento comercial/de mercado em itens de uso único de medicamentos a granel. Ele fez bacharelado em engenharia química na Pennsylvania State University.

“A Curia ocupa uma posição única na indústria de CDMO com uma impressionante oferta integral”, disse Lavezoli. “É uma honra fazer parte de uma equipe com um conhecimento científico tão profundo e um propósito orientado por valores para gerar um impacto positivo na vida dos pacientes.”

Saiba mais sobre as ofertas de produtos biológicos da Curia aqui: https://curiaglobal.com/biologics/

Sobre a Curia

A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDMO) com mais de 30 anos de experiência, uma rede integrada de 27 locais em todo o mundo e mais de 3.500 funcionários em parcerias com clientes biofarmacêuticos para lançar no mercado terapias que mudam a vida. Nossas ofertas de produtos biológicos e moléculas pequenas abrangem a descoberta através da comercialização, com capacidades regulatórias e analíticas integradas. Nossos especialistas científicos e de processos, e instalações de última geração oferecem a melhor experiência em fabricação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Da curiosidade à cura, proporcionamos todas as etapas para a melhoria da vida dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com.

Contato Corporativo:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9784607-495c-40d3-9e39-b65c8147d1c5