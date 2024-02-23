Curia 任命 Steve Lavezoli 为生物制剂部门副总裁

纽约州，奥尔巴尼, Feb. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 业内领先的合同研发生产组织 Curia 于今日宣布，对 Steve Lavezoli 作为生物制剂部门副总裁的任命于 2 月 26 日生效。Lavezoli 将领导 Curia 的生物制剂部门，负责其发现、开发和制造服务。



Curia 的首席执行官 Philip Macnabb 表示，“对于我们生物制剂团队来说，这是一个激动人心的时刻，欢迎 Steve 的加入。”“因为 Steve 在生物制剂开发和制造商业运营方面拥有丰富经验，自然能够胜任我们生物制剂工作的领导人。在他的指导下，我对我们能够进一步实现改变生命的生命科学使命充满信心。”

此前，Lavezoli 曾在过 Scorpius Biologics 担任负责商业运营的副总裁，该公司是一家专注于微生物和哺乳动物生物制剂开发和制造的初创合同研发生产组织 (CDMO)。在加入 Scorpius 之前，他在 Catalent Biologics 工作了四年，专注于美国早期临床项目的原料药商业开发，之后从事后期商业项目整合。他还在工业气体行业工作了 12 年，就职于 Linde Gas，之后加入 W.L. Gore。来到初成立的生物制药部门后，他担任大规模原料药一次性用品的商业业务/市场开发的角色。他在宾夕凡尼亚州立大学获得了化学工程学士学位。

Lavezoli 表示，“凭借其令人印象深刻的端对端服务，Curia 在 CDMO 行业中处于独特地位，能够加入这样一个具有如此深厚科学专业知识，并以价值为驱动，以对患者生活产生积极影响为目标的团队，这是一种荣幸。”

从此处了解有关 Curia 生物制剂产品的更多信息：https://curiaglobal.com/biologics/

关于 Curia

Curia 是一家拥有 30 多年经验的合同研发生产组织 (CDMO)，拥有 27 个全球站点的集成网络和超过 3,500 名员工，与生物制药顾客共同努力，将改变生命的治疗方案引入市场。对于生物制剂和小分子药物产品，我们提供从发现到商品化的全方位服务，并具有综合监管和分析能力。我们的科学和工艺专家以及先进的设施保障了跨原料药和药品制造的一流体验。从探索到治愈方法，我们稳扎稳打，只为改善患者的生活质量。请访问 curiaglobal.com。

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