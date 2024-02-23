Curia 委任 Steve Lavezoli 為生物製劑部副總裁

紐約州，奧爾巴尼, Feb. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業內領先的委託研究開發製造商 Curia 於今日宣布，對 Steve Lavezoli 作為生物製劑部副總裁的委任於 2 月 26 日生效。Lavezoli 將領導 Curia 的生物製劑部，負責其發現、開發和製造服務。



Curia 的行政總裁 Philip Macnabb 表示，「對於我們生物製劑團隊來說，這是一個激動人心的時刻，我們很高興有 Steve 加入。」「因為 Steve 在生物製劑開發和製造商業營運方面擁有豐富經驗，自然能夠勝任我們生物製劑工作的領導人。在他的指導下，我對我們能夠進一步實現改變生命的生命科學使命充滿信心。」

此前，Lavezoli 曾在 Scorpius Biologics 擔任負責商業營運的副總裁，該公司是一家專注於微生物和哺乳動物生物製劑開發和製造的初創委託開發製造商 (CDMO)。在加入 Scorpius 之前，他在 Catalent Biologics 工作了四年，專注於美國早期臨床計劃的藥物原料的商業開發，之後從事後期商業計劃整合。他還在工業氣體行業工作了 12 年，就職於 Linde Gas，後來加入 W.L. Gore。來到初成立的生物製藥部之後，他擔任大規模藥物原料一次性用品的商業業務/市場開發的角色。他在賓夕凡尼亞州立大學獲得了化學工程學士學位。

Lavezoli 表示，「Curia 在 CDMO 行業中處於獨特地位，擁有令人印象深刻的端對端服務，能夠加入這樣一個具有如此深厚科學專業知識，並以價值為驅動，以對患者生活產生積極影響為目標的團隊，這是一種榮幸。」

從此處了解有關 Curia 生物製劑產品的更多資訊： https://curiaglobal.com/biologics/

關於 Curia

Curia 是一家擁有 30 多年經驗的委託開發製造商 (CDMO)，擁有 27 個全球站點的集成網絡和超過 3,500 名僱員，與生物製藥顧客合作，將改變生命的治療方案引入市場。對於生物製劑和小分子藥物產品，我們提供從發現到商品化的全方位服務，並具有綜合監管和分析能力。我們的科學和處理專家以及先進的設施保障了跨藥物原料和藥物產品製造的一流體驗。從探索到治癒方法，我們腳踏實走穩每一步，只為改善患者的生活質量。請造訪 curiaglobal.com。

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