eGain presenteert de nieuwe op AI gebaseerde kennistechnologie tijdens Call Centre World 2024 te Berlijn

SUNNYVALE, Calif. en NEWBURY, Verenigd Koninkrijk, Feb. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain ( NASDAQ: EGAN ), het belangrijkste op AI gebaseerde kennisplatform voor klantbetrokkenheid, kondigde vandaag de presentatie van de eGain Knowledge Hub met AssistGPT™ aan op CCW Berlijn, dat plaatsvindt van 26 tot 29 februari.



Aangeduid als nummer 1 door de analisten en KMWorld, levert eGain Knowledge Hub accurate antwoorden en gepersonaliseerde begeleiding voor de workflow van medewerkers. De automatisering van de Knowledge Hub wordt bevorderd door eGain AssistGPT ™, een nieuwe, niet gecodeerde, generatieve AI-functie waarmee bedrijven kennis op basis van klantgegevens en MKB-documenten kunnen opbouwen, die de snelheden van de sectorale benchmarks tot 5 keer kunnen overtreffen.

Het bedrijf zal het gebruik van generatieve AI door de Knowledge Hub demonstreren, waarmee sneller schaalbare zakelijke waarde kan worden gerealiseerd, door middel van zeer uitgebreide taakautomatisering voor auteurs, medewerkers en analisten op het gebied van kennis. Onder de innovatieve mogelijkheden vallen:

Het beheer van klant-, medewerkers- en operationele ervaringen met generatieve en conversationele AI

Omnichannel oplossingen voor digitale toepassingen in combinatie met systemen voor contactcentra op basis van een configureerbare BYO-architectuur (Bring Your Own)

Verbonden analyses voor activiteiten van contactcentra, klanttrajecten en kennisoptimalisatie



Bij een bezoek aan de stand van eGain ontvangen bezoekers een gratis exemplaar van "Knowledge Management for Dummies", een speciale uitgave van eGain, uitgebracht door John Wiley.

Meer informatie

eGain AI Knowledge Platform: eGain Knowledge Hub

eGain-stand: Zaal 2, Stand C3

Breakoutsessie: Onderwerp: Knowledge Management—Missing Ingredient in Generative AI Transformation of Customer Service Spreker: Anthony Gray, VP, eGain EMEA Datum, tijd en locatie: 28 februari 2024, 16.30 uur CET, Zaal 2, Sprekerspodium



Over CCW 2024

Ga naar: https://www.ccw.eu/en/

Over eGain

De door AI en analyses gestuurde eGain Knowledge Hub verbetert de klantervaring en beperkt de kosten voor medewerkers met behulp van virtuele ondersteuning, selfservice en moderne desktoptools. Ga naar www.eGain.com voor meer informatie.

Mediacontact

Michael Messner

408 636 4514

press@egain.com

eGain, het logo van eGain en alle andere productnamen en slogans van eGain zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van eGain Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere in dit persbericht vermelde bedrijfsnamen en producten zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van die bedrijven.