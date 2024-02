La Fondation Asie Pacifique du Canada et Universités Canada lancent la Conférence Canada-en-Asie à Singapour du 26 au 29 février24

SINGAPOUR, 23 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) et Universités Canada invitent les membres des médias à assister à la deuxième Conférence annuelle Canada-en-Asie au Pan Pacific Singapore du 26 au 29 février 2024.



Avec plus de 430 participants inscrits, l’événement Conférences Canada-en-Asie 2024 (CCEA2024) se concentrera sur deux domaines thématiques : Agroalimentaire (26-27 févr.) et Solutions climatiques 27-29 févr.). CCEA2024 réunira des dirigeants d’entreprises et de gouvernements, des investisseurs et des innovateurs, ainsi que des chercheurs et des experts de toute l'Asie et du Canada pour échanger des points de vue, des connaissances et des idées et créer des partenariats de collaboration dans ces deux secteurs cruciaux.



La FAP Canada et Universités Canada ont l’honneur de confirmer que la ministre du Développement durable et de l’Environnement et ministre chargé des Relations commerciales de la République de Singapour, Mme Grace Fu, participera à la CCEA2024 à titre d’invitée d’honneur et de conférencière principale lors de la soirée de Gala du 27 février.

Événement : Conférences Canada-en-Asie 2024

Date : 26-29 février 2024 Lieu : Pan Pacific Singapore

Notes pour les médias :

Les médias sont priés de confirmer leur présence en contactant communications@asiapacific.ca



Personnes-ressources :

Michael Roberts

Communications Director | Directeur des communications

Asia Pacific Foundation of Canada | Fondation Asie Pacifique du Canada

michael.roberts@asiapacific.ca

Graham Barber

Assistant Director, International Relations | Directeur adjoint des relations internationales

Universities Canada | Universités Canada

Gbarber@univcan.ca

Liens clés :

Site Web de la conférence :www.canada-in-asia.ca

Orateurs de la conférence : www.canada-in-asia.ca/speakers

FAP Canada : www.asiapacific.ca

Universités Canada : www.univcan.ca