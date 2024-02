Communiqué : Résultats de phase II montrent que le rilzabrutinib permet de réduire rapidement la sévérité des démangeaisons causées par l’urticaire chronique spontanée et d’améliorer significativement l’activité de la maladie chez l’adulte

Des résultats de phase II montrent que le rilzabrutinib permet de réduire rapidement la sévérité des démangeaisons causées par l’urticaire chronique spontanée et d’améliorer significativement l’activité de la maladie chez l’adulte

Des données de dernière heure présentées au Congrès 2024 de l’AAAAI montrent que le rilzabrutinib, un inhibiteur de la BTK par voie orale, permet de réduire significativement le score ISS7 (score hebdomadaire d’intensité du prurit), dès la première semaine de traitement, chez les adultes présentant une UCS modérée à sévère.

Ces données forment la base des programmes de phase III dans le traitement de l’UCS et du prurigo nodulaire, qui débuteront en 2024.

Les résultats d’essais pivots de phase III dans le traitement de la thrombocytopénie immunitaire et de phase II dans l’asthme, la maladie à IgG4 et l’anémie hémolytique auto-immune sont attendus en 2024.

Le rilzabrutinib est l’un des 12 blockbusters potentiels du portefeuille de développement de pointe de Sanofi en immunologie.

Paris, le 24 février 2024. Les résultats positifs de l’étude de phase II RILECSU montrent que le rilzabrutinib soulage significativement les démangeaisons et l’urticaire des adultes présentant une urticaire chronique spontanée (UCS) modérée à sévère, dont les symptômes sont inadéquatement contrôlés au moyen d’antihistaminiques anti-H1. Ces résultats ont été présentés aujourd’hui sous forme de poster au Congrès 2024 de l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) qui se tient à Washington, DC et forment la base du programme de phase III qui devrait débuter en 2024.

Dr Marcus Maurer

Professeur, Dermatologie et Allergie, Directeur général de l’Institut d’allergologie, La Charité, Berlin

« Les personnes atteintes d’UCS présentent des symptômes invalidants, tels que des plaques urticariennes récurrentes causant d’intenses démangeaisons ou des œdèmes, ou les deux, ce qui peut avoir un impact important sur leur vie quotidienne. Ces données sont prometteuses pour les patients qui ne peuvent être contrôlés au moyen d’antihistaminiques conventionnels – la possibilité de contrôler rapidement les démangeaisons au moyen d’un médicament par voie orale serait un progrès important pour le traitement de cette maladie. »

Dr Naimish Patel

Responsable Monde, Développement, Immunologie et Inflammation, Sanofi

« Ces données confortent le potentiel thérapeutique du rilzabrutinib pour les patients présentant une UCS modérée à sévère. Nous pensons que l’amélioration rapide du prurit pourrait faire une différence importante et alléger la charge physique et psychologique pesant sur ces patients. Forts de ces données, nous allons passer dans le courant de l’année à la phase III du développement de ce médicament pour le traitement de l’UCS, mais aussi du prurigo nodulaire, une autre maladie de la peau caractérisée par des démangeaisons incessantes. Cette année, nous attendons également avec impatience d’autres résultats concernant le rilzabrutinib, qui pourraient illustrer son impact potentiel sur de multiples maladies immunitaires. »

Principaux résultats

Dans le cadre de cette étude de recherche de dose, différentes doses de rilzabrutinib ont été évaluées : 400 mg tous les soirs, 400 mg deux fois par jour et 400 mg trois fois par jour.

Dans la population en intention de traiter (ITT), qui incluait des patients n’ayant jamais été traités par omalizumab ou ayant présenté une réponse incomplète à ce médicament, le rilzabrutinib 400 mg trois fois par jour a permis d’observer ce qui suit :

Une réduction significative du score ISS7 (score de sévérité du prurit, l’un des principaux symptômes de la maladie) à la semaine 12, par rapport au score à l’inclusion [moyenne des moindres carrés, respectivement -9,58 contre -6,31; p=0,0181]. Des variations significatives du score ISS7 ont été observées dès la première semaine de traitement.

Une réduction significative du score UAS7 (score hebdomadaire d’activité de l’urticaire) à la semaine 12, par rapport au score à l’inclusion [moyenne des moindres carrés, respectivement -17,95 contre -11,20 ; p=0,0116].

Une réduction significative du score HSS7 (score hebdomadaire de sévérité de l’urticaire) à la semaine 12, par rapport au score à l’inclusion [moyenne des moindres carrés, respectivement -8,31 contre -4,89 ; p<0,0100].





Le rilzabrutinib a été généralement bien toléré, sans cytopénie, saignement ou épisode de fibrillation auriculaire, comme c’est le cas avec d’autres inhibiteurs de la BTK. Les événements indésirables liés au traitement le plus fréquemment observés chez les patients traités par rilzabrutinib, comparativement au placebo, ont été les suivants : diarrhée (29,3 % 3 fois par jour et 2 fois par jour, 7,9 % tous les soirs, 15 % placebo), nausées (19,5 % 3 fois par jour, 17,1 % 2 fois par jour, 13,2 % tous les soirs, 5,0 % placebo), maux de tête (9,8 % 3 fois par jour, 14,6 % 2 fois par jour, 5,3 % tous les soirs, 0,0 % placebo) et douleurs abdominales (0,0 % 3 fois par jour, 12,2 % 2 fois par jour, 2,6 % tous les soirs, 5,0 % placebo).

Le rilzabrutinib fait actuellement l’objet d’études cliniques et aucune autorité réglementaire n’a encore évalué ses profils de sécurité et d’efficacité.

À propos de l’urticaire chronique spontanée

L'urticaire chronique spontanée (UCS) est une maladie inflammatoire de la peau résultant principalement de l’activation des mastocytes cutanés, ce qui provoque des plaques urticariennes récurrentes et un prurit ou des œdèmes, ou les deux. L’UCS est généralement traitée au moyen d’antihistaminiques anti-H1 et de médicaments biologiques. Près de 50 % des patients restent toutefois non contrôlés et n’ont accès qu’à un nombre limité d’autres options thérapeutiques. Ils continuent de présenter des symptômes qui peuvent être invalidants et avoir des effets négatifs importants sur leur qualité de vie.

À propos de l’étude RILECSU

RILECSU est une étude de phase II d’une durée de 52 semaines, comprenant une période randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, de recherche de dose et d’évaluation de l’efficacité et de la sécurité de 12 semaines, suivie d’une période d’extension en ouvert de 40 semaines.

L’étude RILECSU est menée dans le but d’évaluer le rilzabrutinib chez des adultes présentant une UCS modérée à sévère, restés symptomatiques malgré un traitement par antihistaminiques anti-H1 et qui n’ont jamais été traités par omalizumab ou ont présenté une réponse incomplète à ce médicament. Le critère d’évaluation primaire était la variation du score ISS7 (score hebdomadaire de sévérité du prurit) à la semaine 12, par rapport au score à l’inclusion. Les critères d’évaluation secondaires incluaient les variations des scores UAS7 ET HSS7 hebdomadaires à la semaine 12, par rapport aux scores à l’inclusion.

Les participants à l’essai (n=160) ont été randomisés selon un rapport de 1:1:1:1 pour recevoir du rilzabrutinib 400 mg tous les soirs ou 400 mg deux fois par jour ou 400 mg trois fois par jour ou un placebo.

À propos du rilzabrutinib

Le rilzabrutinib est un inhibiteur de la BTK covalent, réversible, par voie orale, qui a le potentiel d’être le premier ou le meilleur de sa classe pharmacothérapeutique pour le traitement de plusieurs maladies auto-immunes. La BTK, exprimée dans les lymphocytes B et les mastocytes, joue un rôle essentiel dans plusieurs processus pathologiques auto-immuns. Grâce à la technologie TAILORED COVALENCY® de Sanofi, le rilzabrutinib peut inhiber sélectivement la cible BTK tout en réduisant potentiellement le risque d’effets indésirables hors cible.

