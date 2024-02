Karate Combat 46 soll Dubais Position als führendes Sporttourismusziel stärken

KC46 findet am Samstag, 20. April, statt

Erste professionelle Sportliga, die mit einem Blockchain-Zugangstoken gespielt wird

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Feb. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Karate Combat, die weltweit führende professionelle Vollkontakt-Schlagliga, hat sich mit dem Dubai Department of Economy and Tourism (DET) und dem Dubai Sports Council (DSC) zusammengetan, um Karate Combat 46 (KC46) in diesem Frühjahr in das Emirat zu bringen.

Es wird erwartet, dass dies die bisher größte Veranstaltung der Liga sein wird. KC46 arbeitet mit TOKEN2049 für eine Veranstaltung am Samstag, 20. April, zusammen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird KC46 Teil des offiziellen Programms der TOKEN2049-Woche in Dubai sein und den Konferenzteilnehmern die Möglichkeit geben, eine der innovativsten Sportligen der Welt durch spezielle Eintrittskarten und die Möglichkeit, Event-Botschafter auf der Konferenz zu treffen, zu erleben. KC46 wird von den UFC Hall of Famers Georges St-Pierre (GSP) und Bas Rutten sowie von Mike Majlak, Autor und Co-Moderator des Impaulsive-Podcasts, angekündigt.

Karate Combat ist die erste professionelle Sportliga, die mit einem Token, dem $KARATE-Token, gesteuert und gespielt wird. KC46 findet während der TOKEN2049-Woche statt, dem größten Web3-Treffen im Emirat, das mehr als 15.000 Mitglieder der globalen Krypto-Community zusammenbringt. Jeder Fan kann an der Liga teilnehmen, indem er die iOS- und Android-Apps von Karate Combat herunterlädt.

In der Woche vor KC46 plant die Liga besondere Veranstaltungen an den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, darunter eine Pressekonferenz der Kämpfer im Museum der Zukunft und Face-offs vor dem Dubai Frame. Der für Karate Combat charakteristische 3D-VFX-Hintergrund zeigt auch die Skyline von Dubai in einem aufregenden futuristischen Gewand.

Asim Zaidi, President der Karate Combat League, dazu: „Unser Ziel ist es, die Welt des Kampfsports mit jeder einzelnen Veranstaltung, die wir durchführen, in Aufruhr zu bringen. Und ich muss sagen, dass unsere Veranstaltung in Dubai, die wir planen, absolut das Internet sprengen wird! Niemand ist so unterhaltsam wie wir, und mit der Unterstützung von DET und DSC sind wir dabei, die Welt des Kampfsports aufzurütteln. Bleiben Sie dran!“

Ahmed Al Khaja, CEO von Dubai Festivals and Retail Establishment – Dubai Department of Economy and Tourism, dazu: „KC46 ist eine spannende Ergänzung zu Dubais ganzjährigem Kalender mit Geschäfts-, Freizeit- und Sportveranstaltungen. Als Gastgeber vieler großer Meisterschaften und Turniere hat sich Dubai zu einem führenden Sporttourismusziel entwickelt, und KC46 trägt dazu bei, den Status der Stadt als internationales Veranstaltungszentrum weiter zu festigen. Im Einklang mit der Dubai Economic Agenda, D33, die Dubais Position als eine der drei wichtigsten globalen Städte für Wirtschaft und Freizeit weiter festigen soll, ziehen Dubais Veranstaltungen und Festivals die weltbesten Stars aus den Bereichen Unterhaltung, Lifestyle und Sport an. Dubais moderne Einrichtungen und eigens für diese Veranstaltungen errichtete Veranstaltungsorte sowie die pulsierende Stadt und der einfache Zugang zu den nahe gelegenen Märkten machen Dubai zu einem äußerst attraktiven Veranstaltungsort, der auch Kämpfern und Fans die Möglichkeit bietet, unsere aufregende Stadt zu erkunden.“

Seine Exzellenz Saeed Hareb, Generalsekretär des Dubai Sports Council, dazu: „Wir freuen uns, dass sich das Turnier in die Liste der vielen angesehenen und hochkarätigen Veranstaltungen in Dubai einreiht. Dieser Wettbewerb bestätigt auch die Position Dubais als eine Stadt, die den Sport unterstützt und ein wunderbares Umfeld für die Entstehung und das Wachstum verschiedener Sportveranstaltungen bietet. Wir sind sehr daran interessiert, dass diese prestigeträchtige Liga erfolgreich ist und dass dies der Beginn von mehr Kontinuität und Erfolgen für die Veranstaltung ist.“

Saeed Hareb fügte hinzu: „Seit Beginn dieses Jahres hat Dubai viele internationale Turniere in verschiedenen Sportarten ausgerichtet, und es besteht kein Zweifel daran, dass die Fans von Karate und Kampfsportarten im Allgemeinen es verdient haben, ein globales Ereignis präsentiert zu bekommen, das ihnen die Möglichkeit gibt, die Stars dieses Sports zu sehen und gleichzeitig als Motivation für alle, die diesen Sport im Lande ausüben, zu dienen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten leben Menschen aus mehr als 200 Nationen aus der ganzen Welt, und jede von ihnen hat ihre eigenen Lieblingssportarten, die sie gerne verfolgen und den Stars zuschauen“, so Saeed Hareb weiter.

Für weitere Informationen über Karate Combat besuchen Sie bitte www.karate.com/

Über das Dubai Department of Economy and Tourism (DET)

Mit der ultimativen Vision, Dubai zum weltweit führenden Handelszentrum, Investitionszentrum und Tourismusziel zu machen, hat das Department of Economy and Tourism (DET) von Dubai den Auftrag, die Regierung bei der Positionierung des Emirats als wichtige Drehscheibe für die globale Wirtschaft und den Tourismus zu unterstützen und die Indikatoren für die wirtschaftliche und touristische Wettbewerbsfähigkeit der Stadt im Einklang mit den Zielen der Dubai Economic Agenda, D33, zu steigern, die darauf abzielt, die Größe der Wirtschaft des Emirats zu verdoppeln und seine Position unter den drei größten Städten der Welt im nächsten Jahrzehnt zu festigen. Im Rahmen dieser Aufgabe treibt das DET die Bemühungen voran, Dubais diversifizierte, innovative, dienstleistungsbasierte Wirtschaft weiter zu verbessern, um globale Spitzentalente anzuziehen, ein Geschäftsumfeld von Weltklasse zu schaffen und das Produktivitätswachstum zu beschleunigen. Darüber hinaus unterstützt das DET die Vision Dubais, die beste Stadt der Welt zum Besuchen, Leben und Arbeiten zu werden, indem es das vielfältige Angebot an Reisezielen, den einzigartigen Lebensstil und die herausragende Lebensqualität insgesamt fördert.

Das DET ist die wichtigste Behörde für die Planung, Überwachung, Entwicklung und Vermarktung des Wirtschafts- und Tourismussektors in Dubai. Außerdem ist es für die Zulassung und Klassifizierung aller Arten von Unternehmen zuständig, einschließlich Hotels, Reiseveranstalter und Reisebüros. Zum DET-Portfolio gehören die Dubai Economic Development Corporation (DEDC), die Dubai Business Licence Corporation (DBLC), die Dubai Corporation for Consumer Protection and Fair Trade (DCCPFT), Dubai SME, die Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), die Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE) und das Dubai College of Tourism (DCT).

Über den Dubai Sports Council (DSC)

Der Dubai Sports Council wurde am 30. November 2005 auf Erlass Seiner Hoheit Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, des Vizepräsidenten und Premierministers der VAE und Herrschers von Dubai, gegründet und ist die offizielle Einrichtung für die Entwicklung des Sportsektors im Emirat. Heute organisiert und unterstützt der DSC unter der Leitung seines Vorsitzenden, Seiner Hoheit Scheich Mansoor Bin Mohammad bin Rashid Al Maktoum, jährlich mehr als 400 Veranstaltungen – nicht nur hochkarätige Sportevents, sondern auch Auszeichnungen und Konferenzen, die Spitzenleistungen, Kreativität und Innovation in der Welt des Sports fördern. Der DSC beaufsichtigt die Arbeit der sieben lokalen Sportvereine in Dubai und setzt sich aktiv für die Förderung der körperlichen Betätigung in der Gesellschaft ein, insbesondere bei Frauen und Kindern, und zwar durch Programme und Aktivitäten, die das Bewusstsein für die Bedeutung von Sport und körperlicher Betätigung schärfen und diese zu einer Lebenseinstellung in der Gemeinschaft machen sollen.

Das Mandat des DSC besteht jedoch nicht nur darin, den Sport zu fördern, das Bewusstsein zu schärfen und Talente zu unterstützen, sondern auch Kreativität zu fördern und Spitzenleistungen von Einzelpersonen und Organisationen zu belohnen und Dubai dabei zu helfen, ein Land der Gesundheit, des Glücks und der Vitalität zu werden. Seit 2006 hat der DSC zahlreiche internationale Konferenzen und Symposien organisiert, darunter die jährliche Dubai International Sports Conference, um das Wissen und die Kultur der Professionalität zu verbessern, und hat einige der größten Namen aus der Welt des Sports hierher gebracht, um ihre Visionen und Gedanken zu teilen. Der DSC ist auch bestrebt, die Sportindustrie in den VAE und weltweit durch Initiativen wie den Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award weiterzuentwickeln, und er organisiert in Zusammenarbeit mit mehreren Sportverbänden auch viele große internationale Sportmeisterschaften.

Über Karate Combat (KC)

Karate Combat ist die weltweit führende Vollkontakt-Kampfliga, die die Spannung von Live-Action-Vollkontakt-Karate mit immersiven CGI-Umgebungen verbindet, die von der Epic Games Unreal-Gaming- und Virtual-Production-Engine angetrieben werden. Olympiamedaillengewinner und nationale Meister aus der ganzen Welt sind nur einige der eingeladenen Elite-Schwarzgurte, die in acht verschiedenen Gewichtsklassen um die Karate Combat-Weltmeisterschaft kämpfen. Die Liga, die in über 100 Länder weltweit gestreamt und übertragen wird, gehört der Sensei Foundation, einer Stiftungsgesellschaft auf den Kaimaninseln, und ihren Tochtergesellschaften.

