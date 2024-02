Karate Combat 46 optimiza posición de Dubái como destino líder en turismo deportivo

KC46 tendrá lugar el sábado 20 de abril

Primera liga deportiva profesional gamificada por un token de acceso blockchain

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, Feb. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Karate Combat, la principal liga profesional de combate de contacto total en el mundo se asocia con el Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET) y el Consejo de Deportes de Dubái (DSC) para llevar Karate Combat 46 (KC46) al emirato esta primavera.

Se anticipa que sea el mayor evento de la liga hasta la fecha, KC46 colabora con TOKEN2049 para un evento el sábado 20 de abril. Como parte de la colaboración, KC46 formará parte del programa oficial de TOKEN2049 Week Dubai, ofreciendo a los asistentes a la conferencia la oportunidad de presenciar una de las ligas deportivas más innovadoras del mundo a través de entradas especiales y la oportunidad de conocer a los embajadores del evento en la conferencia. KC46 será anunciado por los miembros del Salón de la Fama del UFC Georges St-Pierre (GSP) y Bas Rutten, junto con Mike Majlak, autor y coanfitrión del podcast Impaulsive.

Karate Combat es la primera liga deportiva profesional gobernada y gamificada por un token, el token $KARATE. KC46 tendrá lugar durante la Semana TOKEN2049, el mayor encuentro de Web3 en el emirato, que reunirá a más de 15,000 miembros de la comunidad mundial de criptomoneda. Todos los aficionados pueden participar en la liga descargando las aplicaciones de Karate Combat para iOS y Android.

En la semana previa al KC46, la liga planea celebrar eventos especiales en los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluyendo una conferencia de prensa de luchadores con el Museo del Futuro y enfrentamientos frente al Dubai Frame. El trasfondo de VFX 3D característico de Karate Combat también presentará el horizonte de Dubái con un giro futurista emocionante.

Asim Zaidi, presidente de la Liga de Combate de Karate, dijo: “uestro objetivo es sorprender al mundo de los deportes de combate con cada evento que hacemos. ¡Y tengo que decirlo, nuestro evento que estamos planificando para Dubái absolutamente romperá la Internet! Nadie entretiene como nosotros, y con el apoyo de DET y DSC, estamos a punto de sacudir el mundo de los deportes de combate. ¡Manténganse atentos!"

Ahmed Al Khaja, director ejecutivo de Dubai Festivals and Retail Establishment – Departamento de Economía y Turismo de Dubái, dijo: "El KC46 es una adición emocionante al calendario de eventos de negocios, recreación y deportivos de Dubái durante todo el año. Como anfitrión de muchos campeonatos y torneos importantes, Dubái se ha convertido en un destino líder de turismo deportivo, con KC46 que sirve para consolidar aún más la posición de la ciudad como centro de eventos internacionales. De acuerdo con la Agenda Económica de Dubái, D33, para consolidar aún más la posición de Dubái como una de las tres principales ciudades mundiales para negocios y recreación, los eventos y festivales de Dubái atraen a las principales estrellas del entretenimiento, estilo de vida y deporte del mundo. Las modernas instalaciones y los establecimientos especialmente diseñados en Dubái para atender estos eventos, junto con nuestras vibrantes experiencias en toda la ciudad y el fácil acceso a los mercados próximos, hacen de Dubái un lugar muy atractivo para organizar eventos, además de luchadores y aficionados que también pueden explorar nuestra emocionante ciudad".

Su Excelencia Saeed Hareb, secretario general del Consejo de Deportes de Dubái, dijo: “Nos complace que el torneo se haya unido a la lista de muchos eventos distinguidos y de alto perfil celebrados en Dubái. Esta competencia también confirma la posición de Dubái como una ciudad que apoya el deporte y un entorno maravilloso para el surgimiento y crecimiento de diversos eventos deportivos. Estamos entusiasmados de que esta prestigiosa liga tenga éxito, y que este sea el inicio de más continuidad y éxitos para el evento".

Saeed Hareb agregó: "Desde principios de este año, Dubái ha sido sede de muchos torneos internacionales en varios deportes, y no hay duda de que los fanáticos del karate y las artes marciales en general merecen tener un evento global presentado, ya que les da la oportunidad de ver a las estrellas de este deporte mientras actúan como una motivación para todos los practicantes de este deporte en el país. Los Emiratos Árabes Unidos abrigan comunidades variadas de más de 200 nacionalidades de todo el mundo, y cada una de ellas tiene sus propios deportes favoritos que están interesados por seguir y ver las estrellas", agregó Saeed Hareb.

Acerca del Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET)

Con la visión final de convertir a Dubái en el principal centro comercial, de inversión y destino turístico del mundo, el Departamento de Economía y Turismo (DET) de Dubái tiene el mandato de apoyar al Gobierno en el posicionamiento del emirato como un importante centro para la economía y el turismo globales, e impulsar los indicadores de competitividad económica y turística de la ciudad, en línea con los objetivos de la Agenda Económica de Dubái, D33, que tiene como objetivo duplicar el tamaño de la economía del emirato y consolidar su posición entre las tres principales ciudades mundiales durante la próxima década. Bajo este mandato, DET está impulsando esfuerzos para mejorar aún más la economía diversificada e innovadora basada en servicios de Dubái para atraer a los mejores talentos globales, ofrecer un entorno empresarial de talla mundial y acelerar el crecimiento de la productividad. Además, DET apoya la visión de Dubái de convertirse en la mejor ciudad del mundo para visitar, vivir y trabajar mediante la promoción de su diversa propuesta de destino, estilo de vida único y excelente calidad de vida en general.

DET es la principal autoridad para la planificación, supervisión, desarrollo y comercialización de los sectores de negocios y turismo de Dubái. También se encarga de conceder licencias y clasificar todo tipo de negocios, incluidos hoteles, operadores turísticos y agentes de viajes. La cartera de DET incluye Dubai Economic Development Corporation (DEDC), Dubai Business Licence Corporation (DBLC), Dubai Corporation for Consumer Protection and Fair Trade (DCCPFT), Dubai SME, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE) y Dubai College of Tourism (DCT).

Acerca del Consejo de Deportes de Dubái (DSC)

Fundado el 30 de noviembre de 2005, siguiendo un decreto de Su Alteza el Jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Gobernante de Dubái, el Consejo de Deportes de Dubái es el organismo oficial encargado del desarrollo del sector deportivo en el Emirato. Hoy, bajo la dirección de su Presidente, Su Alteza el Jeque Mansoor Bin Mohammad bin Rashid Al Maktoum, el DSC organiza y apoya más de 400 eventos anuales, no solo extravagancias deportivas de primer nivel, sino también premios y conferencias que promueven la excelencia, la creatividad y la innovación en el mundo del deporte. El Consejo supervisa el trabajo de los siete clubes deportivos locales de Dubái y se interesa activamente por fomentar la práctica de la actividad física en la sociedad, especialmente entre las mujeres y los niños, a través de programas y actividades diseñados para crear conciencia acerca de la importancia del deporte y la actividad física, y convertirla en una forma de vida para la comunidad.

El mandato del DSC, sin embargo, además de promover el deporte, crear conciencia y fomentar talentos, también apoya la creatividad y recompensa la excelencia entre individuos y organizaciones, y ayuda a Dubái a convertirse en una tierra de salud, felicidad y vitalidad. Organizó muchas conferencias y simposios internacionales desde 2006, incluida la Conferencia Internacional del Deporte de Dubái, para mejorar el conocimiento y la cultura del profesionalismo, y trajo algunos de los nombres más importantes del mundo del deporte para compartir su visión y pensamientos. El Consejo también busca desarrollar la industria del deporte en los Emiratos Árabes Unidos y el mundo a través de iniciativas como el Premio de Deportes Creativos Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, y organiza muchos campeonatos deportivos internacionales importantes, así como en cooperación con múltiples organismos deportivos.

Acerca de Karate Combat (KC)

Karate Combat es la principal liga de combate de contacto total del mundo, combinando la emoción del karate de contacto total y acción en vivo con entornos CGI inmersivos impulsados por el mecanismo de producción virtual y juegos Unreal de Epic Games. Los medallistas olímpicos y los campeones nacionales de todo el mundo son solo algunos de los cinturones negros de élite invitados a competir en ocho divisiones de peso diferentes en busca de un Campeonato Mundial de Combate de Karate. La liga, transmitida en más de 100 países en todo el mundo, es propiedad de la Fundación Sensei, una empresa de la Fundación de las Islas Caimán y sus filiales.

