カラテコンバット46 (Karate Combat 46)、ドバイの主要なスポーツ観光地の目的地としての地位を高める

カラテコンバット46は4月20日 (土) に開催

ブロックチェーンアクセストークンによってゲーム化された、初のプロスポーツリーグ

アラブ首長国連邦・ドバイ発, Feb. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最高のフルコンタクトプロ打撃リーグであるカラテコンバットが、ドバイ経済観光庁 (Dubai Department of Economy and Tourism、DET) およびドバイスポーツ評議会 (Dubai Sports Council、DSC) と提携し、この春、カラテコンバット46 (KC46) を同国で開催する。

リーグ史上最大のイベントとなるカラテコンバット46は、TOKEN2049との共催により、4月20日土曜日に開催される。コラボレーションの一環として、カラテコンバット46は、TOKEN2049ウィーク・ドバイ (TOKEN2049 Week Dubai) の公式プログラムの一部となり、カンファレンス参加者に、特別チケットを通じて世界で最も革新的なスポーツリーグの1つを観戦する機会と、カンファレンスでイベントアンバサダーに会うことができる機会を提供する。カラテコンバット46は、UFC殿堂入り選手のジョルジュ・サンピエール (Georges St-Pierre、GSP) とバス・ルッテン (Bas Rutten)、そしてインポールシブ・ポッドキャスト (Impaulsive podcast) の制作者で共同司会者であるマイク・マイラック (Mike Majlak) によって発表される。

カラテコンバットは、$KARATEトークンというトークンによって管理され、ゲーム化された初のプロスポーツリーグである。カラテコンバット46は、ドバイ首長国連邦最大のWeb3集会であるTOKEN2049ウィーク中に開催され、世界の暗号通貨コミュニティの15,000人以上のメンバーが集う。すべてのファンは、カラテコンバットのiOSおよびAndroidアプリをダウンロードすることで、リーグに参加可能。

カラテコンバット46までの1週間、リーグは未来博物館をフィーチャーしたファイターズ記者会見やドバイ・フレーム前での対決など、市内の最も象徴的なランドマークで特別イベントを開催する予定。カラテコンバットの特徴的な3D VFXの背景には、エキサイティングで未来的なひねりを加えたドバイのスカイラインもフィーチャーされる。

カラテコンバットリーグ会長のアシム・ザイディ (Asim Zaidi) は次のように述べている。「開催するすべてのイベントで格闘技界に衝撃を与えることが私たちの大きな目標です。そして、計画しているドバイでのイベントは、間違いなくインターネットに衝撃を与えるものとなるでしょう。我々は最高のエンターテインメントを提供します。DETとDSCのサポートにより、格闘技の世界を揺るがそうとしています。ご期待ください!」

ドバイ経済観光庁ドバイ・フェスティバル・アンド・リテール・エスタブリッシュメント (Dubai Festivals and Retail Establishment) の最高経営責任者 (CEO) であるアフメッド・アル・カジャ (Ahmed Al Khaja) は以下のように述べている。「ドバイのビジネス、レジャー、スポーツイベントの年間カレンダーに、カラテコンバット46というエキサイティングなイベントが加わります。多くの主要な選手権やトーナメントの開催地として、ドバイは主要なスポーツ観光地の目的地に成長しており、カラテコンバット46により、国際イベントの中心地としての都市の地位はさらに強固なものとなるでしょう。ビジネスとレジャーの世界上位3都市の1つとしてのドバイの地位をさらに強固にするためのドバイ経済アジェンダD33 (Dubai Economic Agenda, D33) に沿って、ドバイのイベントやフェスティバルには世界のトップのエンターテインメント、ライフスタイル、スポーツのスターが集まります。ドバイの近代的な施設とこれらのイベントに対応可能な専用の会場は、都市全体における活気に満ちた体験と近接市場のアクセスの容易さのみならず、イベントを開催するにあたってドバイを常に魅力的な場所にし、さらにエキサイティングな都市を探索できる、ファイターやファンにとっても魅力的な場所となっています」。

ドバイスポーツ評議会事務総長のサイード・ハレブ閣下 (His Excellency Saeed Hareb) は次のように述べている。「このトーナメントが、ドバイで開催される多くの著名で注目を集めるイベントのリストに加わったことを嬉しく思います。本大会はまた、スポーツを支援する都市としてのドバイの地位と、さまざまなスポーツイベントの出現と成長においてドバイが素晴らしい環境であることを裏付けるものでもあります。この権威あるリーグが成功すること、そしてこれがイベントのさらなる継続と成功の始まりとなることを切望しています」。

同閣下は次のように付け加えている。「今年初め以来、ドバイではさまざまなスポーツで多くの国際トーナメントが開催されています。空手と武道のファン全般がこのスポーツのスター選手を見る機会を得ることができ、国内の本スポーツの実践者全員のモチベーションとしても機能することから、世界的なイベントを開催するに値することに疑いの余地はありません。アラブ首長国連邦には世界中の200以上の国籍からなる多様なコミュニティがあり、それぞれが熱心に追いかけたり、スター選手を観たりしたいと考えるスポーツを持っています」。

カラテコンバットの詳細については www.karate.com/ を参照されたい。

ドバイ経済観光庁 (DET) について

ドバイを世界有数の商業中心地、投資拠点、そして観光地にするという究極のビジョンを掲げ、ドバイ経済観光庁 (DET) は、ドバイ首長国を世界経済と観光の主要拠点として位置づけ、また、ドバイ経済アジェンダD33の目標に沿って、同市の経済と観光の競争力指標を向上させ、今後10年間で首長国の経済規模を2倍にし、世界上位3都市の中での地位を強化することを目指している。この権限の下、DETはドバイの多様で革新的なサービスベースの経済をさらに強化し、世界トップの人材を惹きつけ、世界クラスのビジネス環境を提供し、生産性の向上を加速させる取り組みを推進している。さらにDETは、ドバイの多様な目的地としての提案、ユニークなライフスタイル、優れた生活の質を総合的に推進することで、訪れ、暮らし、働くのに世界最高の都市になるというドバイのビジョンを支援している。

DETは、ドバイのビジネスおよび観光部門の計画、監督、開発、マーケティングを行う主要機関である。また、ホテル、ツアーオペレーター、旅行代理店を含むあらゆる種類のビジネスのライセンス供与と分類も担当している。DETのポートフォリオには、ドバイ経済開発庁 (Dubai Economic Development Corporation、DEDC)、ドバイ・ビジネス・ライセンス・コーポレーション (Dubai Business Licence Corporation、DBLC)、ドバイ消費者保護・公正取引公社 (Dubai Corporation for Consumer Protection and Fair Trade、DCCPFT)、ドバイSME (Dubai SME)、ドバイ観光・商業マーケティング公社 (Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing、DCTCM)、ドバイ・フェスティバル・アンド・リテール・エスタブリッシュメント (Dubai Festivals and Retail Establishment、DFRE) とドバイ観光大学 (Dubai College of Tourism、DCT) が含まれている。

ドバイスポーツ評議会 (DSC) について

ドバイスポーツ評議会は、アラブ首長国連邦の副大統領兼首相でドバイの統治者であるシェイク・ムハンマド・ビン・ラシード・アル・マクトゥーム殿下 (His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum) の法令に従って2005年11月30日に設立され、ドバイのスポーツ部門の発展を担当する公的機関である。現在、DSCは会長シェイク・ムハンマド・ビン・ラシード・アル・マクトゥーム殿下の指導のもと、年間400を超えるイベントを企画・支援しており、これには、一流のスポーツの祭典だけでなく、スポーツの世界での卓越性、創造性、革新性を促進する賞やカンファレンスも含まれている。同評議会はドバイの7つの地元スポーツクラブの活動を監督し、スポーツや身体活動の重要性についての認識を高め、それを地域社会の生活様式にすることを目的としたプログラムや活動を通じて、社会、特に女性と子供たちが身体活動の実践に積極的に関心を持つよう奨励している。

しかし、DSCの使命は、スポーツを促進し、意識を高め、才能を育成することだけでなく、創造性をサポートし、個人と組織の両方の卓越性を評価し、ドバイが健康、幸福、活力のある国になるよう支援することである。プロフェッショナリズムの知識と文化を高めるために、2006年以来、年次ドバイ国際スポーツ会議 (Dubai International Sports Conference) を含む多くの国際会議やシンポジウムを主催しており、スポーツ界の著名人をここに招いてビジョンや考えを共有してきた。同評議会はまた、ムハンマド・ビン・ラシード・アル・マクトゥーム・クリエイティブ・スポーツ賞 (Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award) などの取り組みを通じて、アラブ首長国連邦および世界のスポーツ産業の発展を目指しており、複数のスポーツ団体と協力して多くの主要な国際スポーツ選手権を主催している。

カラテコンバット (KC) について

カラテコンバットは、世界最高のフルコンタクト打撃リーグであり、実写のフルコンタクト空手の興奮と、エピック・ゲームズ・アンリアル・ゲーミング (Epic Games Unreal gaming) および仮想制作エンジンを活用した没入型CGI環境を融合させている。世界中のオリンピックメダリストや国内チャンピオンは、空手格闘技世界選手権を目指して8つの異なる階級に招待されたエリート黒帯の一部にすぎない。世界100ヵ国以上においてストリーミングおよび放送されている同リーグは、ケイマン諸島財団会社であるセンセイ財団 (Sensei Foundation) とその関連会社によって所有されている。

報道関係者向けの問い合わせ先:

press@karate.com