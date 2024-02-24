Karate Combat 46 将巩固迪拜作为体育旅游目的地的领先地位

KC46 将于 4 月 20 日星期六举行

这是首个通过区块链访问代币实现游戏化的职业体育联盟

迪拜，阿拉伯联合酋长国, Feb. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界顶级全接触职业搏击联盟 Karate Combat 已与迪拜经济和旅游部 (Dubai Department of Economy and Tourism，DET) 以及迪拜体育委员会 (Dubai Sports Council，DSC) 达成合作，将于今年春季在迪拜举办 Karate Combat 46 (KC46) 赛事。

KC46 将与 TOKEN2049 于 4 月 20 日星期六联合举办赛事，预计该赛事将成为该联盟迄今为止规模最大的一次活动。作为合作的一部分，KC46 将成为 TOKEN2049 Week Dubai 的一项官方计划，让会议参与者有机会通过特殊门票观看世界上最具创新性的体育联赛，并在会议上与活动大使会面。KC46 的宣布将由 UFC 名人堂成员 Georges St-Pierre (GSP) 和 Bas Rutten 以及《Impaulsive》播客的作者兼联合主持人 Mike Majlak 共同完成。

Karate Combat 是首个由代币 ($KARATE 代币) 进行管理和游戏化的职业体育联盟。KC46 将在 TOKEN2049 Week 期间举行，该活动是迪拜规模最大的 Web3 聚会，将汇集全球加密社区 1.5 万多名成员。每个粉丝都可以通过下载 Karate Combat 的 iOS 和安卓应用程序参与该联赛。

在 KC46 之前的一周，该联赛计划在迪拜最具标志性的地标建筑上举办特别活动，包括在未来博物馆 (Museum of the Future) 举行选手新闻发布会以及在迪拜相框 (Dubai Frame) 前进行对峙。Karate Combat 标志性的 3D VFX 背景还将展示迪拜的天际线，融入令人兴奋的未来主义元素。

Karate Combat 联盟总裁 Asim Zaidi 表示：“我们的目标是通过每一场比赛震撼格斗体育界。我不得不说，我们计划在迪拜进行的比赛绝对会引爆互联网！没有人比我们更懂娱乐，况且有了 DET 和 DSC 的支持，我们将颠覆格斗体育界。敬请期待吧！”

迪拜经济和旅游部的迪拜节庆与零售管理局首席执行官 Ahmed Al Khaja 表示：“KC46 是迪拜全年商业、休闲和体育活动中令人兴奋的新增项目。作为许多大型冠军赛和锦标赛的主办地，迪拜已经发展成为一个领先的体育旅游目的地，而 KC46 的举办将进一步巩固该城市作为国际赛事中心的地位。根据迪拜经济议程 (D33)，为了进一步巩固迪拜作为全球三大商业和休闲城市之一的地位，迪拜的活动和节日吸引了世界顶级的娱乐、生活方式和体育界明星。迪拜现代化的设施和专门为这些赛事而建的场馆，再加上我们充满活力的全城体验和便捷的周边市场，使迪拜成为一个极具吸引力的赛事举办地。此外，选手和粉丝们还可以探索我们令人兴奋的城市。”

迪拜体育委员会秘书长 Saeed Hareb 阁下表示：“有众多杰出和备受瞩目的活动在迪拜举办，我们很高兴这项比赛加入了此行列。这项比赛也证实了迪拜是一个支持体育的城市，为各种体育赛事的出现和发展提供了良好的环境。我们热切希望这一享有盛誉的联赛能够取得成功，并希望这是这项赛事长久持续和成功的开端。”

Saeed Hareb 进一步补充道：“今年年初以来，迪拜已经在各类体育项目中举办了许多国际比赛，毫无疑问，空手道和武术的粉丝们应该有一个全球性的赛事，因为这让他们有机会看到这项运动的明星，同时也激励了该国所有从事这项运动的运动员。阿联酋是来自全球 200 多个国家不同社区的家园，每个社区都有其喜爱的体育运动，他们都热衷于追随和观看这些体育明星。”

如需了解有关 Karate Combat 的更多信息，请访问 www.karate.com/ 。

关于迪拜经济和旅游部 (DET)

为达成将迪拜打造为世界领先的商业中心、投资中心和旅游目的地这一终极愿景，迪拜经济和旅游部 (DET) 的任务是支持政府，将迪拜定位为全球经济和旅游的主要中心，根据迪拜经济议程 (D33) 的目标，提升该城市的经济和旅游竞争力指标。D33 的目标是在未来十年内使迪拜的经济规模翻一番，并巩固其在全球前三大城市中的地位。在此任务下，DET 致力于进一步发展迪拜多元化的创新服务型经济，以吸引全球顶尖人才，打造世界一流的商业环境并加速生产力增长。此外，DET 通过推广迪拜多样化的旅游目的地、独特的生活方式和卓越的生活品质，为迪拜成为世界最佳旅游、居住和工作城市的愿景提供支持。

DET 是负责规划、监督、发展和营销迪拜商业和旅游部门的主要机构。它还负责对所有类型的企业进行许可和分类，包括酒店、旅行社和旅行代理商。DET 的组织包括迪拜经济发展公司 (DEDC)、迪拜商业许可公司 (DBLC)、迪拜消费者保护和公平贸易公司 (DCCPFT)、迪拜中小企业局 (Dubai SME)、迪拜商业与旅游业推广局 (DCTCM)、迪拜节庆与零售管理局 (DFRE) 以及迪拜旅游学院 (DCT)。

关于迪拜体育委员会 (DSC)

迪拜体育委员会成立于 2005 年 11 月 30 日，是根据迪拜副总统、总理兼迪拜统治者 Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 殿下的法令而设立的官方机构，负责该酋长国的体育事业发展。如今，在主席 Sheikh Mansoor Bin Mohammad bin Rashid Al Maktoum 殿下的指导下，DSC 每年组织并支持 400 多项活动，不仅包括顶级体育盛事，还包括奖项和会议，以促进体育领域的卓越、创造和创新。委员会监督迪拜七个地方体育俱乐部的工作，通过旨在提高人们对体育运动重要性的认识，并使其成为社区生活方式的方案和活动，积极鼓励社会上的体育活动，特别是妇女和儿童的体育活动。

DSC 的任务不仅仅是促进体育运动，提高意识和培养人才，还包括支持个人和组织的创造力和奖励卓越，并帮助迪拜成为一个健康、快乐和充满活力的地方。自 2006 年以来，该委员会组织了许多国际会议和研讨会，包括一年一度的迪拜国际体育大会，以提升专业知识和文化，并邀请世界体育界的知名人士分享他们的愿景和思想。委员会还通过诸如 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 创意体育奖等倡议在阿联酋和世界范围内发展体育产业，并与多个体育机构合作组织了许多重大的国际体育锦标赛。

关于 Karate Combat (KC)

Karate Combat 是世界顶级全接触搏击联盟，将令人兴奋的实景真人全接触式空手道融入到沉浸式的 CGI 环境中。该环境由 Epic Games Unreal 游戏和虚拟制作引擎提供支持。来自世界各地的奥运会奖牌得主和国家冠军只是受邀参加八个不同体重级别的比赛、争夺 Karate Combat 世界锦标赛冠军的精英黑带选手之一。该联赛在全球 100 多个国家进行网络直播和广播，由开曼群岛基金会公司 Sensei Foundation 及其附属公司所有。

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