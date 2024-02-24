Karate Combat 46 將鞏固杜拜作為體育旅遊目的地的領先地位

KC46 將於 4 月 20 日星期六舉行

這是首個透過區塊鏈訪問代幣實現遊戲化的職業體育聯盟

杜拜，阿拉伯聯合大公國, Feb. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界頂級全接觸職業搏擊聯盟 Karate Combat 已與杜拜經濟和旅遊部 (Dubai Department of Economy and Tourism，DET) 以及杜拜體育委員會 (Dubai Sports Council，DSC) 達成合作，將於今年春季在杜拜舉辦 Karate Combat 46 (KC46) 賽事。

KC46 將與 TOKEN2049 於 4 月 20 日星期六聯合舉辦賽事，預計該賽事將成為該聯盟迄今為止規模最大的一次活動。作為合作的一部分，KC46 將成為 TOKEN2049 Week Dubai 的一項官方計劃，讓會議參與者有機會透過特殊門票觀看世界上最具創新性的體育聯賽，並在會議上與活動大使會面。KC46 的宣布將由 UFC 名人堂成員 Georges St-Pierre (GSP) 和 Bas Rutten 以及《Impaulsive》播客的作者兼聯合主持人 Mike Majlak 共同完成。

Karate Combat 是首個由代幣 ($KARATE 代幣) 進行管理和遊戲化的職業體育聯盟。KC46 將在 TOKEN2049 Week 期間舉行，該活動是杜拜規模最大的 Web3 聚會，將匯集全球加密社群 1.5 萬多名成員。每個粉絲都可以透過下載 Karate Combat 的 iOS 和安卓應用程式參與該聯賽。

在 KC46 之前的一週，該聯賽計劃在杜拜最具標誌性的地標建築上舉辦特別活動，包括在未來博物館 (Museum of the Future) 舉行選手新聞發布會以及在杜拜之框 (Dubai Frame) 前進行對峙。Karate Combat 標誌性的 3D VFX 背景還將展示杜拜的天際線，融入令人興奮的未來主義元素。

Karate Combat 聯盟總裁 Asim Zaidi 表示：「我們的目標是透過每一場比賽震撼格鬥體育界。我不得不說，我們計劃在杜拜進行的比賽絕對會引爆互聯網！沒有人比我們更懂娛樂，況且有了 DET 和 DSC 的支援，我們將顛覆格鬥體育界。敬請期待吧！」

杜拜經濟和旅遊部的杜拜節慶與零售管理局行政總裁 Ahmed Al Khaja 表示：「KC46 是杜拜全年商業、休閒和體育活動中令人興奮的新增項目。作為許多大型冠軍賽和錦標賽的主辦地，杜拜已經發展成為一個領先的體育旅遊目的地，而 KC46 的舉辦將進一步鞏固該城市作為國際活動中心的地位。根據杜拜經濟議程 (D33)，為了進一步鞏固杜拜作為全球三大商業和休閒城市之一的地位，杜拜的活動和節日吸引了世界頂級的娛樂、生活方式和體育界明星。杜拜現代化的設施和專門為這些賽事而建的場館，再加上我們充滿活力的全城體驗和便捷的周邊市場，使杜拜成為一個極具吸引力的賽事舉辦地。此外，選手和粉絲們還可以探索我們令人興奮的城市。」

杜拜體育委員會祕書長 Saeed Hareb 閣下表示：「有眾多傑出和備受矚目的活動在杜拜舉辦，我們很高興這項比賽加入了此行列。這項比賽也證實了杜拜是一個支援體育的城市，為各種體育賽事的出現和發展提供了良好的環境。我們熱切希望這一享有盛譽的聯賽能夠取得成功，並希望這是這項賽事長久持續和成功的開端。」

Saeed Hareb 進一步補充道：「今年年初以來，杜拜已經在各類體育項目中舉辦了許多國際比賽，毫無疑問，空手道和武術的粉絲們應該有一個全球性的賽事，因為這讓他們有機會看到這項運動的明星，同時也激勵了該國所有從事這項運動的運動員。阿聯酋是來自全球 200 多個國家不同社群的家園，每個社群都有其喜愛的體育運動，他們都熱衷於追隨和觀看這些體育明星。」

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關於杜拜經濟和旅遊部 (DET)

為達成將杜拜打造為世界領先的商業中心、投資中心和旅遊目的地這一終極願景，杜拜經濟和旅遊部 (DET) 的任務是支援政府，將杜拜定位為全球經濟和旅遊的主要中心，根據杜拜經濟議程 (D33) 的目標，提升該城市的經濟和旅遊競爭力指標。D33 的目標是在未來十年內使杜拜的經濟規模翻一番，並鞏固其在全球前三大城市中的地位。在此任務下，DET 致力於進一步發展杜拜多元化的創新服務型經濟，以吸引全球頂尖人才，打造世界一流的商業環境並加速生產力增長。此外，DET 透過推廣杜拜多樣化的旅遊目的地、獨特的生活方式和卓越的生活品質，為其成為世界最佳旅遊、居住和工作城市的願景提供支援。

DET 是負責規劃、監督、發展和營銷杜拜商業和旅遊部門的主要機構。它還負責對所有類型的企業進行許可和分類，包括酒店、旅行社和旅行代理商。DET 的組織包括杜拜經濟發展公司 (DEDC)、杜拜商業許可公司 (DBLC)、杜拜消費者保護和公平貿易公司 (DCCPFT)、杜拜中小企業局 (Dubai SME)、杜拜商業與旅遊業推廣局 (DCTCM)、杜拜節慶與零售管理局 (DFRE) 以及杜拜旅遊學院 (DCT)。

關於杜拜體育委員會 (DSC)

杜拜體育委員會成立於 2005 年 11 月 30 日，是根據杜拜副總統、總理兼杜拜統治者 Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 殿下的法令而設立的官方機構，負責該酋長國的體育事業發展。如今，在主席 Sheikh Mansoor Bin Mohammad bin Rashid Al Maktoum 殿下的指導下，DSC 每年組織並支援 400 多項活動，不僅包括頂級體育盛事，還包括獎項和會議，以促進體育領域的卓越、創造和創新。委員會監督杜拜七個地方體育俱樂部的工作，透過旨在提高人們對體育運動重要性的認識，並使其成為社群生活方式的方案和活動，積極鼓勵社會上的體育活動，特別是婦女和兒童的體育活動。

DSC 的任務不僅僅是促進體育運動，提高意識和培養人才，還包括支援個人和組織的創造力和獎勵卓越，並幫助杜拜成為一個健康、快樂和充滿活力的地方。自 2006 年以來，委員會組織了許多國際會議和研討會，包括一年一度的杜拜國際體育大會，以提升專業知識和文化，並邀請世界體育界的知名人士分享他們的願景和思想。委員會還透過諸如 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 創意體育獎等倡議在阿聯酋和世界範圍內發展體育產業，並與多個體育機構合作組織了許多重大的國際體育錦標賽。

關於 Karate Combat (KC)

Karate Combat 是世界頂級全接觸搏擊聯盟，將令人興奮的實景真人全接觸式空手道融入到沉浸式的 CGI 環境中。該環境由 Epic Games Unreal 遊戲和虛擬製作引擎提供支援。來自世界各地的奧運會獎牌得主和國家冠軍只是受邀參加八個不同體重級別的比賽、爭奪 Karate Combat 世界錦標賽冠軍的精英黑帶選手之一。該聯賽在全球 100 多個國家進行網絡直播和廣播，由開曼群島基金會公司 Sensei Foundation 及其附屬公司所有。

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