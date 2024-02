第21回国際ビジネス賞(International Business Awards®)のエントリー募集

バージニア州フェアファックス発 , Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- スティービー®賞 (Stevie Awards) が、第21回年次 国際ビジネス賞 ®のエントリー受付を開始した。これは世界トップクラスのビジネス賞コンテストで、毎年70以上の国と地域から参加する組織が候補となっている。



世界中のあらゆる個人および組織 (公的か民間か、営利か非営利か、規模の大小を問わず) が、この国際ビジネス賞に応募できる。早期エントリーの締め切りは、4月10日で、エントリーの割引がある。エントリーの最終締め切りは、5月8日だが、6月12日までは遅滞料を払えば受け付けられる。エントリーの詳細については、 www.StevieAwards.com/IBA を参照されたい。

世界中の150人以上の経営者が審査員に加わり、ゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞の受賞者が決定される。受賞者は8月14日に発表され、10月にヨーロッパの祝賀会で授与式が行われる (場所および日付は未定)。

国際ビジネス賞は、職場のあらゆる面での功績を評価するもので、以下のカテゴリーがある。

2024年の国際ビジネス賞では、新しいカテゴリーの導入や見直しが多く行われる。

2023年のIBAのスティービー賞受賞者には、アヤラ・ランド (Ayala Land Inc.) (フィリピン)、アネクサBPO(Anexa BPO) (メキシコ)、エンパイア・イーグル・フード (Empire Eagle Food) (台湾)、EYグローバルサービス (EY Global Services Limited) (米国)、IBM Corporation (ワールドワイド)、LLYC (スペイン)、オレドゥ・グループ (Ooredoo Group) (カタール)、サウジアラムコ (Saudi Aramco) (サウジアラビア)、トークライフ (TalkLife) (英国)、ターキッシュ・エアロスペース (Turkish Aerospace) (トルコ)、ハルクバンク (HALKBANK) (トルコ)、ドバイ・デジタル・オーソリティ (The Dubai Digital Authority) (アラブ首長国連邦)、ビエテル・グループ (Viettel Group) (ベトナム) など多数の企業が含まれている。

スティービー賞について

スティービー賞 (Stevie Awards) は、「スティービー・アジア・パシフィック賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「スティービー中東・北アフリカ賞 (Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際・ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の8つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70ヵ国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、 http://www.StevieAwards.com を閲覧されたい。

問い合わせ先:

ニーナ・ムーア(Nina Moore)

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com