第 21 届年度国际商业奖®征集参赛资料

费尔法克斯，弗吉尼亚州, Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie®奖现正为第 21 届年度 国际商业奖 ® (International Business Awards®) 募集提名。这是全球首屈一指的商业奖项竞赛，每年吸引来自 70 多个国家和地区的组织参加提名角逐。



全球所有个人和组织——公营和私营、营利和非营利，无论规模大小——均可提交国际商业奖提名申请。早鸟报名截止日期为 4 月 10 日，可享报名费减免。最终报名截止日期为 5 月 8 日，但在 6 月 12 日前可接受逾期报名，并收取逾期附加费。有关报名详情，请访问 www.StevieAwards.com/IBA 。

由全球 150 多名高层管理人员组成的评审团将评出 Stevie 金奖、银奖和铜奖得主。获奖者名单将于 8 月 14 日公布，并将于今年 10 月在欧洲举行的盛大宴会上庆祝（日期和地点待定）。

国际商业奖旨在表彰在工作场所各方面的成就。类别包括：

2024 年国际商业奖有许多新增修订特点：

新增人工智能和机器学习解决方案 技术解决方案类别 ，分为金融、生成（音频、图形、文本、视频）、医疗保健和其他解决方案子类别。新增网络安全、数字资产管理、数字员工体验和知识中心/帮助网站技术类别。

，分为金融、生成（音频、图形、文本、视频）、医疗保健和其他解决方案子类别。新增网络安全、数字资产管理、数字员工体验和知识中心/帮助网站技术类别。 新增绿色公益活动 活动类别 ，包括企业社会责任体验、员工捐赠和志愿服务、包容性活动，以及其他按类型划分的品牌体验/活动，包括游戏化体验、弹出式体验和沉浸式体验。

，包括企业社会责任体验、员工捐赠和志愿服务、包容性活动，以及其他按类型划分的品牌体验/活动，包括游戏化体验、弹出式体验和沉浸式体验。 新增奖项类别，包括 新产品和产品管理奖、 移动网站和应用程序奖 以及 网站奖 等各 类别组 。



2023 年国际商业奖的 Stevie 奖得主包括：Ayala Land Inc.（菲律宾）、Anexa BPO（墨西哥）、Empire Eagle Food（台湾）、EY Global Services Limited（美国）、IBM Corporation（全球）、LLYC（西班牙）、Ooredoo Group（卡塔尔）、Saudi Aramco（沙特阿拉伯）、TalkLife（英国）、Turkish Aerospace（土耳其）、HALKBANK（土耳其）、The Dubai Digital Authority（阿拉伯联合酋长国）、Viettel Group（越南）等。

关于 Stevie 奖

Stevie 奖分为八个项目：亚太地区 Stevie 奖、德国 Stevie 奖、中东和北非地区 Stevie 奖、美国商业奖®、国际商业奖®、杰出雇主 Stevie 奖、商界女性 Stevie 奖以及销售与客户服务 Stevie 奖。每年，Stevie 奖都会收到来自 70 多个国家/地区的 12,000 多个组织的参选报名。Stevies 旨在表彰全球范围内各种类型和规模的组织及其中的员工在工作中的杰出表现。要了解更多有关 Stevie 奖的信息，请访问： http://www.StevieAwards.com 。

联系方式：

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

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