IBA : Publication des résultats annuels 2023 et conférence web

La conférence sur les résultats annuels aura lieu le jeudi 21 mars 2024 à 15h00, heure de Bruxelles

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 26 février 2024 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce qu’elle publiera ses résultats financiers consolidés de l’exercice 2023 le jeudi 21 mars 2024 à 7h00, heure de Bruxelles.

Informations relatives à la conférence

La direction du groupe IBA présentera les résultats de l’exercice 2023 lors d’un événement hybride incluant une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Cette conférence se déroulera, en langue anglaise, le jeudi 21 mars 2023 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 10h00, heure de New York / 7h00, heure de San Francisco. La conférence web se déroulera via un webinaire Teams accessible via ce lien .

Si vous désirez participer à cette conférence uniquement par téléphone, veuillez composer le numéro ci-dessous suivi du code d’accès 204 708 166#.

Belgium: +32 2 890 97 20

UK: +44 20 3321 5200

NL: +31 20 708 6901

LU: +352 27 87 00 02

US: +1 347-991-7591

FR: +33 1 70 99 53 51

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/full-year-results-2023-press-release-and-conference-call peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 10 minutes avant le début officiel de la conférence.

Pour les participants qui ne disposent pas de l’application Teams, veuillez suivre la marche suivre décrite sur ce lien afin de pouvoir accéder au webinaire.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA est également un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

