Aktsiaselts Infortar 2023. aasta auditeerimata konsolideeritud IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne

Eesti ühe suurima ettevõtte Aktsiaseltsi Infortar (edaspidi Infortar) varade maht kasvas möödunud aastal 1 462,2 miljoni euroni, müügitulu 1 084,6 miljoni ning kasum 293,8 miljoni euroni. Järgnevalt on välja toodud peamised majandustulemusi mõjutanud asjaolud.

Aktsiaselts Infortar juhatuse esimehe Ain Hanschmidt´i kommentaar:

„Meie kõigil kolmel valdkonnal läks hästi ja tegime kõikides näitajates tippmargid. Suutsime piirkonnas ühe vähese energeetikaettevõttena mahte kasvatada ka stabiliseerunud energiahindade tingimustes. Edu on toonud ja kindlustanud piiriülene kasv, jätkuvad investeeringud ettevõtte laienemisesse ning kontserni kuuluvate ettevõtete kohanemisvõime - oleme oma investeerimisportfellis riskid mitme segmendi vahel maandanud ning turumuutustest tulenenud väljakutsed eduks pööranud. Rekordilised majandustulemused võimaldavad meil jätkata mahukate investeeringutega ja teha juhatusel ettepanek maksta meie enam kui 5200 aktsionärile täna Tallinna börsil noteeritud ettevõtetest ajaloo suurima dividendisumma,“ tähendas Hanschmidt.

Veebiseminar IV kvartali 2023 tulemuste tutvustamiseks

Infortar korraldab investoritele täna, 26. veebruaril IV kvartali 2023 vahearuande tutvustamiseks veebiseminari, mis on otseülekandena jälgitav aadressil www.infortar.ee. Eestikeelne veebiseminar toimub kell 12.00 Eesti aja järgi ja inglisekeelne veebiseminar toimub kell 14:00 Eesti aja järgi.

Olulisemad sündmused

Energeetika

Kontserni elektri- ja gaasimüügikogused kahekordistusid 2023. aastal ulatudes Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 15,9 TWh-ni.

2023 suurim investeering oli Läti gaasi jaotusvõrku omava Gaso omandamine, mis tähendas energia müügi ja tootmise kõrval olulist laienemist infrastruktuuri segmendis.

Laevandus

Laevanduses jätkas Infortar oma osaluse suurendamist, seisuga 26.02.24 on osalus AS- s Tallink Grupp 42,33%





Kinnisvara

Kinnisvara valdkonnas alustasid Infortari ettevõtted möödunud aastal suurematest projektidest Rimi logistikakeskuse ja Pärnu uue silla ehitust ning Tallinki logistikakeskuse laiendust.





Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud

Finantsnäitaja/suhtarv 4 kv 2023 4 kv 2022 12 kuud 2023 12 kuud 2022 Müügitulu (miljonites eurodes) 337,734 442,596 1 084,626 1 053,712 Brutokasum (miljonites eurodes) 42,235 14,412 149,473 126,537 EBITDA (miljonites eurodes) 37,418 10,000 143,283 120,046 EBITDA marginaal (%) 11,1% 2,3% 13,2% 11,4% Ärikasum/ kahjum (EBIT) (miljonites eurodes) 28,967 -2,946 123,628 99,140 Aruandeaasta kasum/ kahjum (miljonites eurodes) 24,206 -1,674 293,830 96,124 Puhaskasum jooksvast tegevusest - - 144,830* 107,124** Kasum aktsia kohta eurodes*** - - 14.63 5.13 Omakapital 821, 946 568, 677 821, 946 568, 677 Kohustised 441,160 427,205 441,160 427,205 Netovõlg 354,045 367,203 354,045 367,203 Investeerimislaenuda ja EBITDA suhe 2.0x 1.7x 2.0x 1.7x

* Sisaldab 159 miljonit eurot Gaso ostust tekkinud ühekordset kasumit ja 2023. aasta kinnisvara ümberhindluse mõju -10 miljonit eurot (lisandus kolm uut kinnisvara objekti, mille mõju on arvesse võetud).

**Sisaldab -11 miljonit eurot kinnisvara portfellis 2022 aastal täielikult kasutuses olnud objektide ümberhindluse tulemit.

*** Arvutamisel on kasutatud 31.12.2023 seisuga aktsiate arvu 21 045 000, millest on võetud maha omaaktsiate arv 945 000

Müügitulu

2023. majandusaastal suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 30,9 miljoni euro võrra 1 084,6 miljoni euroni (2022 konsolideeritud müügitulu 1 053,7 miljonit eurot). Olulist positiivset mõju avaldas piirkondliku gaasimüügi turuosa kasv 25% protsendini, mis võimaldas müügitulu võrreldes eelneva aastaga suurendada.

EBITDA ja segmendiaruandlus

Energeetikasegmendi EBITDA oli 2023. majandusaastal 135,9 miljonit eurot (2022. majandusaastal 115,969 miljonit eurot). Kasumlikkus ei ole seotud energiahindade muutlikkusega vaid turuosa suurenemise ja müügimahtude kahekordistamisega. Kontserni tütarühing AS Eesti Gaas juhib teadlikult hinnariske, kasutades selleks tuletisinstrumente ja piirkondlikke maagaasi ladustamise võimalusi.

Laevanduse segmendi EBITDA oli 2023. majandusaastal 214,5 miljonit eurot (2022. majandusaastal 135,8 miljonit eurot). Infortar konsolideerib AS Tallink Grupp tulemused kapitaliosaluse meetodil, ehk vastavalt oma osaluse protsendile AS Tallink Grupp, kuid segmendiaruandluses on vastavalt kehtivatele raamatupidamisreeglitele kajastatud 100% AS Tallink Grupp tulemused (sealhulgas 100 protsenti EBITDA).

Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvara ettevõtete EBITDA. Kinnisvara EBITDA oli 2023. majandusaastal kokku 12,3 miljonit eurot (2022. majandusaastal 11,4 miljonit eurote). Täiendavalt lisandusid 2023. majandusaastal arvestusse kolm uut hoonet aadressidel Liivalaia 9, Tähesaju 9 ja Tähesaju 11.

Puhaskasum

Konsolideeritud puhaskasum oli 2023. majandusaastal 293,8 miljonit eurot (2022. majandusaastal 96,1 miljonit eurot). Ühekordse olulise mõjuga tehingutest olid puhaskasumi arvestuses Läti gaasi jaotusvõrgu ettevõte Gaso omandamine ja kinnisvara ümberhindluse mõjud. Konsolideeritud ärikasum oli 2023. majandusaastal 123,6 miljonit eurot (2022. majandusaastal 99,1 miljonit eurot). Ärikasum näitab kontserni põhitegevusest teenitavat kasumit.

Investeeringud

Aastatel 2021-2023 on AS-i Infortar grupi investeeringute kogusumma ligikaudu 265 miljonit eurot. Suurimaks investeeringuks kujunes Läti gaasi jaotusvõrku omava Gaso omandamine 2023. aastal. Infortar jätkab investeeringutega tulevikus, aastateks 2023-2025 on plaanis täiendavad investeeringud kogumahus ligikaudu 110 miljonit eurot. Olulisemad töös olevad arendusprojektid on logistikakeskuse rajamine Sauele ja 4MW paneelide võimsusega päikeseelektrijaama ehitus Lätis.

Finantseerimine

Laenu ja liisingkohustised olid 2023. majandusaastal kokku 441,2 miljonit eurot (2022. majandusaastal 427,2 miljonit eurot). Finantseerimistegevusest tulenevate rahavoogude juhtimisele aitas kaasa 2023. aastal toimunud aktsiate avalik pakkumine, mille raames kaasati 31,2 miljonit eurot.

Dividendid

31. oktoobril 2023 kinnitatud dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta dividendideks vähemalt 1 euro aktsia kohta majandusaastas. Dividendide väljamakseid tehakse kahes osas. AS-i Infortar kontserni juhatus kavatseb kooskõlastatult nõukoguga teha ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 3 eurot aktsia kohta. Ettepaneku kohaselt toimuvad väljamaksed juunis ja detsembris 2024. Dividend koosneb kolmest osast:

1 euro aktsia kohta, mida makstakse vastavalt dividendipoliitikale;

AS Tallink Grupp edasi kantav dividend (ümardatud ülesse);

Täiendav dividend, mida makstakse tulenevalt majandustulemustest 2023. aastal.





AS Infortari aktsiate arv kokku on 21 166 239, millest arvatakse maha omaaktsiad 945 000. Dividende makstakse seega 20 221 239 aktsia eest, mille rahaline väärtus on ligikaudu 61 miljonit eurot.

Konsolideeritud kasumiaruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes



4 kv 2023



4 kv 2022



12 kuud 2023



12 kuud 2022



Müügitulu 337 734 442 596 1 084 626 1 053 712 Müüdud kaupade ja teenuste kulud -295 499 -428 184 -935 153 -927 175 Brutokasum/ kahjum 42 235 14 412 149 473 126 537 Müügi- ja turunduskulud -511 -413 -1 620 -1 408 Üldhalduskulud -9 522 -6 838 -22 085 -17 520 Muud äritulud 1 458 483 2 523 2 275 Muud ärikulud -4 693 -10 590 -4 663 -10 744 Kasum/ kahjum äritegevusest 28 967 -2 946 123 628 99 140 Finantstulud 519 2 206 2 761 2 632 Finantskulud -8 640 -4 017 136 412 -8 227 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum 1 938 7 302 39 639 8 157 Kasum/ kahjum enne tulumaksu 22 784 2 545 302 440 101 702 Tulumaks 1 422 -4 219 -8 610 -5 578 Aruandeperioodi puhaskasum/ kahjum 24 206 -1 674 293 830 96 124 Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/ kahjum 24 232 -1 853 293 778 95 943 Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum -26 179 52 181 Muu koondkasum/ kahjum Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid* -58 233 94 772 Välismaiste tütarettevõtjate valuutakursivahed -42 3 Aruandeaasta koondkasum/ kahjum kokku 235 555 190 899 sealhulgas: Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/-kahjum 235 503 190 718 Vähemusosalusele kuuluv kasum/ kahjum 52 181 Tavakasum aktsia kohta (eurodes) 14,62 15,23 Lahustatud kasum aktsia kohta (eurodes) 14,56 15,22

* Mitterahalised tuletisinstrumentide ümberhindlused koondkasumites ei mõjuta AS-i Eesti Gaasi ega Infortari põhiäritegevuse kasumlikkust ega rahavoo teenimise võimet.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes 31.12.2023 31.12.2022 VARAD Raha ja raha ekvivalendid 87 115 60 002 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 197 261 193 115 Ettemaksed 26 339 125 571 Varud 146 883 76 752 Käibevara 457 598 455 440 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 346 014 296 061 Pikajalised tuletisinstrumendid 1 125 12 866 Pikajalised laenud 9 065 15 716 Muud pikajalised nõuded 8 20 Kinnisvarainvesteeringud 176 024 160 540 Materiaalne põhivara 446 748 147 724 Immateriaalne vara 14 366 8 853 Kasutusõigusega vara 11 300 10 192 Põhivara 1 004 650 651 972 VARAD KOKKU 1 462 248 1 107 412 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL Laenu- ja rendikohustised 186 025 266 308 Võlad tarnijatele 74 751 19 845 Maksukohustised 32 822 31 135 Ostjate ettemaksed 3 099 10 169 Muud lühiajalised kohustised 15 973 6 766 Lühiajalised kohustised 312 670 334 223 Laenu- ja rendikohustised 255 135 160 897 Muud pikaajalised kohustised 30 865 18 076 Pikaajalised eraldised 8 399 649 Edasilükkunud tulumaksukohustis 33 233 24 890 Pikaajalised kohustised 327 632 204 512 Kohustised kokku 640 302 538 735 Aktsiakapital 2 105 1 985 Omaakatsiad -95 -95 Ülekurss 31 080 0 Reservid 28 143 84 162 sh. riskimaandamise reserv* 24 074 82 307 Realiseerimata kursivahed -39 3 Jaotamata kasum 466 140 385 947 Aruandeaasta kasum 293 778 95 943 Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 821 112 567 945 Vähemusosalus 834 732 Omakapital kokku 821 946 568 677 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 462 248 1 107 412

* tegemist on arvestusliku riskimaandamise positsiooni muutusega mis mõjutab koondkasumi tulemust.

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes



12 kuud 2023



12 kuud 2022



RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Kasum enne maksustamist 302 440 101 702 Korrigeerimised -104 374 -39 818 Muutused: Makstud tulumaks -267 -4 051 Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes 52 804 -116 072 Varude muutused -61 915 3 667 Äritegevusega seotud kohustised -591 55 611 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 188 097 1 039 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Tasutud tütar- ja sidusettevõtete ostul -113 727 -4 895 Antud laenud 0 -6 438 Laekunud laenude tagasimaksed ja intressid 9 342 992 Tasutud materiaalse põhivara soetamisel -18 144 -14 250 Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel -18 556 -23 881 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -141 085 -48 472 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Saadud sihtfinantseerimine 0 3 251 Arvelduskrediidi muutus 14 349 -9 456 Saadud laene 130 567 193 397 Saadud laenude tagasimaksed -155 808 -98 833 Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed -2 233 -2 037 Makstud intressid -22 224 -7 960 Makstud dividendid -15 750 -16 110 Laekunud aktsiate emiteerimisest 31 200 0 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -19 899 62 252 RAHAVOOD KOKKU 27 113 14 819 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 60 002 45 183 Raha ja raha ekvivalentide muutus 87 115 60 002 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 27 113 14 819

Infortar tegutseb viies riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 42 ,3 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 110 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ettevõtet: 47 kontserni ettevõtet, 5 sidusettevõtet ja 50 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 1308 inimesele.

