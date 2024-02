MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding sælger RTS Contractors

MT Højgaard Holding har med virkning fra 26. februar 2024 solgt sin ejerandel på 80% i færøske RTS Contractors til den ene af de hidtidige minoritetsaktionærer, Andrias Lamhauge.

Salget følger af beslutningen om at afvikle forretningsenheden MT Højgaard International for at fokusere på koncernens velindtjenende og voksende danske kerneforretning (selskabsmeddelelse nr. 14/2023). Med salget sætter MT Højgaard Holding punktum for sit virke på Færøerne. Det er aftalt med køber, at RTS Contractors via datterselskabet RTS Bygging opfylder eventuelle forpligtelser på allerede afleverede byggerier.

Salgsprisen for aktierne er 5 mio. kr. Desuden indfrier RTS Contractors ved gennemførelse af salget driftskapital i niveauet 11 mio. kr., som MT Højgaard Holding har stillet til rådighed for virksomheden. Salget vil ikke påvirke MT Højgaard Holdings driftsresultat i 2024, da RTS Contractors og øvrige aktiviteter i MT Højgaard International rapporteres som ophørende aktiviteter.

RTS Contractors har base i Runavik på den sydlige Eysturoy og har speciale i jord- og anlægsopgaver, herunder sprængninger under arktiske forhold.

”Vi er glade for at overdrage RTS Contractors til Andrias og ønsker alt godt i arbejdet med at videreudvikle virksomheden. Med salget tager vi det næste skridt i eksekveringen af beslutningen om at afvikle aktiviteterne i MT Højgaard International kontrolleret og effektivt, så vi kan koncentrere indsatsen om vores velindtjenende danske forretning,” siger koncernchef Steffen Baungaard fra MT Højgaard Holding.

Efter salget af RTS Contractors udgøres MT Højgaard International alene af aktiviteter i Grønland, idet MT Højgaard Holdings ejerandel i Seth er solgt (selskabsmeddelelse nr. 13/2023) betinget af de angolanske konkurrencemyndigheders godkendelse.

