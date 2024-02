NetBet Casino slår sig sammen med Hacksaw Gaming

COPENHAGEN, Denmark, Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark har annonceret et nyt partnerskab med det førende iGaming-selskab Hacksaw Gaming for at levere deres bedste spil til vores kunder i Danmark. Dette er det seneste i en række partnerskaber, hvor NetBet har udvidet deres tilstedeværelse i regionen.



Som et resultat af dette spændende partnerskab kan NetBet Danmarks spillere nu nyde spil som Wanted Dead or A Wild, R.I.P City og Chaos Crew 2. Hver af Hacksaws spil blander særpræg og teknologi af højeste kvalitet for at give spillerne en førsteklasses spiloplevelse.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, udtaler: "Selvom NetBet altid sigter mod at udvide sin markedsandel, er det vigtigt, at dette gøres på en måde, der fremmer sikkert og ansvarligt spil. Dette grundlæggende princip står i spidsen for alt, hvad vi gør, og det er vigtigt, at vi samarbejder med virksomheder som Hacksaw Gaming, der er lige så engagerede i disse idealer."

Marcus Cordes, CEO for Hacksaw Gaming, tilføjede: "Vi er glade for at se vores mangeårige samarbejde med Netbet udvide sig yderligere; vi tror, at vores eklektiske portefølje af spil er noget, de danske casinoentusiaster og spillere vil blive imponerede over."

NetBet-spillere kan nu udforske de spændende nye spil fra Hacksaw Gaming ved at besøge NetBet Danmarks officielle hjemmeside.

https://casino.netbet.com/dk/ har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.

