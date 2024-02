Euclyde Datacenters renforce et structure ses équipes

Euclyde Datacenters, opérateur de Datacenters Edge de nouvelle génération et division française du groupe nLighten, annonce plusieurs nominations pour renforcer son équipe de management et accélérer sa croissance à l’échelle nationale.

Thomas MURTIN est nommé Business Manager en charge du développement Ile de France.

« Je suis ravi de rejoindre Euclyde Data Centers et de prendre part au projet de construction d’un leader européen. Le groupe est reconnu depuis sa création pour la qualité de ses services et la confiance client qui est au coeur de la stratégie des équipes. Ce sont deux valeurs qui font partie de mon ADN et j’apprécie depuis mon arrivée la bonne humeur qui règne dans les bureaux. L’importance croissante des datacenters de proximité est indéniable ; il s’agit d’un véritable enjeu de souveraineté avec l’objectif d’être toujours plus performants et respectueux de l’environnement. Ma principale mission sera de développer l’activité commerciale IDF avec la volonté d’apporter des réponses qualitatives et adaptées aux contraintes de nos clients. »

Jeremy CHONG est nommé Business Manager région Grand Est

« Ravi de me joindre à l'équipe d'Euclyde Datacenters, où les valeurs humaines et l'engagement envers un héritage numérique durable m'ont immédiatement séduit. Contribuer à la construction d'un leader européen, tout en renforçant la souveraineté de nos données et en favorisant les marchés numériques régionaux, est une aventure passionnante à laquelle je suis fier de participer. L'atmosphère conviviale et l'excellence des services chez Euclyde me confortent dans l'idée que nous sommes sur la voie d'une réussite exceptionnelle. »

Caroline CAZANAVE, Head of Marketing & Communication France



“Je suis enthousiaste de rejoindre l’équipe Euclyde Datacenters et de participer activement à la croissance et au succès de l’entreprise qui performe depuis plus de 15 ans et quiaujourd’hui franchi une nouvelle étape en s’ouvrant à l’Europe”, a déclaré Caroline. “Je suis ravie d’intégrer une équipe dynamique et agile, dont je partage les valeurs humaines comme celles de développement durable pour créer des stratégies de marketing innovantes qui renforceront notre valeur sur le marché.”